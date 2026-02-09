Bilety na dwa mecze futsalistów

Rozpoczęła się sprzedaż biletów na dwa najbliższe mecze futsalistów Legii - w sobotę, 14 lutego z AZS-em UŚ Katowice (g. 16:00) oraz spotkanie z Red Dragons Pniewy, które będzie miało miejsce w niedzielę, 22 lutego o godzinie 16:00. Oba mecze rozgrywane będą w hali OSiR Włochy, przy ul. Gładkiej 18. Wejściówki kupować można TUTAJ.

Bilety ulgowe obowiązują dla osób w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.













Gorąco zachęcamy do wspierania futsalistów Legii, którzy walczą o awans do play-off. Wyniki obu meczów będą niezwykle istotne pod kątem awansu do tej fazy rozgrywek - katowiczanie mają bowiem punkt przewagi nad Legią i zajmują miejsce ósme - ostatnie premiowane awansem do play-off. Ekipa z Wielkopolski z kolei ma tylko cztery punkty mniej od Legii i wciąż realne szansa na miejsce w czołowej ósemce.





Terminy meczów: 14 lutego (sobota) g. 16:00 oraz 22 lutego (niedziela) g. 16:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 15 zł (ulgowy) oraz 25 zł (normalny)



