W meczu 20. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski 83-75. Do przerwy gospodarze prowadzili 47-44, ale trzecia kwarta zakończyła się po myśli legionistów, którzy wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie (69-59). W ostatniej części spotkania podopieczni Heiko Rannuli nie wypuścili z rąk 13. zwycięstwa w tym sezonie i utrzymali wysokie miejsce w tabeli PLK.

Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają dopiero w marcu. Wcześniej wezmą udział w turnieju finałowym o Puchar Polski - 19 lutego o godz. 18:00 zagrają z Treflem Sopot.









PLK:Stal Ostrów Wielkopolski 75-83 Legia Warszawa

Kwarty: 20-28, 27-16, 12-25, 16-14





fot. Bodziach

