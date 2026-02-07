Rezerwy

Sparing: Warta Poznań 3-1 Legia II Warszawa

fot. Kazik Koper
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Legia II Warszawa przegrała spotkanie sparingowe z Wartą Poznań 1-3. Mecz był rozgrywany w formacie 3x45 minut. 

REKLAMA

Warta Poznań 3-1 (3-0, 0-0, 0-1) Legia II Warszawa

1-0 - 5' Smoczyński

2-0 - 40' Rychter

3-0 - 44' Wojnowicz

3-1 - 115' Przemysław Mizera


 


Legia II: Jan Bienduga (90' Jakub Trojanowski), Rafał Boczoń (90' Bartosz Korżyński), Łukasz Góra (90' Adam Mesjasz), Filip Jania (75' Mateusz Lauryn), Dawid Kiedrowicz (75' zawodnik testowany), Karol Kosiorek (56' Jeremiah White), Mateusz Możdżeń (75' zawodnik testowany), Cyprian Pchełka (46' Patryk Konik, 90' zawodnik testowany), Maciej Ruszkiewicz (56' Aleksander Wyganowski), Adam Ryczkowski (75' Szymon Piasta), Maciej Saletra (75' Samuel Sarudi)




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

olo - 30 minut temu, *.play.pl

Oby weszli zwycięsko w drugą połowę sezonu, bo to wstyd że "dwójki" nadal nie ma w II lidze.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.