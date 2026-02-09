Łyżwiarstwo

Victoria Szewczyk medalistką MP juniorek

W Tomaszowie Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych w łyżwiarstwie szybkim. Na podium stanęła Victoria Szewczyk, która była trzecia na dystansie 500m, z czasem 41,03 sekundy (nowa życiówka).

Legionistka zajęła także miejsca tuż za podium w rywalizacji na 1000, 1500 oraz 3000 metrów. Druga z legionistek, Julia Jaroszewicz wśród juniorek młodszych najlepszy wynik - czwarte miejsce - zaliczyła w wyścigu na 3000 metrów.

Wyniki legionistek:
500m juniorek młodszych: 9. Julia Jaroszewicz 42.20s
500m juniorek: 3. Victoria Szewczyk 41.03s (PB)
1500m juniorek młodszych: 6. Julia Jaroszewicz 2:10.94 min. (PB)
1500m juniorek: 4. Victoria Szewczyk 2:08.74 min. (PB)
1000m juniorek młodszych: 9. Julia Jaroszewicz 1:25.62 min. (PB)
1000m juniorek: 4. Victoria Szewczyk 1:23.00 min.
Bieg druż. juniorek młodszych: 2. Julia Jaroszewicz, Wiktoria Dzienisiewicz, Helena Domistrz
Bieg druż. juniorek: 1. Victoria Szewczyk, Magdalena Kula, Wiktoria Dąbrowska
3000m juniorki młodsze: 4. Julia Jaroszewicz 4:42.96 min. (PB)
3000m juniorki: 4. Victoria Szewczyk 4:53.95 min.
Bieg masowy juniorek młodszych: 10. Julia Jaroszewicz 6:25.18


Victoria Szewczyk



