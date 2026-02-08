Niechlubny rekord ligowy wyrównany

REKLAMA

Spotkanie Arka - Legia było jedenastym z rzędu w wykonaniu "Wojskowych", w którym nie potrafili wygrać w Ekstraklasie.













Tym samym wyrównali niechlubny rekord z 1966 roku. Wówczas seria bez wygranej trwała od 7 sierpnia 1966 do 20 listopada 1966 - złożyły się na nią 4 porażki i 7 remisów. Obecne seria to 5 remisów i 6 porażek.





Widmo spadku z ligi staje się coraz bardziej realne. Po końcowym gwizdku meczu w Gdyni mocne niezadowolenie z obrotu spraw wyrazili kibice zgromadzeni w sektorze gości, co możecie obejrzeć na poniższym filmie.





