21. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Widzewa

W niedzielę odbędzie się ważny w kontekście układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Pogonią i Arką. Lech natomiast zagra z Piastem.

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek początek w prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. W Katowicach Legia zremisowała z GKS-em. W sobotę w starciach Cracovii z Jagiellonią i Zagłębia z Rakowem padły bezbramkowe remisy. W Płocku doszło do niespodzianki - Widzew pokonał Wisłę i odskoczył w tabeli Legii.

Legiak83 - 36 minut temu, *.79.53 Kurde jak nie zaczniemy wygrywać od meczu z Wisłą to powoli możemy zapomnieć o 4 miejscu i pucharach.. odpowiedz

Tarragona - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wymowna gestykulacja Kapustki po golu i po interwencji Tobiasza...załamał ręce z nerwów że ten fajfus zawala nam mecz odpowiedz

Edek - 44 minuty temu, *.79.26 @Tarragona: akurat w tym meczu to gdyby nie Kacperek to byśmy oklep zebrali. odpowiedz

Donald Liebke - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Widzew, jeszcze tylko tylko Kurnik w łeb i Legia na czele jak odwrócimy tabelę🤣 odpowiedz

Sylwek do - 1 godzinę temu, *.orange.pl Życzę jutro Termalice 3pkt niech ten twór Mioduskiego będzie ostatni...może wreszcie coś do głowy tym cymbałom dojdzie odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Widzę że Dobrzycki nawet sędziom zaczął płacić ewidentny karny dla Płocka a ten nic na varze to samo... odpowiedz

Adrenalina - 1 godzinę temu, *.net.pl To chyba ten moment gdy sięgniemy dna :

Widzew opyla narciarzy, słonie odybia Hanysow I po ptokach będziemy na samym dnie. Nawet taki cudotwórcze jak Papszun nie pomoże tej bandzie nieudaczników. Przykre ale prawdziwe. 🙏 odpowiedz

misio - 12 godzin temu, *.orange.pl Na S63 się pokręciło, młyn tańczy, śpiewa i macha wesoło szaliczkami, a staruszkowie i sektory rodzinne kręcą zadymy odpowiedz

Alan - 13.02.2026 / 20:21, *.t-mobile.pl FaRRmazoniarze pewnie znowu tylko z Nami dwumecz wygrają..... odpowiedz

Wołomin NR - 13.02.2026 / 21:15, *.orange.pl @Alan: ciągnij kichę paparuchu. odpowiedz

Peter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Alan: Na to sto procent. odpowiedz

Braveheart - 13.02.2026 / 17:51, *.toneticgroup.pl odpowiedz

Legia - 13.02.2026 / 15:28, *.31.17 GKS Katowice - Legia Warszawa 3:2

Ciężki mecz, zresztą jak i wszystkie pozostałe odpowiedz

Jasio - 13.02.2026 / 11:26, *.play.pl ⚽️⚽️⚽️Oby remis się udało ugrać!⚽️⚽️⚽️ odpowiedz

