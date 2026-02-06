Koszykówka

Koszykarska Legia drużyną roku 2025 w Warszawie

fot. Maciek Gronau
Bodziach
Rozstrzygnięty został XXVI Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025 - ogłoszenie wyników miało miejsce dziś podczas uroczystej gali w Arenie Ursynów. Zgodnie z wyborem kibiców - drużyną roku 2025 w Warszawie wybrana została koszykarska Legia Warszawa - mistrz Polski w sezonie 2024/25.

Nagrodę w imieniu sekcji odebrał Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej oraz współwłaściciel koszykarskiej Legii Warszawa. Wyróżniony przez Orlen Termika został z kolei rozgrywający naszej koszykarskiej drużyny, Andrzej Pluta.




grzesiek - 39 minut temu, *.centertel.pl

Brawa. Słuszny wybór. Mocno Legia !

