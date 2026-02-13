L!VE: GKS 1-1 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
kun hodyna rajovicz razem w skałdzie- panie Marku czy Pana celem jest spuścić Legie do I ligi?
Stop kolaboracji z loczkiem. Tylko wstrzymanie finansowania loczka i jego cyrku spowoduje że odejdzie on i jego cyrk. loczek wyceniając nasz ukochany BEZCENNY klub na 1 miliard gdy zainwestował w niego 1/10 tej kwoty i chcąc ten miliard dla siebie zrobił z nas i Klubu swojego zakładnika. Każdy kto dziś kupuje bilet na mecz daje mu tlen i dokłada cegiełkę do ustanowienia kolejnych rekordów i blamaży w historii naszego Wielkiego Klubu. Żaden podkreślam żaden z piłkarzyków z obecnego składu nie zasługuje na grę w Legii, zapisali się w 60 historii jako największe patałachy i nieudacznicy!#STOP KOLABORACJI Z TYM LEGII NIE MA W SERCU TYLKO W KIESZENI! (promujcie, popierajcie to hasło to może więcej zrozumie w jakiej sytuacji się znaleźliśmy). Pozdro BRACIA.
Trzy mecze za nami. Mecze z zespołami z dołu tabeli. Z dziewięciu punktów do zdobycia mamy raptem 2. Resztę dośpiewajcie sobie sami, Aż strach się bać co będzie dalej...
@123i4: Dalej będzie tak samo. Może z 30 oczek uzbieramy do końca sezonu przy dobrych wiatrach....
Legia strzela gola i skaczą, cieszą się, całują, dziękują Bogu jakby to był jakiś wielki moment w ich karierze... Oni żyją w jakieś swojej bańce🤯 Czy ktoś im powie, że nie jest dobrze, a nawet bardzo źle?
papszun to tez jest tę.y łeb te same błedy i dalej uważam ze kadra jest nadal za szeroka,ciekawe po co oni sprowadzaja nowych piłkarzy jak i tak nie graja nawet 5 min,ŻENADA@!!!!!!!!!!!!!!
Jednym słowem cio...
Jaktam szma.y grały dzisiaj jak to szma.y ,jedziemy z nimi na Ł3 mioduski goli głowe na zero moze troche mu sie przwietrzy głowa,sknera zawsze traci,a ten to najwyższa półka ,normalnie chyba chce zeby spadli,moze w przyszłym roku cos wygraja,tylko pełny stadion,buhahahhahaha
Myślałem że patrzą trochę jest mądrzejszym trenerem ale widzę że wystawia tych samych zawodników którzy nic nie dają. Kun to nie jest zawodnik na Legię choć dzisiaj Plus za asystę. Rajowicz kolejna stracone minuty.. szkoda w ogóle chłopa wpuszczać. Chodyna jeździec bez głowy... Szkoda że wszedł w ogóle. Marek zrobił zajebiste zmiany Tobiasz w bramce kolejny mecz zawalony a wpuszczenie rajowicza i chudyny to już w ogóle dramat
@Zico: przeciez mówił przed meczem ze tylko W. Urbański ma siłę na cały mecz a Kovacik tylko na cześć.
Nie obejrzę już żadnego meczu. Sram na to ku...two. To nie jest Legia. To jest niewytłumaczalne. Ye...acz cię mioduski!!!
Drużyna Legii w ogóle nie umie grać w piłkę, tobiasz to nie ręcznik to dziurawa szmata, banda frajerów która spuściła już Legię do I ligi, 💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Je... tych nieudaczników
O co ku,,,a chodzi w tym klubie grasz o utrzymanie druga połowa żadnego celnego strzału zmiany na które chyba nikt by nawet niewpadl dla mnie to jest totalne amatorstwo a do tego myślę że dobrze zrobi legii spadek może część tych trutni odejdzie
90+2'
Faul Kuna w bocznej strefie. Rzut rożny dla GKS-u.
Je... mioduskiego i ten szrot, który sprowadził. rajović, chodyna i kun do wyj...nia natychmiast.
Przecież ta menda nie potrafi wprowadzić piłki do gry gra takie świece że masakra żeby to był ostatni mecz w bramce jego
K.Mać Panie Marku po co wchodzi Minetović???!
Ja już nie oglàdam na zywo nie moge nadciśnienie a lekarza dalej brak kto uzdtowi Legie a ten skład jak dalej zły duch prowadził Legie gdzue debiuty?!akademi lub U19 nowy trener też za polskâ myślâ szkoleniowâ?!
Graja tak zajebiscie ze trener zrobił tylko trzy zmiany i to jakie?
Z nami wygrywają już wszyscy mioduski zmieniał trenerów co chwilę na coraz gorszych pilkarzy kupował drogich i beznadziejnych takie właśnie ma pojęcie o piłce ten człowiek dzieku niemu zamiast grac w pucharach będziemy grać w pierwszej lidze
Rajovic wszedł i zero ,to na ..uj go wpuszcza masakra
@R: To samo Chodyna. Kur.. kiedy będziemy mieli jakiegoś trenera z jajami co da grać młodszym, ambitnym.
@R: Papszun co ty robisz. Kim ty grasz. Kogo ty wpuszczasz. Można było opchnąć tego Kapuadiego bo to leszcz totalny. Generalnie wszyscy są h...wi
Mało brakło Chodynie, ale on dzisiaj strzeli, zobaczycie!
Drużyna która walczy o utrzymanie w drugiej połowie nieuddalq jeszcze strzału to jakiś sabotaz PANIE MIODUSKI RAZEM ZE SWOIMI NIEUDACZNIKAMU ZNISZCZYŁES NASZA LEGIE
Żewłakow za Rajovica,wtedy Papszun pokazałby że ma jaja.
Co trzeba mieć za łeb żeby tego klaun chodyne wpuszczac Marek co ty robisz...i z tobiaszem żeś się dzis nie popisał...slaboooo
Na to się ku.a nie da patrzeć!
To jest jakiś żart hahaha
Kun, CHodyna???????? co ty wyczyniasz ze składem, Rajowic, młodzi d... ci uratowali w poprzednim maczu a ty grasz dalej drewnem a młodzi na ławie, Papszun - debilizm !!!!!!!!!!!!!
Ale zmiany czarno to widzę spadamy z hukiem dzięki mioduskuemu zewłakowowi i bobicowi graja totalny piach błędy brak czego kolwiek tu trzeba wszystkich w,,,c i zacząć od początku z innymi ludzmi
Witam...czy jest ktos w stanie mi wytlumaczyc, co sie musi wydarzyc zeby u NAS w bramce byl ktos inny niz Kacper Tobiasz???
@krzys27: musi zlamac obie rece, bo wydaje mi sie ze nawet z jedna zlamana by go wstawiali.
Jak można dać na zmianę Chodynę i Rajovica mając młodszych, nie spalonych zawodników, czemu nie dostaje szansy Arreiol?
Adamski bedzie killerem !!😎
Kapustka z kartką, ale jest Chodyna
Papszun poddał mecz... Chodyna i Rajovic na placu
Chodyna + Rajovic... czyli już po meczu
Znając Legie i tak skończy na 6 miejscu.Znsjdą się drużyny że im pomogą 💵
@Ja: ty chyba żartujesz hahaha mynjkz jesteśmy w 1 lidze. Arka punkt nad nami i dwa mecze zaległe...
Ile razy ten Tobiasz traci bramki z pola bramkowego ?? Tragedia. Do wywalenia....
Ludzie nie obsra…cie się. Nic się nie zmieniło przez tydzień!! Trzeba mieć wiarę że się obronimy. To dotyczy oczywiście kibiców Legii a nie internetowych trolli i tego najgorszego sortu co jest mocny w grupie ze swoimi słabymi pogróżkami. Wydyma…i nas tuż przed przerwą po oczywistym spalonym ale to że łatwo nie będzie każdy wiedział. Colak jest słabszy od Milety nie dotknął chyba piłki ani razu a raz do roku to i kura piardnie. Tyle w tym temacie. Teraz trzeba wygrać 2:1 nie ważne jak.
@Ronaldo: Otóż to. Masz całkowitą rację
Ktoś mi powie po co my kupiliśmy tego Hindricha skoro cały czas gra ten patałach w bramce?
Korona - 3 celne (2 gole)
Arka - 2 celne (2 gole)
Gks - pierwszy celny i od razu gol (i to kolejny raz po dośrodkowaniu na drugi metr).
Kiedy ten Paszun w końcu przejrzy na oczy. Przecież to już lepiej by było jakby Jędrzejczyka postawił na bramkę.
@Młody Junaku: Popieram w 100 %,To już nawet ślepy widzi że tobiasz nas spusci,normalny bramkarz który nie jest przyspawany wyłapal by te wszystkie piłki tym bardziej że bramkarz znowu w polu karnym jest chroniony i powienien wchodzić w te piłki jak dzik w sosny i normalnie powinniśmy mieć z 6 pkt. więcej ale wiadomo,Kacperek to chłopak z zylety więc dlaczego się to czepiacie 😂
Trzeba przeprosić Arka Malarza, bo nikt nie zrobi z Tobiasza bramkarza.
Wpuszczać Adamskiego szybko,bo Colak po "wybryku" w Gdyni wyczerpał już limit goli na tą rundę. 😁
@Znawca: Lepsi są, a u nas gra siądzie po zmianach jak zawsze. W dodatku ten podszywacz tu bzdury wypisuje i nie da się normalnie dyskutować.
@Mateusz z Gór: może młodzież nas poniesie w końcówce?🙂
@Znawca: No wszedł Żewłakow, zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że ktoś tu strzeli na zwycięstwo.
@Mateusz z Gór: niestety podział punktów. Niby gra ciut lepsza,ale do zwycięstw jeszcze dużo brakuje.Kroczek po kroczu zapadnia się rozsuwa.
@Znawca: Obie drużyny grały dość podobnie, ale widać było, że to GKS lepiej czuje grę. Naprawdę, po takim meczu my nie zasługujemy na to by tytułować się zespołem, które ma aspiracje mistrzowskie, ale mu nie idzie, bo jesteśmy w tym momencie od tych Katowic zwyczajnie słabsi.
Dajcie już sobie na luz to tylko piłka ,sport a Wy ooo ooo ooo ,🤣
Gieksa łapie rytm.W 2 połowie będą ciężary.☹️
Tobiasz ile jeszcze?Ja już bym ze wstydu się spalił gdybym w swojej robocie robił błąd za błędem.Nie masz niczego co mają bramkarze na przyzwoitym poziomie, już nie mówię że na dobrym czy jeszcze wyżej.Jak można być tak ograniczonym?Ale robienie głupich min i żartów to jesteś liderem...Boże kochany czemu pokarałeś nas taką łamagą w bramce
niewiarygodne że ta piz... Tobiasz drugi mecz z rzędu popełnia taki sam błąd. Ten tępak jest niewyuczalny. Jak tak to cwaniakuje pajac, prawie do środka wychodzi. Jest grą I dostaje piłę na trzeci metr w polu bramkowym to jełop się nie ruszy. Przecież każdy kontakt w piątce to byłby faul na bramkarzu, ale co tam jełop tępy stoi. Kiedy my mieliśmy taką szmatę w bramce?
Spokojnie spójrzcie na poprawę gry. Spokojnie z meczu na mecz będzie lepiej
A Tobiasz swoje🤣🤣🤣 no trzyma formę i statystyki obronionych🤣🤣 Pan ! Ręcznik! Pełną gębą🤣🤣
Kacperek ustabilizował formę.
W każdym meczu zawala jedną bramkę... 🤬
To się może źle skończyć.
Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans!
tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce
Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek.
Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala
linie dalej maluja bo niepokazali
Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.
Legalna grabież !
Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!
Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...
To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.
BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!
NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!
Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.
Dla mnie to jest koniec.
1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬
Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz.
GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM
Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy....
Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest
1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza
Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach
@Korda: o co ci błaźnie chodzi z tym Astizem?
@terry: o to ze Astiz jest odpowiedzialny za stałe fragmenty a kolejna bramka pada albo po rzucie różnym albo po rzucie wolnym. A błaznem jestes Ty . Nie pozdrawiam
Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi
Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi
Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze?
Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩
Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz...
Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩
Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny.
Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć
Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić...
Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława
Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa
kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź...
Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza
Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga.
Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną
To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!!
Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci....
Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak?
Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne.
Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz.
Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu.
@wtf: 😁😁😁😁😁
Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami.
Krasniqi to tępa dzida i szkodnik.
ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu
dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik
Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍
Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia.
@Mateusz z Gór: Patryk dzisiaj strzeli
Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila !
Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe.
Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ???????
No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać.
Szanowni może link do meczu
Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎
Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku.
Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9
Brak słów, chyba jednak bedzie spadek
Dokopiemy Hanysom pie,,lonym
Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯
Tobiasz szansa nr. 312
Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia.
Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie.
Skhurin na bank ukuje po zlosci😇
Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂
Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈
@R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło).
No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?
Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.
Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉
@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣
@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.
@Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜
Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1
@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤
Jest Tobiasz, są bramki⚽️
@Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”.
Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?
........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍
Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!
Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.
Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.