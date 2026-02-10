Kosyrz i Smulewicz na podium w Stalowej Woli

W Stalowej Woli rozegrany został tenisowy turniej ogólnopolski do lat 16, w którym Franciszek Kosyrz zajął 3. miejsce w singlu. W deblu Kosyrz triumfował wraz z drugim legionistą, Frankiem Smulewiczem.
Wyniki legionistów:
II runda: Franciszek Kosyrz - Adam Rzeszutko 6-0, 6-2
1/4 finału: Franciszek Kosyrz - Jan Kleszczewski 7-5, 7-5
1/2 finału: Franciszek Kosyrz - Michał Kołcz 7-6(4), 4-6, 6-7(4)
II runda: Franciszek Smulewicz - Filip Bulski 5-7, 1-6
1/2 finału: Franciszek Kosyrz/Franciszek Smulewicz - Tymoteusz Nowak/Jan Żak 7-6(3), 6-1
Finał: Kosyrz/Smulewicz - Filip Bulski/Michał Kołcz 7-5, 6-3