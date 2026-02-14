Gładko na Gładkiej. Legia Warszawa 9-2 AZS UŚ Katowice

W meczu 19. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa pewnie wygrali we własnej hali z zespołem AZS UŚ Katowice 9-2. Do przerwy legioniści prowadzili 5-1.

Kolejne spotkanie rozegrają 18 lutego o godzinie 18. Wówczas na wyjeździe zmierzą się z Rekordem Bielsko-Biała.





W 3. minucie spotkania padła pierwsza bramka dla Legii. Po świetnym wznowieniu od bramki Tomasza Warszawskiego piłkę przejął Luca Priori, zagrał do stojącego przed bramką Hugo Alvesa, a ten skierował piłkę do siatki. W 5. minucie padła druga bramka dla Legii po niemal identycznej sytuacji - znów dobrze wznowił Warszawski, a tym razem trafienie zanotował Mykyta Storożuk. Nie minęło wiele czasu, a było już 3-0. Henri Alamikkotervo zagrywał z prawej strony do niepilnowanego przy bramce rywala Erica Sylli, któremu nie zostało nic innego, jak tylko dostawić nogę. W 9. minucie Luca Priori, który miał już na swoim koncie dwie asysty, wreszcie doczekał się trafienia. Chwilę później rywale wykonywali rzut karny, ale świetnie zachował się bramkarz Legii. W 11. minucie było już 5-0 po trafieniu z dystansu Hugo Alvesa. W 19. minucie nieco przypadkowo goście zdobyli bramkę na 5-1.





Legioniści kontynuowali strzelanie w drugiej połowie meczu. W 25. minucie z dystansu do siatki trafił Mykyta Storożuk. 5 minut później wynik podwyższył Mykyta Możejko, 2 minuty później kolejne trafienie zanotował Rui Pinto, a 120 sekund później hat-tricka skompletował Hugo Alves. W ostatniej minucie bramkę na 9-2 zdobył Bartłomiej Twarkowski.









Legia Warszawa 9-2 (5-1) AZS UŚ Katowice

1-0 - 2:39 Hugo Alves

2-0 - 4:55 Mykyta Storożuk

3-0 - 7:00 Eric Sylla

4-0 - 8:49 Luca Priori

5-0 - 10:47 Hugo Alves

5-1 - 18:16 Tomasz Lutecki

6-1 - 24:04 Mykyta Storożuk

7-1 - 30:46 Mykyta Możejko

8-1 - 32:36 Rui Pinto

9-1 - 34:29 Hugo Alves

9-2 - 39:41 Bartłomiej Twarkowski





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 23. Luca Priori





AZS: Jewhenij Kozłow, 4. Artur Popławski, 20. Dominik Wilk, 9. Mateusz Mrowiec, 23. Michał Kubik

rezerwa: 43. Ziemowit Król, 5. Tomasz Lutecki, 7. Dominik Środa, 10. Dominik Śmiałkowski, 21. Bartłomiej Twarkowski, 77. Patryk Widuch, 80. Marcin Jastrzembski, 92. Serhij Łapa





żółte kartki: Storożuk - Kubik





