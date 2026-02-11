Transfery

Rafał Adamski nowym napastnikiem Legii

Michał Żewłakow i Rafał Adamski - fot. Jakub Wydra / Legia.com
Woytek
Legia Warszawa zakończyła poszukiwania napastnika w zimowym oknie transferowym. Po blisko dwumiesięcznym przeglądaniu rynku klub zdecydował się sprowadzić Rafała Adamskiego z pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 24-letni napastnik podpisał 3,5-letni kontrakt. Będzie występował w koszulce z numerem 9.


Legia pierwsze zainteresowanie Adamskim wykazała 3 tygodnie temu, ale następnie temat ucichł. Portal Meczyki.pl informuje, że transfer przebiegał z problemami. Najpierw stołeczny klub nie mógł porozumieć się z zawodnikiem co do wysokości kontraktu, a na ostatniej prostej zaiskrzyło negocjacje między klubami.

 


Po wstępnym porozumieniu zarząd Pogoni niespodziewanie postawił weto i na moment transfer stanął pod znakiem zapytania. W tej sytuacji Legia podniosła kwestię dalszej współpracy z Pogonią, która od pół roku jest klubem partnerskim i wypożyczonych do niej jest kilku zawodników stołecznej drużyny. Ostateczne porozumienie osiągnięto w środowy wieczór, zawodnik przeszedł badania medyczne i podpisałumowę.


- Cieszę się, że Legia mi zaufała i będę starał się to odpłacić na boisku. To szansa na pokazanie moich możliwości. Jestem typem napastnika, który chce mieć piłkę przy nodze, a nie chce być typowym target-manem. Lubię kreować akcje, moje zadanie to strzelanie goli i asystowanie - mówi Rafał Adamski na oficjalnej stronie klubu.

- Wiemy, jaka jest sytuacja kadrowa, jeśli chodzi o napastników - obecnie mamy Miletę Rajovicia i Antonio Čolaka. Potrzebujemy kolejnego zawodnika na tej pozycji. Rafał to konkurent, ale też piłkarz, który wykańcza akcje. Może ten transfer wydaje się nieoczywisty, natomiast on udowodnił, że potrafi strzelać i asystować. Mamy nadzieję, że na wyższym poziomie nie zatraci tych umiejętności. Jesteśmy w ciężkim momencie sezonu, Rafał jest dla nas nadzieją, że w kwestii ofensywy zmieni ją bardzo pozytywnie - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow.


* * *


Trudno nie docenić konsekwencji w działaniu pionu sportowego. Dwumiesięczne poszukiwania napastnika zakończone - jak zwykle spóźnionym - transferem zawodnika z klubu partnerskiego, który był dosłownie pod nosem i który w styczniu zdążył już przypomnieć dwoma golami w sparingu przeciwko Legii. Pozostaje mieć nadzieję, że równie skuteczny okaże się pod bramką rywali.


Jak myślicie, ile bramek do końca sezonu zdobędzie Rafał Adamski? Piszcie swoje typy w komentarzach.



tagi:
Komentarze (20)

Aqq - 8 minut temu, *.media.pl

Było wiadomo że najsłabsze pozycje Legii to bramkarz i napastnik. No więc skuteczni działacze sprawnie zareagowali. Na bramkę Hindrich nie wiadomo skąd, na Atak Adamski z 1 ligi😐 Jeśli chodzi o Adamskiego to jest jeden plus- slabszy od Milety i Szkurina nie będzie. Może co najwyżej dorównać tym wielkim (ale tylko wzrostem) napastnikom jeśli chodzi o nieskuteczność. A ile goli strzeli na wiosnę? Tak w przedziale 0-2

odpowiedz
Tadek - 8 minut temu, *.244.231

Gorszy od Milety raczej nie będzie.

odpowiedz
RMFC - 11 minut temu, *.play-internet.pl

Wszystko co się dało pudel rozwalił w Legii a dla potencjalnego kupca dał cenę 200 mln euro za klub.

odpowiedz
Chcemy kocura a nie ogóra - 14 minut temu, *.89.26

Ogór aż furczy. Z czym do ludzi??

odpowiedz
Mateusz z Gór - 17 minut temu, *.orange.pl

Podsumujmy naszą ofensywę transferową:

1) nie znaleźliśmy żadnych piłkarzy
2) agenci zaczęli nam podsuwać kandydatury niezłych piłkarzy (Świderski)
3) nie było na stać na tych niezłych piłkarzy
4) media zaczęły podsuwać wątpliwej jakości kandydatury piłkarzy (Adamski)
5) nie było nas stać na tych wątpliwej jakości piłkarzy
6) ruszyła liga
7) Legia nie ruszyła
8) uznajemy, że jednak warto przepłacić wątpliwej jakości piłkarza (Adamski)
9) mamy nadzieję, że wątpliwej jakości piłkarz będzie robił różnicę na wyższym poziomie niż grał dotychczas
10) wygrywamy wszystko do końca 😎

odpowiedz
Legiak83 - 18 minut temu, *.79.53

Parafrazując słowa Ferdynanda Lipskiego do Stefana Siary Siarzewskiego, to Legia mogła spie...lić najprostsze zadanie, czyli transfer z klubu partnerskiego 😁

odpowiedz
ops2 - 18 minut temu, *.centertel.pl

Nie podniesie się z ławki bo będzie grał all time mileta (

odpowiedz
Tylko Legia - 22 minuty temu, *.play.pl

Przynajmniej Polak

odpowiedz
Zawsze - 23 minuty temu, *.orange.pl

niesamowita praca całej administracji Legii.
Jestem pod takim wrażeniem, że w tak wielkim Klubie pracuja amatorzy na poziomie łomżyńskiej C klasy.

odpowiedz
Rambo - 24 minuty temu, *.play.pl

Wy.ebać na zbity pysk tych dyrektorów. Szukali, szukali, szukali... i znaleźli. Nie mam pytań. Przykro to pisać, ale pod rządami el loko ten klub stał się memem. To wygląda już na celową robotę, bo aż wierzyć się nie chce.

odpowiedz
geds - 24 minuty temu, *.play.pl

Fajny ruch gdyby nie to.... że jedyny. Potrzebujemy gościa który już sprawdził się jako bramkostrzelny napadtnik jak kiedyś Są albo Nikolić, a przy takim taki walczak jak Adamski przy grze dwójką mógłby być ok.

odpowiedz
Redaktor🫣 - 26 minut temu, *.130.105

“ Pozostaje mieć nadzieję, że równie skuteczny okaże się pod bramką rywali.”, czyli ostatni fragment, to wyrażenie nadziei na to, żeby nowy napastnik był tak skuteczny ja Żewłak i Bobić, spoko xddd

odpowiedz
Parek Mapszun - 28 minut temu, *.orange.pl

Strzeli 2 bramki, jedna po karnym. Do końca sezonu Legia strzeli jeszcze 10 bramek do końca sezonu i straci 24. Bilans na ostatnie kolejki: jedno zwycięstwo, cztery remisy, dziewięć porażek.

odpowiedz
Legia-Pogoń Grodzisk - 29 minut temu, *.t-mobile.pl

Super chłopak, będzie go brakować w Pogoni Grodzisk, ale czego się nie robi dla naszej Legii
Legia - Pogoń Grodzisk wspólna sprawa !

odpowiedz
Ja - 30 minut temu, *.play.pl

Jak strzeli 5 będzie super najlepiej wszystkie za 3 punkty, w co oczywiście nie wierzę ,ale gorzej niż Rajovic nie będzie

odpowiedz
Szantosz - 33 minuty temu, *.plus.pl

Dać Milete w rozliczeniu do końca rundy w bonusie

odpowiedz
Warmaster - 21 minut temu, *.com.pl

@Szantosz: Bardzo dobry pomysł

odpowiedz
Ja1916 - 34 minuty temu, *.vectranet.pl

No i fajnie. Mam nadzieję że będzie lepszy od Rajovica i Colaka i szybko wskoczy do pierwszego składu. Swoją drogą, to chyba dawno nie mieliśmy polskiego napastnika?
Powodzenia !

odpowiedz
Tom - 36 minut temu, *.vectranet.pl

Oby tylko dostawał szansę to na pewno gorszy od Rajovica i Colaka nie będzie.
Jeszcze tylko pogonić Tobiasza i dać Hindricha na bramkę to może się utrzymamy.

odpowiedz
jasio - 17 minut temu, *.play.pl

@Tom: Głupi?

odpowiedz
