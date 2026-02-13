L!VE: GKS 1-1 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.

go(L)op - 12 minut temu, *.shlnet.pl kun hodyna rajovicz razem w skałdzie- panie Marku czy Pana celem jest spuścić Legie do I ligi? odpowiedz

WL - 24 minuty temu, *.106.12 Stop kolaboracji z loczkiem. Tylko wstrzymanie finansowania loczka i jego cyrku spowoduje że odejdzie on i jego cyrk. loczek wyceniając nasz ukochany BEZCENNY klub na 1 miliard gdy zainwestował w niego 1/10 tej kwoty i chcąc ten miliard dla siebie zrobił z nas i Klubu swojego zakładnika. Każdy kto dziś kupuje bilet na mecz daje mu tlen i dokłada cegiełkę do ustanowienia kolejnych rekordów i blamaży w historii naszego Wielkiego Klubu. Żaden podkreślam żaden z piłkarzyków z obecnego składu nie zasługuje na grę w Legii, zapisali się w 60 historii jako największe patałachy i nieudacznicy!#STOP KOLABORACJI Z TYM LEGII NIE MA W SERCU TYLKO W KIESZENI! (promujcie, popierajcie to hasło to może więcej zrozumie w jakiej sytuacji się znaleźliśmy). Pozdro BRACIA. odpowiedz

123i4 - 29 minut temu, *.play.pl Trzy mecze za nami. Mecze z zespołami z dołu tabeli. Z dziewięciu punktów do zdobycia mamy raptem 2. Resztę dośpiewajcie sobie sami, Aż strach się bać co będzie dalej... odpowiedz

Wolfik - 10 minut temu, *.play.pl @123i4: Dalej będzie tak samo. Może z 30 oczek uzbieramy do końca sezonu przy dobrych wiatrach.... odpowiedz

Ryj - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Legia strzela gola i skaczą, cieszą się, całują, dziękują Bogu jakby to był jakiś wielki moment w ich karierze... Oni żyją w jakieś swojej bańce🤯 Czy ktoś im powie, że nie jest dobrze, a nawet bardzo źle? odpowiedz

Żły - 34 minuty temu, *.play.pl papszun to tez jest tę.y łeb te same błedy i dalej uważam ze kadra jest nadal za szeroka,ciekawe po co oni sprowadzaja nowych piłkarzy jak i tak nie graja nawet 5 min,ŻENADA@!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Simon - 35 minut temu, *.vectranet.pl Jednym słowem cio... odpowiedz

Żły - 36 minut temu, *.play.pl Jaktam szma.y grały dzisiaj jak to szma.y ,jedziemy z nimi na Ł3 mioduski goli głowe na zero moze troche mu sie przwietrzy głowa,sknera zawsze traci,a ten to najwyższa półka ,normalnie chyba chce zeby spadli,moze w przyszłym roku cos wygraja,tylko pełny stadion,buhahahhahaha odpowiedz

Zico - 36 minut temu, *.play-internet.pl Myślałem że patrzą trochę jest mądrzejszym trenerem ale widzę że wystawia tych samych zawodników którzy nic nie dają. Kun to nie jest zawodnik na Legię choć dzisiaj Plus za asystę. Rajowicz kolejna stracone minuty.. szkoda w ogóle chłopa wpuszczać. Chodyna jeździec bez głowy... Szkoda że wszedł w ogóle. Marek zrobił zajebiste zmiany Tobiasz w bramce kolejny mecz zawalony a wpuszczenie rajowicza i chudyny to już w ogóle dramat odpowiedz

Miki - 6 minut temu, *.t-mobile.pl @Zico: przeciez mówił przed meczem ze tylko W. Urbański ma siłę na cały mecz a Kovacik tylko na cześć. odpowiedz

bum - 37 minut temu, *.virginm.net Nie obejrzę już żadnego meczu. Sram na to ku...two. To nie jest Legia. To jest niewytłumaczalne. Ye...acz cię mioduski!!! odpowiedz

Jano - 37 minut temu, *.orange.pl Drużyna Legii w ogóle nie umie grać w piłkę, tobiasz to nie ręcznik to dziurawa szmata, banda frajerów która spuściła już Legię do I ligi, 💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Bk - 37 minut temu, *.plus.pl Je... tych nieudaczników odpowiedz

Sobal 74 - 38 minut temu, *.t-mobile.pl O co ku,,,a chodzi w tym klubie grasz o utrzymanie druga połowa żadnego celnego strzału zmiany na które chyba nikt by nawet niewpadl dla mnie to jest totalne amatorstwo a do tego myślę że dobrze zrobi legii spadek może część tych trutni odejdzie odpowiedz

Jestem w szoku iak inni wiara prysła że Marek posprzáta burdeL - 40 minut temu, *.co.uk 90+2'

Faul Kuna w bocznej strefie. Rzut rożny dla GKS-u. odpowiedz

maciek - 42 minuty temu, *.plus.pl Je... mioduskiego i ten szrot, który sprowadził. rajović, chodyna i kun do wyj...nia natychmiast. odpowiedz

Tym - 42 minuty temu, *.centertel.pl Przecież ta menda nie potrafi wprowadzić piłki do gry gra takie świece że masakra żeby to był ostatni mecz w bramce jego odpowiedz

TBox - 43 minuty temu, *.toneticgroup.pl K.Mać Panie Marku po co wchodzi Minetović???! odpowiedz

Puki hang Astuzaa dalej w legii nic nie bedzie dobrego ⚽️🇵🇱 - 43 minuty temu, *.co.uk Ja już nie oglàdam na zywo nie moge nadciśnienie a lekarza dalej brak kto uzdtowi Legie a ten skład jak dalej zły duch prowadził Legie gdzue debiuty?!akademi lub U19 nowy trener też za polskâ myślâ szkoleniowâ?! odpowiedz

Sobal 74 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl Graja tak zajebiscie ze trener zrobił tylko trzy zmiany i to jakie? odpowiedz

Sobal 74 - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Z nami wygrywają już wszyscy mioduski zmieniał trenerów co chwilę na coraz gorszych pilkarzy kupował drogich i beznadziejnych takie właśnie ma pojęcie o piłce ten człowiek dzieku niemu zamiast grac w pucharach będziemy grać w pierwszej lidze odpowiedz

R - 49 minut temu, *.play-internet.pl Rajovic wszedł i zero ,to na ..uj go wpuszcza masakra odpowiedz

RM - 37 minut temu, *.plus.pl @R: To samo Chodyna. Kur.. kiedy będziemy mieli jakiegoś trenera z jajami co da grać młodszym, ambitnym. odpowiedz

Pablo - 36 minut temu, *.com.pl @R: Papszun co ty robisz. Kim ty grasz. Kogo ty wpuszczasz. Można było opchnąć tego Kapuadiego bo to leszcz totalny. Generalnie wszyscy są h...wi odpowiedz

Matusz z Kór - 49 minut temu, *.orange.pl Mało brakło Chodynie, ale on dzisiaj strzeli, zobaczycie! odpowiedz

Sobal 74 - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Drużyna która walczy o utrzymanie w drugiej połowie nieuddalq jeszcze strzału to jakiś sabotaz PANIE MIODUSKI RAZEM ZE SWOIMI NIEUDACZNIKAMU ZNISZCZYŁES NASZA LEGIE odpowiedz

wtf - 56 minut temu, *.play.pl Żewłakow za Rajovica,wtedy Papszun pokazałby że ma jaja. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 57 minut temu, *.play-internet.pl Co trzeba mieć za łeb żeby tego klaun chodyne wpuszczac Marek co ty robisz...i z tobiaszem żeś się dzis nie popisał...slaboooo odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Na to się ku.a nie da patrzeć!

To jest jakiś żart hahaha odpowiedz

księciunio - 1 godzinę temu, *.play.pl Kun, CHodyna???????? co ty wyczyniasz ze składem, Rajowic, młodzi d... ci uratowali w poprzednim maczu a ty grasz dalej drewnem a młodzi na ławie, Papszun - debilizm !!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale zmiany czarno to widzę spadamy z hukiem dzięki mioduskuemu zewłakowowi i bobicowi graja totalny piach błędy brak czego kolwiek tu trzeba wszystkich w,,,c i zacząć od początku z innymi ludzmi odpowiedz

krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Witam...czy jest ktos w stanie mi wytlumaczyc, co sie musi wydarzyc zeby u NAS w bramce byl ktos inny niz Kacper Tobiasz??? odpowiedz

kjhk - 26 minut temu, *.kabel-deutschland.de @krzys27: musi zlamac obie rece, bo wydaje mi sie ze nawet z jedna zlamana by go wstawiali. odpowiedz

myeczyslav - 1 godzinę temu, *.platkom.pl Jak można dać na zmianę Chodynę i Rajovica mając młodszych, nie spalonych zawodników, czemu nie dostaje szansy Arreiol? odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Adamski bedzie killerem !!😎 odpowiedz

Mateusz z G - 1 godzinę temu, *.orange.pl Kapustka z kartką, ale jest Chodyna odpowiedz

sylvano82@o - 1 godzinę temu, *.orange.pl Papszun poddał mecz... Chodyna i Rajovic na placu odpowiedz

Kokos - 1 godzinę temu, *.orange.pl Chodyna + Rajovic... czyli już po meczu odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Znając Legie i tak skończy na 6 miejscu.Znsjdą się drużyny że im pomogą 💵 odpowiedz

Sylwek do - 35 minut temu, *.orange.pl @Ja: ty chyba żartujesz hahaha mynjkz jesteśmy w 1 lidze. Arka punkt nad nami i dwa mecze zaległe... odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 1 godzinę temu, *.play.pl Ile razy ten Tobiasz traci bramki z pola bramkowego ?? Tragedia. Do wywalenia.... odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Ludzie nie obsra…cie się. Nic się nie zmieniło przez tydzień!! Trzeba mieć wiarę że się obronimy. To dotyczy oczywiście kibiców Legii a nie internetowych trolli i tego najgorszego sortu co jest mocny w grupie ze swoimi słabymi pogróżkami. Wydyma…i nas tuż przed przerwą po oczywistym spalonym ale to że łatwo nie będzie każdy wiedział. Colak jest słabszy od Milety nie dotknął chyba piłki ani razu a raz do roku to i kura piardnie. Tyle w tym temacie. Teraz trzeba wygrać 2:1 nie ważne jak. odpowiedz

Mateusz z G - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Ronaldo: Otóż to. Masz całkowitą rację odpowiedz

Młody Junaku - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ktoś mi powie po co my kupiliśmy tego Hindricha skoro cały czas gra ten patałach w bramce?

Korona - 3 celne (2 gole)

Arka - 2 celne (2 gole)

Gks - pierwszy celny i od razu gol (i to kolejny raz po dośrodkowaniu na drugi metr).

Kiedy ten Paszun w końcu przejrzy na oczy. Przecież to już lepiej by było jakby Jędrzejczyka postawił na bramkę. odpowiedz

Gibraltarczyk - 24 minuty temu, *.vectranet.pl @Młody Junaku: Popieram w 100 %,To już nawet ślepy widzi że tobiasz nas spusci,normalny bramkarz który nie jest przyspawany wyłapal by te wszystkie piłki tym bardziej że bramkarz znowu w polu karnym jest chroniony i powienien wchodzić w te piłki jak dzik w sosny i normalnie powinniśmy mieć z 6 pkt. więcej ale wiadomo,Kacperek to chłopak z zylety więc dlaczego się to czepiacie 😂 odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Trzeba przeprosić Arka Malarza, bo nikt nie zrobi z Tobiasza bramkarza. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Wpuszczać Adamskiego szybko,bo Colak po "wybryku" w Gdyni wyczerpał już limit goli na tą rundę. 😁 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Znawca: Lepsi są, a u nas gra siądzie po zmianach jak zawsze. W dodatku ten podszywacz tu bzdury wypisuje i nie da się normalnie dyskutować. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: może młodzież nas poniesie w końcówce?🙂 odpowiedz

Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl @Znawca: No wszedł Żewłakow, zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że ktoś tu strzeli na zwycięstwo. odpowiedz

Znawca - 35 minut temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: niestety podział punktów. Niby gra ciut lepsza,ale do zwycięstw jeszcze dużo brakuje.Kroczek po kroczu zapadnia się rozsuwa. odpowiedz

Mateusz z Gór - 14 minut temu, *.orange.pl @Znawca: Obie drużyny grały dość podobnie, ale widać było, że to GKS lepiej czuje grę. Naprawdę, po takim meczu my nie zasługujemy na to by tytułować się zespołem, które ma aspiracje mistrzowskie, ale mu nie idzie, bo jesteśmy w tym momencie od tych Katowic zwyczajnie słabsi. odpowiedz

Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dajcie już sobie na luz to tylko piłka ,sport a Wy ooo ooo ooo ,🤣 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Gieksa łapie rytm.W 2 połowie będą ciężary.☹️ odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tobiasz ile jeszcze?Ja już bym ze wstydu się spalił gdybym w swojej robocie robił błąd za błędem.Nie masz niczego co mają bramkarze na przyzwoitym poziomie, już nie mówię że na dobrym czy jeszcze wyżej.Jak można być tak ograniczonym?Ale robienie głupich min i żartów to jesteś liderem...Boże kochany czemu pokarałeś nas taką łamagą w bramce odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.play.pl niewiarygodne że ta piz... Tobiasz drugi mecz z rzędu popełnia taki sam błąd. Ten tępak jest niewyuczalny. Jak tak to cwaniakuje pajac, prawie do środka wychodzi. Jest grą I dostaje piłę na trzeci metr w polu bramkowym to jełop się nie ruszy. Przecież każdy kontakt w piątce to byłby faul na bramkarzu, ale co tam jełop tępy stoi. Kiedy my mieliśmy taką szmatę w bramce? odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Spokojnie spójrzcie na poprawę gry. Spokojnie z meczu na mecz będzie lepiej odpowiedz

(L) w sercu - 1 godzinę temu, *.play.pl A Tobiasz swoje🤣🤣🤣 no trzyma formę i statystyki obronionych🤣🤣 Pan ! Ręcznik! Pełną gębą🤣🤣 odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kacperek ustabilizował formę.

W każdym meczu zawala jedną bramkę... 🤬 odpowiedz

Traktor - 1 godzinę temu, *.net.pl To się może źle skończyć. odpowiedz

Mateusz z G. - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans! odpowiedz

pio - 1 godzinę temu, *.play.pl tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce

Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.246.36 Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala odpowiedz

fan - 1 godzinę temu, *.artcom.pl linie dalej maluja bo niepokazali odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.

Legalna grabież !

Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!

Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...

To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.

BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!

NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!

Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.

Dla mnie to jest koniec.

1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬 odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz. odpowiedz

1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM odpowiedz

Aron - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy.... odpowiedz

Jurant - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest odpowiedz

Tobiasz out - 1 godzinę temu, *.play.pl 1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach odpowiedz

terry - 1 godzinę temu, *.play.pl @Korda: o co ci błaźnie chodzi z tym Astizem? odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @terry: o to ze Astiz jest odpowiedzialny za stałe fragmenty a kolejna bramka pada albo po rzucie różnym albo po rzucie wolnym. A błaznem jestes Ty . Nie pozdrawiam odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi odpowiedz

Mdread - 1 godzinę temu, *.virginm.net Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze? odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.223.42 Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩 odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.net.pl Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz... odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny. odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć odpowiedz

Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić... odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława odpowiedz

Królewski Kraków - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa odpowiedz

Inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź... odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga. odpowiedz

Anonim - 1 godzinę temu, *.play.pl Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną odpowiedz

Sylwek do - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!! odpowiedz

Ryba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci.... odpowiedz

loco - 1 godzinę temu, *.play.pl Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak? odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243 Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu. odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @wtf: 😁😁😁😁😁 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.play.pl Krasniqi to tępa dzida i szkodnik. odpowiedz

ach - 2 godziny temu, *.sky.com ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu odpowiedz

peru123 - 2 godziny temu, *.orange.pl dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik odpowiedz

Mateusz z G. - 2 godziny temu, *.orange.pl Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia. odpowiedz

Bo - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mateusz z Gór: Patryk dzisiaj strzeli odpowiedz

45540 - 2 godziny temu, *.ynet.pl Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila ! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe. odpowiedz

Mioduski Out !! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ??????? odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać. odpowiedz

Pan - 2 godziny temu, *.play.pl Szanowni może link do meczu odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.play.pl Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎 odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9 odpowiedz

Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl Brak słów, chyba jednak bedzie spadek odpowiedz

Biała s. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Dokopiemy Hanysom pie,,lonym odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.play.pl Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯 odpowiedz

DanieLo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Tobiasz szansa nr. 312 odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia. odpowiedz

Xmen - 3 godziny temu, *.play.pl Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie. odpowiedz

Rrr - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Skhurin na bank ukuje po zlosci😇 odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.

I Tobiasz przyspawany do linii.

Nie poddawaj się...😂😂😂 odpowiedz

R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈 odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło). odpowiedz

Emeryt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No nie Kun nas uratuje przed spadkiem? odpowiedz

Andre as - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę. odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉 odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣 odpowiedz

Emeryt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy. odpowiedz

LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl @Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜 odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1 odpowiedz

Mateusz z G - 3 godziny temu, *.orange.pl @Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤 odpowiedz

Daniel - 4 godziny temu, *.plus.pl Jest Tobiasz, są bramki⚽️ odpowiedz

Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl @Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”. odpowiedz

geds - 4 godziny temu, *.play.pl Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce? odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl ........................ Hindrich ........................

Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi

Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik

......................... Biczachczjan .................

..................... Čolak ... Adamski ...............

😃

❤️🤍💚

💪👍 odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42 Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!! odpowiedz

Mateusz z G - 4 godziny temu, *.orange.pl Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze. odpowiedz

Matusz z Kór - 4 godziny temu, *.orange.pl Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole. odpowiedz

