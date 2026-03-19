Biblioteka legionisty: Lewandowski. Prawdziwy (342)

Jeienią zeszłego roku ukazała się nieautoryzowana biografia Roberta Lewandowskiego pt. "Prawdziwy", której autorem jest Sebastian Staszewski. Publikacja, licząca blisko 700 stron, zawiera mnóstwo bardzo ciekawych informacji, do których dotarł autor.

Informacje dotyczą dzieciństwa, rodziny, a także wszystkich kolejno klubów, w których występował Lewandowski, jak również kolejnych transferów i ich wymuszania. Poznajemy także historię relacji z agentami, w tym z Cezarym Kucharskim, który początkowo przez lata dbał o interesy najlepszego polskiego piłkarza.













Nie mogło oczywiście zabraknąć wątku Legii Warszawa, w której rezerwach "Lewy" występował swego czasu. W końcu podziękowano mu za dalszą współpracę i został wolnym zawodnikiem, co do dziś wypominane jest osobom pracującym wówczas w klubie, którzy większy talent widzieli choćby w marnych hiszpańskich grajkach sprowadzonych za duże pieniądze.





- Trzeciakowski pewnego dnia powiedział: Albo zostajesz w Delcie, która nie wystartuje w lidze, albo idziesz do Legii. Chciałem na rok wrócić do Varsovii i pograć jeszcze w juniorach, ale właściwie nie dał mi wyboru - przyznaje Lewandowski. - Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego, ale nie chciałem iść do Legii. To jedyny klub w mojej karierze, do którego trafiłem wbrew sobie. (...) Chociaż urodził się w Warszawie, nie należał do sympatyków klubu związanego niegdyś z wojskiem. Legii kibicował jego tata, z którym chodził na mecze, ale przecież widzem wielokrotnie bywał także na Konwiktorskiej" - czytamy. Umowę z Legią podpisał 11 sierpnia 2005 roku.





"Lewandowski zadebiutował w Legii w trzeciej kolejce, ale na gola czekał aż do października. Niezbyt urodziwe trafienie niewiele zresztą pomogło drużynie, bo lepsze i tak okazało się Mazowsze Grójec, a rezerwy, po szóstej porażce z rzędu, spadły na ostatnie miejsce w tabeli. (...) Jesienią rozegrał w lidze osiem spotkań. Zaliczył w nich niecałe 400 minut, zdobył jedną bramkę. Dwa kolejne gole dołożył w pucharowym meczu ze Żbikiem II Nasielsk. (...) Chodzili na mecze, korzystając z przysługujących im darmowych wejściówek, jadali obiady w restauracji Torwar, chociaż głównie dlatego, że opłacał im je klub. Dokładnie 'w stawce do 20 złotych dziennie', co Robertowi gwarantował dodatkowy aneks do umowy (jego pensja wynosiła 1500 złotych)" - czytamy w rozdziale zatytułowanym "Sen o Warszawie".





Autor dokładnie opisał, jak zaczęła się dla piłkarza runda wiosenna. Jak się okazało - ostatnia w Legii. W trakcie przygotowań do rundy rewanżowej zdobył 12 bramek w sparingach, aż doznał kontuzji w meczu z Dolcanem, w którym na boisko wszedł z ławki. Przed sezonem, w którym podopieczni Dariusza Wdowczyka szykowali się do kwalifikacji do Ligi Mistrzów, Lewandowski był jednym z zawodników, którzy pojechali na część obozu z jedynką, choć nocował w motelu Karo, bowiem w trzygwiazdkowym hotelu we Wronkach miejsc już nie było. "O ich wyjeździe podobno zdecydował sam Mariusz Walter, założyciel telewizji TVN i właściciel klubu. Zakochany w futbolu biznesmen poprosił Zygę i Wdowczyka o sprawdzenie także mniej znanych graczy" - czytamy. Tyle, że podczas zajęć Lewandowskiemu odnowił się uraz... a niebawem skończył się jego kontrakt z Legią. I przy Łazienkowskiej pożegnano go bez żalu. "- Dziś by nam nie uciekł, ale wtedy z pewnymi kwestiami byliśmy w lesie. Dopiero rozwijaliśmy testy fizjologiczne, wydolnościowe. To wszystko stało na niskim poziomie - przyznaje Stanisław Machowski i zapewnia, że to nie on wydał ostateczną decyzję. Mazurek jednak pamięta, że po obozie we Wronkach zadał pytanie o prognozę zdrowia napastnika, a Machowski odparł: 'Gdzie on z taką budową ciała'. (...) Sam Mazurek przyznaje, że obok trudnego przypadku przeszedł bez refleksji. Zwyciężyła rutyna. W ataku miał trzech innych snajperów, kolejny nie był mu potrzebny. Żal do siebie ma także Banasik, jego asystent. - Winę biorę również na siebie, bo jako sztab nie obroniliśmy Roberta, zabrakło nam siły przebicia. Przez lata gryzło nas sumienie, bo jeśli ktoś mógł zmienić bieg historii, to właśnie my" - czytamy"





W bardzo szczegółowy, wręcz dociekliwy sposób przedstawiono jak ostatecznie Lewandowski wylądował w Zniczu, a następnie jak z Pruszkowa przeniósł się do Lecha. Autor dokładnie opisuje wszystkie etapy trwającej cały czas kariery najlepszego napastnika w historii reprezentacji Polski. Wiele miejsca poświęcono jego relacjom z selekcjonerami naszej reprezentacji. Po lekturze można wysnuć wniosek, że "Lewy" był niczym asystent w kadrze Nawałki, a trenerzy, z którymi się nie dogadywał, zwykle musieli szybko ustąpić ze stanowiska. Poznajemy wiele szczegółów dotyczących historii premiowej po mundialu w Katarze, jego relacji z Czesławem Michniewiczem czy wymuszania transferu - najpierw z Borussii do Bayernu, a następnie z Monachium do Barcelony.





Tytuł: Lewandowski. Prawdziwy

Autor: Sebastian Staszewski

Wydawnictwo: SQN

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 696

Cena okładkowa: 69,99 zł





Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.

