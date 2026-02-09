Terminy marcowych meczów Legii

Koszykówka

Poznaliśmy dokładne terminy marcowych meczów koszykarskiej Legii. W tym miesiącu legioniści wszystkie spotkania rozegrają w soboty o godzinie 17:30, a każde ze spotkań będzie transmitowane na żywo w Polsacie Sport 2.

Legioniści po wyjazdowym meczu z Anwilem, zagrają przed własną publicznością z Zastalem i Śląskiem, a miesiąc zakończą wyjazdowym meczem z Dzikami. Kwiecień z kolei rozpoczniemy od meczu w Sopocie, który odbędzie się w Lany Poniedziałek.

Terminy najbliższych meczów Legii:
14.02 (SO) g. 19:30 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa
19.02 (CZ) g. 18:00 Trefl Sopot - Legia Warszawa [Arena Sosnowiec, 1/4 finału Pucharu Polski]
07.03 (SO) g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
14.03 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra [Polsat Sport 2]
21.03 (SO) g. 17:30 Legia Warszawa - WKS Śląsk Wrocław [Polsat Sport 2]
28.03 (SO) g. 17:30 Dziki Warszawa - Legia Warszawa [Polsat Sport 2]
06.04 (PN) Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa
12.04 (ND) Legia Warszawa - Górnik Zamek Książ Wałbrzych




