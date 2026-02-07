Sparing: Warta Poznań 3-1 Legia II Warszawa

Legia II Warszawa przegrała spotkanie sparingowe z Wartą Poznań 1-3. Mecz był rozgrywany w formacie 3x45 minut.
Warta Poznań 3-1 (3-0, 0-0, 0-1) Legia II Warszawa
1-0 - 5' Smoczyński
2-0 - 40' Rychter
3-0 - 44' Wojnowicz
3-1 - 115' Przemysław Mizera
Legia II: Jan Bienduga (90' Jakub Trojanowski), Rafał Boczoń (90' Bartosz Korżyński), Łukasz Góra (90' Adam Mesjasz), Filip Jania (75' Mateusz Lauryn), Dawid Kiedrowicz (75' zawodnik testowany), Karol Kosiorek (56' Jeremiah White), Mateusz Możdżeń (75' zawodnik testowany), Cyprian Pchełka (46' Patryk Konik, 90' zawodnik testowany), Maciej Ruszkiewicz (56' Aleksander Wyganowski), Adam Ryczkowski (75' Szymon Piasta), Maciej Saletra (75' Samuel Sarudi)