Tenis

Kosyrz i Smulewicz na podium w Stalowej Woli

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Stalowej Woli rozegrany został tenisowy turniej ogólnopolski do lat 16, w którym Franciszek Kosyrz zajął 3. miejsce w singlu. W deblu Kosyrz triumfował wraz z drugim legionistą, Frankiem Smulewiczem

Wyniki legionistów:
II runda: Franciszek Kosyrz - Adam Rzeszutko 6-0, 6-2
1/4 finału: Franciszek Kosyrz - Jan Kleszczewski 7-5, 7-5
1/2 finału: Franciszek Kosyrz - Michał Kołcz 7-6(4), 4-6, 6-7(4)

II runda: Franciszek Smulewicz - Filip Bulski 5-7, 1-6

1/2 finału: Franciszek Kosyrz/Franciszek Smulewicz - Tymoteusz Nowak/Jan Żak 7-6(3), 6-1
Finał: Kosyrz/Smulewicz - Filip Bulski/Michał Kołcz 7-5, 6-3




tagi:
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.