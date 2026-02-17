Wypożyczeni: Powalczyli z liderem





Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 83. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Zabrze





I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z liderującą Wisłą Kraków. W wyjściowym składzie grodziszczan wybiegło czterech legionistów. Stanisław Gieroba zajął miejsce w ataku pod nieobecność Rafała Adamskiego, który przeniósł się do Legii. 18-latek, podobnie jak Oliwier Olewiński oraz Mateusz Szczepaniak rozegrali pełne zawody. Natomiast Jakub Adkonis opuścił plac gry w 77. minucie.





Pogoń Siedlce wygrała z Ruchem Chorzów, a udział w zwycięstwie mieli Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg. Obaj znaleźli się w wyjściowej jedenastce. Dembek rozegrał pełne 90 minut i został ukarany żółtą kartką. Natomiast Zbróg zaliczył 76. minut.





Wojciech Banasik (Polonia Bytom) - nie grał w przegranym 1-3 meczu ze Stalą Rzeszów. 19-letni bramkarz spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych.





II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - rozgrywki II ligi ruszą w najbliższy weekend. Rywalem Świtu będzie Warta Poznań (22 lutego o godz. 19:30).





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) - zagrał 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miranes. Ekipa z Wysp Kanaryjskich uratowała punkt z ostatnim zespołem w tabeli zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry. Barcia zaliczył solidny występ wygrywając 4 z 8 pojedynków, miał pięć wybić oraz jeden przechwyt. Jego celność podań wyniosła 94% (80/85). Dodatkowo próbował uderzać na bramkę rywala będąc w polu karnym, ale został zablokowany.



