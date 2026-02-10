Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Hokej

W ostatni weekend hokeiści Legii rozegrali ligowe spotkania w czterech kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy wyniki i krótkie raporty ze wszystkich rozegranych spotkań.

ŻAK MŁODSZY 

Sokoły Toruń 7:2 (2:0, 2:1, 3:1) AH Legia 
Bramki: Filip Foltyn, Artur Kopcewicz 

Sokoły Toruń 3:2 (2:0, 0:0, 1:2) AH Legia 
Bramki: Nataniel Świerczyński, Daniel Eysmont


Drużyna żaka młodszego rozgrywała w miniony weekend spotkania w Toruniu. W pierwszym niestety nie udało się zdobyć punktów, jednak drużyna grała bardzo ambitnie, z dużym poświęceniem, walcząc o każdy krążek na całej tafli lodowiska. Sam wynik nie odzwierciedlał wyrównanej gry przez cały mecz. 
W drugim spotkaniu zawodnicy wyeliminowali błędy, które były widoczne dzień wcześniej i zdobyli trzy punkty, remisując drugą tercję i wygrywając trzecią. Po raz kolejny chłopcy grali z dużym poświęceniem w obronie, pokazując, że są zgraną drużyną.


MŁODZIK 

GKS Stoczniowiec 14:1 AH Legia 
Bramka: Antoni Płocińczak 

GKS Stoczniowiec 12-1 AH Legia 
Bramka: Konstanty Kowal (as.Maksymilian Krawczyński, Lev Sukhopara)


Spotkania wyjazdowe ze Stoczniowcem, liderem naszych rozgrywek, stanowiły dla naszego zespołu wymagające i cenne wyzwanie szkoleniowe. Pierwszy mecz nie ułożył się po naszej myśli. Zbyt rzadko narzucaliśmy własne warunki gry, traciliśmy pozycję, nie wykazując wystarczającej determinacji w pojedynkach 1 na 1, co umożliwiało rywalowi utrzymywanie się przez długi okres przy krążku.
Do drugiego spotkania przystąpiliśmy jednak z wyraźnym nastawieniem na zmianę obrazu gry. Od pierwszych minut było widać większą odpowiedzialność, lepszą organizację gry oraz świadome realizowanie założeń w poszczególnych fazach meczu. Niestety rywal tej klasy wymaga pełnej koncentracji i konsekwencji przez całe 60 minut spotkania. Kolejne tercje jasno pokazały, że tylko zaangażowanie na niezmiennie wysokim poziomie przez cały mecz pozwala rywalizować z takim przeciwnikiem na równych zasadach. Po wspólnych rozmowach jesteśmy zdeterminowani, aby mocniej rozpocząć prace nad indywidualnymi umiejętnościami, odpowiednią fizycznością i mentalnym nastawieniem do meczów. Nie odkładamy tego na później, wspólnie podejmujemy wysiłek, by systematycznie się rozwijać i budować lepszą przyszłość zespołu. Krok po kroku we właściwym kierunku.


JUNIOR MŁODSZY 


AH Legia 4:7 (2:3, 1:1, 1:3) Sokoły Toruń 
Bramki: Tessil (as.Bohynik), Woźniak (as.Malchyk), Sydorov (as.Bohynik), Malczyk (as.Woźniak)
Skład: R.Nazar, K.Łukiewicz, Sydorov, Malchyk, Woźniak, Jurek, Bejnarowicz, Dmytro, Fabiańczyk, Dąbski, Tessil, Bońkowski, Krawczyński, Kowal, Bohynik


JUNIOR

AH Legia 4:9 (1:4, 3:1, 0:4) Sokoły Toruń 
Bramki: B.Wożniak (as.D.Sydorov), B.Wożniak (as.I.Malczyk), B.Wożniak (as.I.Malchyk), I.Malczyk (as. B.Woźniak)
Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, D.Sydorov, I.Malchyk, B.Woźniak, A.Troczyński, P.Podrażka, A.Bejnarowicz, M.Birulin, A.Jurek, M.Krawczyński, S.Laskus, M.Bohynik, S.Shchrerbatiuk, B.Baj

AH Legia 2:13 (0:4, 2:5, 0:4) Sokoły Toruń 
Bramki: B.Woźniak (as.D.Sydorov), B.Woźniak (as.I.Malczyk)

Skład: S.Stojek, J.Opiłowski, D.Sydorov, I.Malchyk, B.Woźniak, P.Podrażka, O.Kućmierz, A.Bejnarowicz, A.Jurek, S.Chmielewski, A.Troczyński, M.Birulin, S.Laskus, M.Krawczyński, M.Bohynik, S.Shchrerbatiuk, B.Baj


