21. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Widzewa

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek początek w prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. W Katowicach Legia zremisowała z GKS-em. W sobotę w starciach Cracovii z Jagiellonią i Zagłębia z Rakowem padły bezbramkowe remisy. W Płocku doszło do niespodzianki - Widzew pokonał Wisłę i odskoczył w tabeli Legii.
W niedzielę odbędzie się ważny w kontekście układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Pogonią i Arką. Lech natomiast zagra z Piastem.
21. kolejka:
Radomiak Radom 0-2 Korona Kielce
GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa
Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa
Wisła Płock 0-2 Widzew Łódź
Niedziela, 15.02.
godz. 12:15 Motor Lublin - Lechia Gdańsk (C+ Sport)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (C+ Sport / TVP Sport)
godz. 17:30 Lech Poznań - Piast Gliwice (C+ Sport / C+)
Poniedziałek, 16.02.
godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
