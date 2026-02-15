21. kolejka Ekstraklasy. Wygrane Lechii, Pogoni i Lecha

Trwa 21. kolejka Ekstraklasy. W piątek początek w prestiżowym dla regionu meczu pomiędzy Radomiakiem i Koroną lepsi okazali się kielczanie. W Katowicach Legia zremisowała z GKS-em. W sobotę w starciach Cracovii z Jagiellonią i Zagłębia z Rakowem padły bezbramkowe remisy. W Płocku doszło do niespodzianki - Widzew pokonał Wisłę i odskoczył w tabeli Legii.
W niedzielę trzy punkty z Lublina wywiozła Lechia Gdańsk, a domowe zwycięstwa zaliczyły Pogoń Szczecin i Lech Poznań.
W poniedziałek kolejkę zakończy starcie Bruk-Bet Termaliki z Górnikiem Zabrze.
21. kolejka:
Radomiak Radom 0-2 Korona Kielce
GKS Katowice 1-1 Legia Warszawa
Cracovia 0-0 Jagiellonia Białystok
Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa
Wisła Płock 0-2 Widzew Łódź
Motor Lublin 2-3 Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin 1-0 Arka Gdynia
Lech Poznań 3-0 Piast Gliwice
Poniedziałek, 16.02.
godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Górnik Zabrze (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
