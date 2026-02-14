Koszykówka

Stal Ostrów Wielkopolski 75-83 Legia Warszawa

Stal - Legia. W akcji Dominic Brewton - fot. Bodziach
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 20. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali na wyjeździe ze Stalą Ostrów Wielkopolski 83-75. Do przerwy gospodarze prowadzili 47-44, ale trzecia kwarta zakończyła się po myśli legionistów, którzy wyszli na dziesięciopunktowe prowadzenie (69-59). W ostatniej części spotkania podopieczni Heiko Rannuli nie wypuścili z rąk 13. zwycięstwa w tym sezonie i utrzymali wysokie miejsce w tabeli PLK.

REKLAMA

Kolejne ligowe spotkanie legioniści rozegrają dopiero w marcu. Wcześniej wezmą udział w turnieju finałowym o Puchar Polski - 19 lutego o godz. 18:00 zagrają z Treflem Sopot.


 


PLK:Stal Ostrów Wielkopolski 75-83 Legia Warszawa
Kwarty: 20-28, 27-16, 12-25, 16-14


Centrum informacji o koszykarskiej Legii



koszykówka Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa kibice oprawa
fot. Bodziach

koszykówka Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa Carl Ponsar
fot. Bodziach

koszykówka Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa kibice
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.