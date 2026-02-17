Wypożyczeni: Powalczyli z liderem

Stanisław Gieroba - fot. Woytek / Legionisci.com
Fumen
Legionisci.com Legionisci.com


REKLAMA

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 83. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Zabrze 


I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z liderującą Wisłą Kraków. W wyjściowym składzie grodziszczan wybiegło czterech legionistów. Stanisław Gieroba zajął miejsce w ataku pod nieobecność Rafała Adamskiego, który przeniósł się do Legii. 18-latek, podobnie jak Oliwier Olewiński oraz Mateusz Szczepaniak rozegrali pełne zawody. Natomiast Jakub Adkonis opuścił plac gry w 77. minucie.

Pogoń Siedlce wygrała z Ruchem Chorzów, a udział w zwycięstwie mieli Bartosz Dembek oraz Jakub Zbróg. Obaj znaleźli się w wyjściowej jedenastce. Dembek rozegrał pełne 90 minut i został ukarany żółtą kartką. Natomiast Zbróg zaliczył 76. minut.


Wojciech Banasik (Polonia Bytom) - nie grał w przegranym 1-3 meczu ze Stalą Rzeszów. 19-letni bramkarz spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. 


II liga

Marcel Mendes-Dudziński (Świt Szczecin) - rozgrywki II ligi ruszą w najbliższy weekend. Rywalem Świtu będzie Warta Poznań (22 lutego o godz. 19:30).


Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia (Las Palmas) - zagrał 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Miranes. Ekipa z Wysp Kanaryjskich uratowała punkt z ostatnim zespołem w tabeli zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry. Barcia zaliczył solidny występ wygrywając 4 z 8 pojedynków, miał pięć wybić oraz jeden przechwyt. Jego celność podań wyniosła 94% (80/85). Dodatkowo próbował uderzać na bramkę rywala będąc w polu karnym, ale został zablokowany.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.