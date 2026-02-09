Koszykówka

Doping legionistów w Słupsku

Kibice Legii wraz z drużyną w Słupsku - fot. Bodziach
Bodziach
W niedzielę grupa 30 kibiców Legii wybrała się do Słupska, by wspierać koszykarzy klubu w walce o ligowe punkty. To pierwsza tak liczna wyprawa legionistów do słupskiej hali Gryfia, w której zebrało się ok. 2400 widzów.

Do kompletu zabrakło niewiele. Młyn miejscowych kibiców (50 osób z dwiema flagami) znajdujący się za drugim koszem wielokrotnie podrywał do wspólnych śpiewów wszystkich zebranych na trybunach, w związku z czym, nie było łatwo przebić się ze śpiewem. Legioniści jednak dobrych kilka razy byli nieźle słyszalni w sektorze, znajdującym się za koszem, tuż przy ławce naszej drużyny.


 


Niestety tego dnia po zaciętej końcówce zwyciężyli słupszczanie, więc długa droga powrotna odbywała się w nie najlepszych nastrojach. 


 


koszykówka Czarni Słupsk - Legia Warszawa
fot. Bodziach
hala Gryfia,Czarni Słupsk
fot. Bodziach
Legia w Słupsku
fot. Bodziach


