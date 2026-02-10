Rezerwy

Mieszko Lorenc zawodnikiem Legii

24-letni defensywny pomocnik Mieszko Lorenc podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Urodzony w 2001 roku defensywny pomocnik związał się ze stołecznym klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok. Będzie występował w Legii II. 

Mieszko Lorenc pochodzi ze Zduńskiej Woli. Karierę piłkarską rozpoczynał w Pogoni-Ekolog Zduńska Wola. W 2014 dołączył do Akademii Legii, gdzie szkolił się przez prawie 5 lat. W 2019 roku przeniósł się do ŁKS-u Łódź, grał na poziomie Ekstraklasy oraz I ligi. Później Lorenc reprezentował również barwy Wisły Płock, Skry Częstochowa i Olimpii Elbląg, a ostatnie pół roku spędził w Zniczu Pruszków.


 




