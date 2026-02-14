21. kolejka Ekstraklasy. Bezbramkowa sobota

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek początek w prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. W Katowicach Legia zremisowała z GKS-em. W sobotę w starciach Cracovii z Jagiellonią i Zagłębia z Rakowem padły bezbramkowe remisy. Interesująco powinno być też w Płocku, gdzie Wisła zagra ze znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem. 

W niedzielę odbędzie się ważny w kontekście układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Pogonią i Arką. Lech natomiast zagra z Piastem. 


 


21. kolejka:

Radomiak Radom 0-2 Korona Kielce

GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa

Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok

Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

godz. 20:15 Wisła Płock - Widzew Łódź (C+ Sport)


Niedziela, 15.02.

godz. 12:15 Motor Lublin - Lechia Gdańsk (C+ Sport)

godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (C+ Sport / TVP Sport)

godz. 17:30 Lech Poznań - Piast Gliwice (C+ Sport / C+)


Poniedziałek, 16.02.

godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


