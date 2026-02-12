Sylwestrzak sędzią meczu z GKS-em

Damian Sylwestrzak - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Damian Sylwestrzak z Wrocławia został wyznaczony do sędziowania meczu 21. kolejki Ekstraklasy pomiędzy GKS-em Katowice i Legią Warszawa. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Marek Arys, sędzią technicznym będzie Kornel Paszkiewicz , a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Paweł Sokolnicki.

W obecnym sezonie Sylwestrzak sędziował Legii tylko raz - wrześniowe spotkanie z Jagiellonią Białystok, zremisowane 0-0. 

24.09.2025 Legia 0-0 Jagiellonia (Ekstraklasa - 6. kolejka)


Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 13 lutego o godz. 20:30.


 


Obsada sędziowska 21. kolejki:
Radomiak Radom - Korona Kielce: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
GKS Katowice - Legia Warszawa: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Cracovia - Jagiellonia Białystok: Piotr Lasyk (Bytom)
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)
Wisła Płock - Widzew Łódź: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Motor Lublin - Lechia Gdańsk: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia: Bartosz Frankowski (Toruń)
Lech Poznań - Piast Gliwice: Wojciech Myć (Lublin)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze: Paweł Malec (Łódź)





