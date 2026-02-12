Wyniki legionistów na Mistrzostwach Mazowsza U-14 i U-16

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej Legii wzięli udział w Halowych Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza w kategoriach do lat 14 i 16. Dla większości z nich był to debiutancki start w barwach Legii. Igor Urbaniak wystartował w mitingu w kat. U-18, poprawiając swój rekord życiowy na 60 metrów, uzyskując czas 7,32 sekundy. Legionista zapewnił sobie udział w Halowych Mistrzostwach Polski U-18, które w przyszły weekend odbędą się w Rzeszowie.

REKLAMA

W lutym zeszłego roku Urbaniak uzyskał na MP U-18 na 60 metrów wynik 7,39 sekundy.





Wyniki legionistów:

Bieg na 60m U-14: 40. Julia Dutkowska 9,13s

Bieg na 600m U-14: 19. Wanda Trusewicz 2:08.99 min.

Bieg na 600m U-14: 13. Piotr Dajnowicz 2:03.31 min.

Bieg na 300m U-14: 20. Julia Dutkowska 52,44s

Bieg na 60m U-18: 19. Igor Urbaniak 7,36s ; finał D: 3. Igor Urbaniak 7,46s







