Wypożyczeni: Szczepaniak dał remis

O ile hiszpańska LaLiga2 trwała w najlepsze, o tyle na rozgrywki I ligi musieliśmy poczekać do minionego weekendu. I choć żadna z drużyn, do których są wypożyczeni legioniści, nie oznacza, że nie było powodów do zadowolenia. W Pogoni Grodzisk Mazowiecki oraz Pogoni Siedlce na murawę wybiegli wszyscy legioniści, a Mateusz Szczepaniak udanie zakończył zawody ratując remis dla swojej ekipy.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Pogonią Szczecin. Cały mecz spędził na ławce rezerwowych.





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała na wyjeździe 1-1 z Miedzią Legnica, która pozostaje niepokonana na własnym boisku. Bramkę na wagę remisu zdobył Mateusz Szczepaniak, który w 36. minucie doprowadził do remisu. “Szczepan” rozegrał 85 minut, kiedy to został zmieniony przez innego z legionsitów, Stanisława Gierobę. Jakub Adkonis spędziła na murawie 75 minut, a Oliwier Olewiński rozegrał pełne zawody.





Pogoń Siedlce zanotowała falstart ulegając 0-1 z Odrą w Opolu. Bartosz Dembek rozegrał całe spotkanie, a Jakub Zbróg pojawił się na murawie w 61. minucie spotkania.





Polonia Bytom prowadziła już 2-0, żeby od 61. do 74. minuty stracić trzy bramki. Jednak to nie Wojciech Banasik zawinił przy straconych gola. Bramkarz wypożyczony z Legii spędził cały mecz na ławce rezerwowych.





II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Skolwin / Szczecin) - runda wiosenna II ligi rusza za niespełna dwa tygodnie. Na początek Świt Szczecin pojedzie do wicelidera. Mecz z Wartą Poznań odbędzie się 22 lutego (niedziela) o godz. 19:30.





Hiszpania - LaLiga2

UD Las Palmas udanie weszło w rok wygrywając 2-1 z Saragossą. Jednak w kolejnych pięciu meczach Sergio Barcia i spółka nie potrafili odnieść zwycięstwa notując trzy remisy. To wpłynęło na pozycję zespołu z Wysp Kanaryjskich, który osunął się na 5. miejsce w tabeli i traci już cztery punkty do miejsca dającego bezpośredni awans. Natomiast Barcia grał w tych meczach w kratkę. Dobre mecze przeplatał gorszymi, a w jednym z nich (przeciwko Cordobie) ujrzał czerwoną kartkę. To oznaczało mecz pauzy. Hiszpański obrońca wrócił do gry w miniony weekend (0-0 z Burgos). I choć był aktywny pod bramką przeciwnika oraz popracował w obronie, to zakończył spotkanie z żółtą kartką na koncie.





Obejrzyj skrót meczu Miedź Legnica - Pogoń Grodzisk Mazowiecki





