Bez porażki z GKS-em od 25 lat

W najbliższy piątek Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie z GKS-em Katowice. Po raz ostatni Legia doznała porażki w meczu z klubem z Katowic w maju 2001 roku, czyli prawie 25 lat temu.

Historia spotkań pomiędzy obydwoma zespołami sięga 1965 roku. Łącznie rozegrano ich 77, z czego Legia wygrała 35, przegrała 21, a 21 zakończyło się remisem. Bilans bramkowy to 104-74 na korzyść Wojskowych.





W rywalizacji pomiędzy Legią i GKS-em nastąpiła przerwa, która trwała aż 19 lat. W czerwcu 2005 roku legioniści wygrali 2-0, a następny mecz miał miejsce dopiero w październiku 2024 roku i on również zakończył się zwycięstwem stołecznego zespołu. Dwa kolejne starcia także wygrywali legioniści.













‌‌ Legia wygrała poprzednie 9 spotkań z katowiczanami z rzędu, a ostatniej porażki doznała w maju 2001 roku (0-2), czyli zanotowała serię 11 meczów bez przegranej, co nawet uwzględniając wieloletnią przerwę, jest sporym osiągnięciem.





‌‌ Legia notuje aktualnie też inną serię - spotkanie z Arką było jedenastym z rzędu w wykonaniu "Wojskowych", w którym nie potrafili wygrać w Ekstraklasie.





Która z tych serii zakończy się w piątek? A może żadna?





W FORTUNIE kurs na zwycięstwo Legii wynosi ok 2.16, a na triumf gospodarzy ponad 3.15.





Wyniki ostatnich meczów Legii z GKS-em: 13.11.2004 - GKS 0-3 Legia 09.06.2005 - Legia 2-0 GKS 27.10.2024 - Legia 4-1 GKS 26.04.2025 - GKS 1-3 Legia 10.08.2025 - Legia 3-1 GKS



