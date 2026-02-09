Bilety na mecz z Wisłą

21 lutego o godzinie 20:30 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie ligowe spotkanie z Wisłą Płock. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się 11 lutego o godz. 15. Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.



