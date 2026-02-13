21. kolejka Ekstraklasy. Radomiak przegrał z Koroną

fot. Mishka / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Rozpoczęła się 21. kolejka Ekstraklasy. Na początek w prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. Tego samego dnia Legia pojedzie do Katowic. GKS wygrał oba swoje spotkania w 2026 roku i plasuje się obecnie w środku tabeli. W sobotę ciekawie zapowiada się mecz pomiędzy Cracovią i Jagiellonią. Interesująco powinno być też w Płocku, gdzie Wisła zagra ze znajdującym się w strefie spadkowej Widzewem. 

W niedzielę odbędzie się ważny w kontekście układu dolnej części tabeli mecz pomiędzy Pogonią i Arką. Lech natomiast zagra z Piastem. 


 


21. kolejka:


Piątek, 13.02.

Radomiak Radom 0-2 Korona Kielce
godz. 20:30 GKS Katowice - Legia Warszawa (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 14.02.

godz. 14:45 Cracovia - Jagiellonia Białystok (C+ Sport)
godz. 17:30 Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa (C+ Sport)
godz. 20:15 Wisła Płock - Widzew Łódź (C+ Sport)


Niedziela, 15.02.

godz. 12:15 Motor Lublin - Lechia Gdańsk (C+ Sport)
godz. 14:45 Pogoń Szczecin - Arka Gdynia (C+ Sport / TVP Sport)
godz. 17:30 Lech Poznań - Piast Gliwice (C+ Sport / C+)


Poniedziałek, 16.02.

godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze  (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
Komentarze (3)

Braveheart - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl

Legia - 4 godziny temu, *.31.17

GKS Katowice - Legia Warszawa 3:2
Ciężki mecz, zresztą jak i wszystkie pozostałe

Jasio - 8 godzin temu, *.play.pl

⚽️⚽️⚽️Oby remis się udało ugrać!⚽️⚽️⚽️

