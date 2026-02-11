Bez porażki z GKS-em od 25 lat

Claude Goncalves radość był bohaterem ostatniego meczu Legii w Katowicach - fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka
źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice. Po raz ostatni Legia doznała porażki w meczu z klubem z Katowic w maju 2001 roku, czyli prawie 25 lat temu. 

Historia spotkań pomiędzy obydwoma zespołami sięga 1965 roku. Łącznie rozegrano ich 77, z czego Legia wygrała 35, przegrała 21, a 21 zakończyło się remisem. Bilans bramkowy to 104-74 na korzyść Wojskowych. 


W rywalizacji pomiędzy Legią i GKS-em nastąpiła przerwa, która trwała aż 19 lat. W czerwcu 2005 roku legioniści wygrali 2-0, a następny mecz miał miejsce dopiero w październiku 2024 roku i on również zakończył się zwycięstwem stołecznego zespołu. Dwa kolejne starcia także wygrywali legioniści.


 


 Legia wygrała poprzednie 9 spotkań z katowiczanami z rzędu, a ostatniej porażki doznała w maju 2001 roku (0-2), czyli zanotowała serię 11 meczów bez przegranej, co nawet uwzględniając wieloletnią przerwę, jest sporym osiągnięciem.


 Legia notuje aktualnie też inną serię - spotkanie z Arką było jedenastym z rzędu w wykonaniu "Wojskowych", w którym nie potrafili wygrać w Ekstraklasie.


Która z tych serii zakończy się w piątek? A może żadna?


W FORTUNIE kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok 2.16, a na triumf gospodarzy ponad 3.15.


 Pełna oferta zakładów na mecz GKS - LEGIA


Wyniki ostatnich meczów Legii z GKS-em:

13.11.2004 - GKS 0-3 Legia

09.06.2005 - Legia 2-0 GKS

27.10.2024 - Legia 4-1 GKS

26.04.2025 - GKS 1-3 Legia 

10.08.2025 - Legia 3-1 GKS

fot. Fortuna


Komentarze (8)

Darek - 33 minuty temu, *.play.pl

Widzew w poprzedniej kolejce w Katowicach nie istniał. Oglądając popisy naszych w ostatnich meczach cienko to widzę.
Czy my jako Legia Warszawa zakończyliśmy już okienko transferowe? Pytam bo po sprowadzeniu jednego bramkarza nic się nie dzieje.
Cały skauting i dwóch dyrektorów sportowych robi jeden transfer. Naprawdę?

odpowiedz
Jaro - 40 minut temu, *.93.162

Czas to zmienić.

odpowiedz
Max - 41 minut temu, *.144.86

Jak Redakcja daje takie nagłówki.... to finał jest wiadomy 😢 Z Pudlem u steru wszystkie passy przerwaliśmy - została bodajże ta z gieksą i z pewnym klubikiem z Judei...

odpowiedz
wkz - 42 minuty temu, *.esabdns.pl

to teraz "asy" udowodnią że się da. I co im zrobicie?

odpowiedz
ZAWIErCIOK - 48 minut temu, *.itcomp.pl

piękna okazja na złamanie kolejnych barier i wyśrubowanie przy okazji rekordu do 12 spotkań z rzędu bez wygranej w lidze... obym się pomylił

odpowiedz
Nic nie może przecież wiecznie trwać... - 48 minut temu, *.knc.pl

😂😂😂

odpowiedz
Jurek - 51 minut temu, *.com.pl

Każda seria kiedyś się kończy…

odpowiedz
PrzemoL - 54 minuty temu, *.217.5

I oby tak zostało

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
