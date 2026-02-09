Bilety na mecz z Wisłą Płock

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

21 lutego o godzinie 20:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie ligowe spotkanie z Wisłą Płock. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 11 lutego o godz. 15. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.

Max Kanada - 14 godzin temu, *.rogers.com 3 parowy “ radek, hmm i darko, zaklinają przyszłość , nie swojej drużyny.. co was parowy interesuje co bedzie jak to nie wasza druzyna, internetowi napinacze, nadający z domu mamusi..

Legia walczaca do konca (L) ❤️❤️❤️ odpowiedz

Radek - 09.02.2026 / 17:30, *.140.154 Ciekawe ile bilety będą kosztować w przyszłym sezonie na 1 lidze, obstawiam że 20 zł normalny na żyletę. odpowiedz

Hmm - 09.02.2026 / 20:55, *.t-mobile.pl @Radek: 15-20 zł,normalna spoko cena na odpowiedz

Darko - 09.02.2026 / 21:16, *.co.uk @Hmm: raczej wątpię, żebyśmy wrócili po jednym sezonie . Wiśle to zajmuje już 5 lat ! Mam nadzieje , ze to tylko zły sen. odpowiedz

pytanie - 09.02.2026 / 17:09, *.tpnet.pl Z biletami na GKS? Będzie wolna sprzedaż czy tylko kumaci? odpowiedz

Kumaty - 09.02.2026 / 17:42, *.centertel.pl @pytanie: tylko kumaci odpowiedz

Legia To My - 09.02.2026 / 16:40, *.plus.pl Za tą kaszanę na boisku, miejsca w tabeli i non stop hanbiac Legię bilety powinny być połowę tańsze co najmniej. Mioduski won tylko pusty stadion! odpowiedz

L - 09.02.2026 / 18:25, *.play.pl @Legia To My: Przeciez sa tanie, juz bez przesady. 45 zl Zyleta w tych czasach to mało. Przeciez nie zrobia po 30 zl bo by stadionu nie splacili. odpowiedz

Peter - 10.02.2026 / 09:06, *.vectranet.pl @L: Żyleta to nie jedyna trybuna na stadionie (tam ceny faktycznie są spoko). Niektórzy są już za starzy na tę trybunę. Ale już np sektory znajdujące się zaraz obok (np 210) w cenie 65 zl to już jest sporo. odpowiedz

Fan Kacpera - 09.02.2026 / 16:01, *.play-internet.pl Stop płacenia za dziadostwo i dorabiania tych miernot. odpowiedz

Zakrzyczana Statystyka - 09.02.2026 / 16:42, *.play.pl @Fan Kacpera: Jak to było ? na dobre i na złe ? nie sztuka jest przyjsc jak sa sukcesy odpowiedz

Łukasz - 09.02.2026 / 17:10, *.orange.pl @Zakrzyczana Statystyka: Dokładnie. Potem przyjeżdża Chelsea i się zabijają o bilety. Nagle każdy wierny fan od lat 80tych. odpowiedz

majusL@legionista.com - 09.02.2026 / 17:20, *.214.93 @Zakrzyczana Statystyka: mysle ze nie chodzi o sukcesy - tylko wiekszosc ma juz dosc robienia z nas Kibicow durni przez pudla. Tylko Legia !! odpowiedz

L - 09.02.2026 / 18:27, *.play.pl @majusL@legionista.com: Ale jak przestaniesz chodzic to nie zrobisz pudlowi na zlosc tylko sobie bo bedzies zmial coraz wieksze dlugi, coraz gorsze transfery i upadek klubu. A Mioduski nic nie straci.



Po 2, troche logiki. Skoro uwazacie, ze jak jest beznadziejnie to trzeba nie chodzic na mecze to nie smiej potem krytykowac za jakiekolwiek wyniki. odpowiedz

majusL@legionista.com - 09.02.2026 / 21:31, *.214.93 @L: nie rozumie Twojej logiki. wg mnie jak nie ma Kibicow na meczu - to wlasciciel zarabia mniej - musi dolozyc od siebie. musi zaczac myslec co zrobic zeby znow zarabiac. a nie sadze zeby skusil Kibicow nowa kolekcja kubkow czy spotkaniem z kunem albo chodyna na trybunie. dla wynikow przychodza pikniki, a nie normalni Kibice. odpowiedz

Pedro de Varsovia - 20 godzin temu, *.smgorczewska.pl @L: Żaden kibic zaprzestający finansowania tego dziadostwa:

- nie zrobi sobie na złość, bo pieniądze kibica zostaną w kieszeni kibica;

- nie będzie miał coraz większych długów, bo nawet jeśli kibic ma długi, to pieniądze które przekazywał klubowi może przeznaczyć na ich spłatę, a długi Legii nie są długami kibica. Mioduski wtedy jednak traci;

- coraz gorsze transfery to są od wielu sezonów. Proszę sobie wyszukać listę transferów WYCHODZĄCYCH od sezonu 2017-18 i policzyć liczbę zawodników, którzy naprawdę wnieśli coś do gry Legii aż do dziś. Proponuję wybrać tylko tych, których byś widział w Legii dziś, gdyby byli w takiej formie, w jakiej odchodzili z klubu. To będzie króciutka lista w porównaniu z tym przemiałem, który dostrzeżesz. To są wszystko przepalone pieniądze na kontrakty i wesoły pobyt tego badziewia w klubie Legia. Zapłacili za to również kibice (bilety, karnety, sklep i inne przychody dnia meczowego), więc dobrze jest zobaczyć tą wspaniała listę, by dojrzeć wreszcie na oczy, że pełny stadion nie gwarantuje coraz lepszych transferów. W przypadku Legii jest dokładnie odwrotnie. Nie ma dobrych transferów, bo właściciel wcale nie musi się starać, by kibice i tak przynieśli do klubu swoje pieniądze. Sami je przynoszą, a niektórzy nawet mówią, że Legia bez nich zginie. Kiedyś tak wymuszone zostało odejście ITI i zrobili to kibice, bo nie karmili zarządzających klubem przez długi czas.

- jeśli kolega L lubi ciasto z zakalcem, lub chemiczne pieczywo z mrożonego ciasta ze sklepu Stonka, to nie oznacza, że każdy musi jeść ciasto z zakalcem, lub wspomniane "pieczywo".

Odnośnie (cyt.) "Po 2, trochę logiki." - nie trzeba chodzić na mecze by krytykować to, co można obejrzeć nie będąc na stadionie. Śmiało można to krytykować z każdej zajmowanej pozycji w społeczeństwie i każdej lokalizacji na planecie Ziemia. Dalsze dostarczanie pieniędzy właścicielowi prawdopodobnie nie spowoduje żadnej u niego refleksji z bardzo prostej przyczyny. W klubie wciąż niczego nie brakuje, dlatego nie trzeba nic zmieniać, nie trzeba się starać, a ostatnio jedyną formą zmian w funkcjonowaniu Legii, są... roszady na stanowiskach decyzyjnych. Tylko, że te osoby nie odchodzą, tylko wciąż funkcjonują w klubie i wciąż pobierają wysokie pensje. Nie ma to natomiast przełożenia na efekty tej pracy, co odzwierciedla aktualna tabela i wspomniana przez mnie lista. Kto opłaca im te pensje? Mioduski z kieszeni, czy przychód Legii generowany również z kieszeni kibiców? Dlatego kolego L, Twoja logika jest tylko Twoja i coraz więcej osób jednak myśli według własnej. Jeśli karmisz tłusto kota, to kot jest coraz bardziej tłusty i coraz bardziej leniwy. Czy on cię za to szanuje, skoro wie, że jutro też będzie znowu zarcie? Nie, nic nie musi robić, micha zawsze pełna. odpowiedz

an Kacpera - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @Zakrzyczana Statystyka: odpowiedz

Fan Kacpera - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @Zakrzyczana Statystyka: wyobraź sobie że nie jestem kibicem sukcesu i nie chodzę na wybrane mecze jak to sugerujesz .Dość płacenia za dziadostwo i robienia z kibiców durni co mecz podoba Ci się widowisko na które przychodzisz ostatnio ??? Po końcowym gwizdu i kolejny meczu w płacy bijesz im brawo z uśmiechem na ustach czekając na kolejny mecz ????

Jeśli tak to powodzenia wywalone mają na kibiców to czas im może pokazać że kibice mogą mieć tak samo i przestać sponsorować dziadostwo odpowiedz

Adam - 09.02.2026 / 15:56, *.plus.pl A jak kupicie bilety, to zobaczycie kolejne pudło milety 🤣 Tylko pusty stadion 😜 odpowiedz

Matigol - 09.02.2026 / 16:46, *.orange.pl @Adam: Cieszymy się wszyscy że Ciebie nie będzie. Ciepłej kanapy i zimnego kapselka koneserze futbolu. odpowiedz

Adam - 09.02.2026 / 17:38, *.play.pl @Matigol: Dzięki. Ja też się cieszę. Kanapa na pewno będzie ciepła, bo będzie YOL. Tobie również wszystkiego naj i oby po meczu w dobrych nastrojach 😃 odpowiedz

L - 09.02.2026 / 18:28, *.play.pl @Matigol: Dokladnie. Pazie na razie. odpowiedz

Zdzichu - 09.02.2026 / 23:42, *.t-mobile.pl @Adam: ale jak przyjedzie kiedys Chelsea czy Real to obiecujesz,że zostaniesz przed tym telewizorem? Nie bedziesz wtedy płakał,że dla takiego wiernego kibola nie ma biletu,obiecujesz? odpowiedz

Adam - 20 godzin temu, *.plus.pl @Zdzichu: na Legię chodziłem wiele lat. Kibolem nie jestem, ale mogę ci obiecać, że za dziadostwo nie będę już płacił. A ty, jak chcesz marnować swoje pieniądze, to płać i płacz 😜 odpowiedz

