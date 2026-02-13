Na żywo

L!VE: GKS 1-1 Legia (koniec)

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (135)

go(L)op - 12 minut temu, *.shlnet.pl

kun hodyna rajovicz razem w skałdzie- panie Marku czy Pana celem jest spuścić Legie do I ligi?

odpowiedz
WL - 24 minuty temu, *.106.12

Stop kolaboracji z loczkiem. Tylko wstrzymanie finansowania loczka i jego cyrku spowoduje że odejdzie on i jego cyrk. loczek wyceniając nasz ukochany BEZCENNY klub na 1 miliard gdy zainwestował w niego 1/10 tej kwoty i chcąc ten miliard dla siebie zrobił z nas i Klubu swojego zakładnika. Każdy kto dziś kupuje bilet na mecz daje mu tlen i dokłada cegiełkę do ustanowienia kolejnych rekordów i blamaży w historii naszego Wielkiego Klubu. Żaden podkreślam żaden z piłkarzyków z obecnego składu nie zasługuje na grę w Legii, zapisali się w 60 historii jako największe patałachy i nieudacznicy!#STOP KOLABORACJI Z TYM LEGII NIE MA W SERCU TYLKO W KIESZENI! (promujcie, popierajcie to hasło to może więcej zrozumie w jakiej sytuacji się znaleźliśmy). Pozdro BRACIA.

odpowiedz
123i4 - 29 minut temu, *.play.pl

Trzy mecze za nami. Mecze z zespołami z dołu tabeli. Z dziewięciu punktów do zdobycia mamy raptem 2. Resztę dośpiewajcie sobie sami, Aż strach się bać co będzie dalej...

odpowiedz
Wolfik - 10 minut temu, *.play.pl

@123i4: Dalej będzie tak samo. Może z 30 oczek uzbieramy do końca sezonu przy dobrych wiatrach....

odpowiedz
Ryj - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl

Legia strzela gola i skaczą, cieszą się, całują, dziękują Bogu jakby to był jakiś wielki moment w ich karierze... Oni żyją w jakieś swojej bańce🤯 Czy ktoś im powie, że nie jest dobrze, a nawet bardzo źle?

odpowiedz
Żły - 34 minuty temu, *.play.pl

papszun to tez jest tę.y łeb te same błedy i dalej uważam ze kadra jest nadal za szeroka,ciekawe po co oni sprowadzaja nowych piłkarzy jak i tak nie graja nawet 5 min,ŻENADA@!!!!!!!!!!!!!!

odpowiedz
Simon - 35 minut temu, *.vectranet.pl

Jednym słowem cio...

odpowiedz
Żły - 36 minut temu, *.play.pl

Jaktam szma.y grały dzisiaj jak to szma.y ,jedziemy z nimi na Ł3 mioduski goli głowe na zero moze troche mu sie przwietrzy głowa,sknera zawsze traci,a ten to najwyższa półka ,normalnie chyba chce zeby spadli,moze w przyszłym roku cos wygraja,tylko pełny stadion,buhahahhahaha

odpowiedz
Zico - 36 minut temu, *.play-internet.pl

Myślałem że patrzą trochę jest mądrzejszym trenerem ale widzę że wystawia tych samych zawodników którzy nic nie dają. Kun to nie jest zawodnik na Legię choć dzisiaj Plus za asystę. Rajowicz kolejna stracone minuty.. szkoda w ogóle chłopa wpuszczać. Chodyna jeździec bez głowy... Szkoda że wszedł w ogóle. Marek zrobił zajebiste zmiany Tobiasz w bramce kolejny mecz zawalony a wpuszczenie rajowicza i chudyny to już w ogóle dramat

odpowiedz
Miki - 6 minut temu, *.t-mobile.pl

@Zico: przeciez mówił przed meczem ze tylko W. Urbański ma siłę na cały mecz a Kovacik tylko na cześć.

odpowiedz
bum - 37 minut temu, *.virginm.net

Nie obejrzę już żadnego meczu. Sram na to ku...two. To nie jest Legia. To jest niewytłumaczalne. Ye...acz cię mioduski!!!

odpowiedz
Jano - 37 minut temu, *.orange.pl

Drużyna Legii w ogóle nie umie grać w piłkę, tobiasz to nie ręcznik to dziurawa szmata, banda frajerów która spuściła już Legię do I ligi, 💩💩💩💩💩💩💩💩💩

odpowiedz
Bk - 37 minut temu, *.plus.pl

Je... tych nieudaczników

odpowiedz
Sobal 74 - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

O co ku,,,a chodzi w tym klubie grasz o utrzymanie druga połowa żadnego celnego strzału zmiany na które chyba nikt by nawet niewpadl dla mnie to jest totalne amatorstwo a do tego myślę że dobrze zrobi legii spadek może część tych trutni odejdzie

odpowiedz
Jestem w szoku iak inni wiara prysła że Marek posprzáta burdeL - 40 minut temu, *.co.uk

90+2'
Faul Kuna w bocznej strefie. Rzut rożny dla GKS-u.

odpowiedz
maciek - 42 minuty temu, *.plus.pl

Je... mioduskiego i ten szrot, który sprowadził. rajović, chodyna i kun do wyj...nia natychmiast.

odpowiedz
Tym - 42 minuty temu, *.centertel.pl

Przecież ta menda nie potrafi wprowadzić piłki do gry gra takie świece że masakra żeby to był ostatni mecz w bramce jego

odpowiedz
TBox - 43 minuty temu, *.toneticgroup.pl

K.Mać Panie Marku po co wchodzi Minetović???!

odpowiedz
Puki hang Astuzaa dalej w legii nic nie bedzie dobrego ⚽️🇵🇱 - 43 minuty temu, *.co.uk

Ja już nie oglàdam na zywo nie moge nadciśnienie a lekarza dalej brak kto uzdtowi Legie a ten skład jak dalej zły duch prowadził Legie gdzue debiuty?!akademi lub U19 nowy trener też za polskâ myślâ szkoleniowâ?!

odpowiedz
Sobal 74 - 45 minut temu, *.t-mobile.pl

Graja tak zajebiscie ze trener zrobił tylko trzy zmiany i to jakie?

odpowiedz
Sobal 74 - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

Z nami wygrywają już wszyscy mioduski zmieniał trenerów co chwilę na coraz gorszych pilkarzy kupował drogich i beznadziejnych takie właśnie ma pojęcie o piłce ten człowiek dzieku niemu zamiast grac w pucharach będziemy grać w pierwszej lidze

odpowiedz
R - 49 minut temu, *.play-internet.pl

Rajovic wszedł i zero ,to na ..uj go wpuszcza masakra

odpowiedz
RM - 37 minut temu, *.plus.pl

@R: To samo Chodyna. Kur.. kiedy będziemy mieli jakiegoś trenera z jajami co da grać młodszym, ambitnym.

odpowiedz
Pablo - 36 minut temu, *.com.pl

@R: Papszun co ty robisz. Kim ty grasz. Kogo ty wpuszczasz. Można było opchnąć tego Kapuadiego bo to leszcz totalny. Generalnie wszyscy są h...wi

odpowiedz
Matusz z Kór - 49 minut temu, *.orange.pl

Mało brakło Chodynie, ale on dzisiaj strzeli, zobaczycie!

odpowiedz
Sobal 74 - 55 minut temu, *.t-mobile.pl

Drużyna która walczy o utrzymanie w drugiej połowie nieuddalq jeszcze strzału to jakiś sabotaz PANIE MIODUSKI RAZEM ZE SWOIMI NIEUDACZNIKAMU ZNISZCZYŁES NASZA LEGIE

odpowiedz
wtf - 56 minut temu, *.play.pl

Żewłakow za Rajovica,wtedy Papszun pokazałby że ma jaja.

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 57 minut temu, *.play-internet.pl

Co trzeba mieć za łeb żeby tego klaun chodyne wpuszczac Marek co ty robisz...i z tobiaszem żeś się dzis nie popisał...slaboooo

odpowiedz
bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Na to się ku.a nie da patrzeć!
To jest jakiś żart hahaha

odpowiedz
księciunio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Kun, CHodyna???????? co ty wyczyniasz ze składem, Rajowic, młodzi d... ci uratowali w poprzednim maczu a ty grasz dalej drewnem a młodzi na ławie, Papszun - debilizm !!!!!!!!!!!!!

odpowiedz
Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Ale zmiany czarno to widzę spadamy z hukiem dzięki mioduskuemu zewłakowowi i bobicowi graja totalny piach błędy brak czego kolwiek tu trzeba wszystkich w,,,c i zacząć od początku z innymi ludzmi

odpowiedz
krzys27 - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Witam...czy jest ktos w stanie mi wytlumaczyc, co sie musi wydarzyc zeby u NAS w bramce byl ktos inny niz Kacper Tobiasz???

odpowiedz
kjhk - 26 minut temu, *.kabel-deutschland.de

@krzys27: musi zlamac obie rece, bo wydaje mi sie ze nawet z jedna zlamana by go wstawiali.

odpowiedz
myeczyslav - 1 godzinę temu, *.platkom.pl

Jak można dać na zmianę Chodynę i Rajovica mając młodszych, nie spalonych zawodników, czemu nie dostaje szansy Arreiol?

odpowiedz
Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com

Adamski bedzie killerem !!😎

odpowiedz
Mateusz z G - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Kapustka z kartką, ale jest Chodyna

odpowiedz
sylvano82@o - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Papszun poddał mecz... Chodyna i Rajovic na placu

odpowiedz
Kokos - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Chodyna + Rajovic... czyli już po meczu

odpowiedz
Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Znając Legie i tak skończy na 6 miejscu.Znsjdą się drużyny że im pomogą 💵

odpowiedz
Sylwek do - 35 minut temu, *.orange.pl

@Ja: ty chyba żartujesz hahaha mynjkz jesteśmy w 1 lidze. Arka punkt nad nami i dwa mecze zaległe...

odpowiedz
Ferdek_Kiepski - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ile razy ten Tobiasz traci bramki z pola bramkowego ?? Tragedia. Do wywalenia....

odpowiedz
Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Ludzie nie obsra…cie się. Nic się nie zmieniło przez tydzień!! Trzeba mieć wiarę że się obronimy. To dotyczy oczywiście kibiców Legii a nie internetowych trolli i tego najgorszego sortu co jest mocny w grupie ze swoimi słabymi pogróżkami. Wydyma…i nas tuż przed przerwą po oczywistym spalonym ale to że łatwo nie będzie każdy wiedział. Colak jest słabszy od Milety nie dotknął chyba piłki ani razu a raz do roku to i kura piardnie. Tyle w tym temacie. Teraz trzeba wygrać 2:1 nie ważne jak.

odpowiedz
Mateusz z G - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Ronaldo: Otóż to. Masz całkowitą rację

odpowiedz
Młody Junaku - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Ktoś mi powie po co my kupiliśmy tego Hindricha skoro cały czas gra ten patałach w bramce?
Korona - 3 celne (2 gole)
Arka - 2 celne (2 gole)
Gks - pierwszy celny i od razu gol (i to kolejny raz po dośrodkowaniu na drugi metr).
Kiedy ten Paszun w końcu przejrzy na oczy. Przecież to już lepiej by było jakby Jędrzejczyka postawił na bramkę.

odpowiedz
Gibraltarczyk - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

@Młody Junaku: Popieram w 100 %,To już nawet ślepy widzi że tobiasz nas spusci,normalny bramkarz który nie jest przyspawany wyłapal by te wszystkie piłki tym bardziej że bramkarz znowu w polu karnym jest chroniony i powienien wchodzić w te piłki jak dzik w sosny i normalnie powinniśmy mieć z 6 pkt. więcej ale wiadomo,Kacperek to chłopak z zylety więc dlaczego się to czepiacie 😂

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Trzeba przeprosić Arka Malarza, bo nikt nie zrobi z Tobiasza bramkarza.

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Wpuszczać Adamskiego szybko,bo Colak po "wybryku" w Gdyni wyczerpał już limit goli na tą rundę. 😁

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Znawca: Lepsi są, a u nas gra siądzie po zmianach jak zawsze. W dodatku ten podszywacz tu bzdury wypisuje i nie da się normalnie dyskutować.

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: może młodzież nas poniesie w końcówce?🙂

odpowiedz
Mateusz z Gór - 55 minut temu, *.orange.pl

@Znawca: No wszedł Żewłakow, zobaczymy. W każdym razie wydaje mi się, że ktoś tu strzeli na zwycięstwo.

odpowiedz
Znawca - 35 minut temu, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: niestety podział punktów. Niby gra ciut lepsza,ale do zwycięstw jeszcze dużo brakuje.Kroczek po kroczu zapadnia się rozsuwa.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 14 minut temu, *.orange.pl

@Znawca: Obie drużyny grały dość podobnie, ale widać było, że to GKS lepiej czuje grę. Naprawdę, po takim meczu my nie zasługujemy na to by tytułować się zespołem, które ma aspiracje mistrzowskie, ale mu nie idzie, bo jesteśmy w tym momencie od tych Katowic zwyczajnie słabsi.

odpowiedz
Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Dajcie już sobie na luz to tylko piłka ,sport a Wy ooo ooo ooo ,🤣

odpowiedz
Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl

Gieksa łapie rytm.W 2 połowie będą ciężary.☹️

odpowiedz
Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Tobiasz ile jeszcze?Ja już bym ze wstydu się spalił gdybym w swojej robocie robił błąd za błędem.Nie masz niczego co mają bramkarze na przyzwoitym poziomie, już nie mówię że na dobrym czy jeszcze wyżej.Jak można być tak ograniczonym?Ale robienie głupich min i żartów to jesteś liderem...Boże kochany czemu pokarałeś nas taką łamagą w bramce

odpowiedz
geds - 1 godzinę temu, *.play.pl

niewiarygodne że ta piz... Tobiasz drugi mecz z rzędu popełnia taki sam błąd. Ten tępak jest niewyuczalny. Jak tak to cwaniakuje pajac, prawie do środka wychodzi. Jest grą I dostaje piłę na trzeci metr w polu bramkowym to jełop się nie ruszy. Przecież każdy kontakt w piątce to byłby faul na bramkarzu, ale co tam jełop tępy stoi. Kiedy my mieliśmy taką szmatę w bramce?

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Spokojnie spójrzcie na poprawę gry. Spokojnie z meczu na mecz będzie lepiej

odpowiedz
(L) w sercu - 1 godzinę temu, *.play.pl

A Tobiasz swoje🤣🤣🤣 no trzyma formę i statystyki obronionych🤣🤣 Pan ! Ręcznik! Pełną gębą🤣🤣

odpowiedz
Kaktus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Kacperek ustabilizował formę.
W każdym meczu zawala jedną bramkę... 🤬

odpowiedz
Traktor - 1 godzinę temu, *.net.pl

To się może źle skończyć.

odpowiedz
Mateusz z G. - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans!

odpowiedz
pio - 1 godzinę temu, *.play.pl

tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce
Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek.

odpowiedz
L - 1 godzinę temu, *.246.36

Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala

odpowiedz
fan - 1 godzinę temu, *.artcom.pl

linie dalej maluja bo niepokazali

odpowiedz
bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.
Legalna grabież !
Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!
Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...
To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.
BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!
NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!
Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.
Dla mnie to jest koniec.
1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬

odpowiedz
Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz.

odpowiedz
1234 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM

odpowiedz
Aron - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy....

odpowiedz
Jurant - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl

Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest

odpowiedz
Tobiasz out - 1 godzinę temu, *.play.pl

1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza

odpowiedz
Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach

odpowiedz
terry - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Korda: o co ci błaźnie chodzi z tym Astizem?

odpowiedz
Korda - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@terry: o to ze Astiz jest odpowiedzialny za stałe fragmenty a kolejna bramka pada albo po rzucie różnym albo po rzucie wolnym. A błaznem jestes Ty . Nie pozdrawiam

odpowiedz
R - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi

odpowiedz
Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi

odpowiedz
Mdread - 1 godzinę temu, *.virginm.net

Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze?

odpowiedz
Guny - 1 godzinę temu, *.223.42

Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩

odpowiedz
SNS - 1 godzinę temu, *.net.pl

Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz...

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩

odpowiedz
Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny.

odpowiedz
Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć

odpowiedz
Trener Bramkarzy - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić...

odpowiedz
Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława

odpowiedz
Królewski Kraków - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa

odpowiedz
Inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź...

odpowiedz
Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga.

odpowiedz
Anonim - 1 godzinę temu, *.play.pl

Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną

odpowiedz
Sylwek do - 1 godzinę temu, *.orange.pl

To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!!

odpowiedz
Ryba - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci....

odpowiedz
loco - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak?

odpowiedz
Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.243

Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz.

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu.

odpowiedz
inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@wtf: 😁😁😁😁😁

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami.

odpowiedz
Jerry - 1 godzinę temu, *.play.pl

Krasniqi to tępa dzida i szkodnik.

odpowiedz
ach - 2 godziny temu, *.sky.com

ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu

odpowiedz
peru123 - 2 godziny temu, *.orange.pl

dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik

odpowiedz
Mateusz z G. - 2 godziny temu, *.orange.pl

Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia.

odpowiedz
Bo - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Mateusz z Gór: Patryk dzisiaj strzeli

odpowiedz
45540 - 2 godziny temu, *.ynet.pl

Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila !

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe.

odpowiedz
Mioduski Out !! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com

Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ???????

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać.

odpowiedz
Pan - 2 godziny temu, *.play.pl

Szanowni może link do meczu

odpowiedz
Wawa - 2 godziny temu, *.play.pl

Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎

odpowiedz
PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku.

odpowiedz
Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9

odpowiedz
Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl

Brak słów, chyba jednak bedzie spadek

odpowiedz
Biała s. - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Dokopiemy Hanysom pie,,lonym

odpowiedz
Wawa - 2 godziny temu, *.play.pl

Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯

odpowiedz
DanieLo - 2 godziny temu, *.myvzw.com

Tobiasz szansa nr. 312

odpowiedz
Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl

Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia.

odpowiedz
Xmen - 3 godziny temu, *.play.pl

Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie.

odpowiedz
Rrr - 3 godziny temu, *.tpnet.pl

Skhurin na bank ukuje po zlosci😇

odpowiedz
Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl

Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂

odpowiedz
R - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈

odpowiedz
Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl

@R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło).

odpowiedz
Emeryt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?

odpowiedz
Andre as - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.

odpowiedz
LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl

Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉

odpowiedz
Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl

@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣

odpowiedz
Emeryt - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.

odpowiedz
LWST - 3 godziny temu, *.plus.pl

@Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜

odpowiedz
Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1

odpowiedz
Mateusz z G - 3 godziny temu, *.orange.pl

@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤

odpowiedz
Daniel - 4 godziny temu, *.plus.pl

Jest Tobiasz, są bramki⚽️

odpowiedz
Miki - 3 godziny temu, *.jmdi.pl

@Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”.

odpowiedz
geds - 4 godziny temu, *.play.pl

Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?

odpowiedz
MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl

........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍

odpowiedz
majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.174.42

Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!

odpowiedz
Mateusz z G - 4 godziny temu, *.orange.pl

Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.

odpowiedz
Matusz z Kór - 4 godziny temu, *.orange.pl

Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.

odpowiedz
