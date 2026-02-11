Od sezonu 2026/27 kluby PLK zagrają w strojach Errea

Polska Liga Koszykówki ogłosiła rozpoczęcie wieloletniej współpracy z włoską marką Erreà. Po paru latach występów w strojach 4F, od sezonu 2026/27, wszystkie polskie kluby występować będą w strojach, które wyprodukuje Erreà.

REKLAMA

Współpraca została zaplanowana na kilka najbliższych sezonów i obejmuje kompleksowe wyposażenie drużyn w komplety meczowe oraz odzież treningową. Jej celem jest ujednolicenie standardów jakości w całej lidze, dalsze podnoszenie poziomu profesjonalizacji rozgrywek oraz stworzenie spójnej i nowoczesnej identyfikacji wizualnej Polskiej Ligi Koszykówki.



