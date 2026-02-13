L!VE: GKS 1-1 Legia (przerwa)

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.

Traktor - 5 minut temu, *.net.pl To się może źle skończyć. odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 minut temu, *.orange.pl Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans! odpowiedz

pio - 7 minut temu, *.play.pl tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce

Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek. odpowiedz

L - 7 minut temu, *.246.36 Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala odpowiedz

fan - 8 minut temu, *.artcom.pl linie dalej maluja bo niepokazali odpowiedz

bum - 8 minut temu, *.virginm.net Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.

Legalna grabież !

Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!

Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...

To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.

BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!

NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!

Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.

Dla mnie to jest koniec.

1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬 odpowiedz

Koczi - 10 minut temu, *.centertel.pl Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz. odpowiedz

1234 - 10 minut temu, *.t-mobile.pl GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM odpowiedz

Aron - 11 minut temu, *.play-internet.pl Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy.... odpowiedz

Jurant - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest odpowiedz

Tobiasz out - 11 minut temu, *.play.pl 1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza odpowiedz

Korda - 11 minut temu, *.centertel.pl Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach odpowiedz

R - 11 minut temu, *.play-internet.pl Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi odpowiedz

Sobal 74 - 11 minut temu, *.t-mobile.pl Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi odpowiedz

Mdread - 12 minut temu, *.virginm.net Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze? odpowiedz

Guny - 13 minut temu, *.223.42 Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩 odpowiedz

SNS - 13 minut temu, *.net.pl Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz... odpowiedz

Jano - 13 minut temu, *.orange.pl Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Pusia - 13 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny. odpowiedz

Ja - 13 minut temu, *.orange.pl Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć odpowiedz

Trener Bramkarzy - 13 minut temu, *.play-internet.pl Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić... odpowiedz

Tym - 13 minut temu, *.net.pl Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława odpowiedz

Królewski Kraków - 13 minut temu, *.centertel.pl Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa odpowiedz

Inka - 13 minut temu, *.vectranet.pl kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź... odpowiedz

Sobal 74 - 13 minut temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza odpowiedz

PLBBOY - 14 minut temu, *.inetia.pl Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga. odpowiedz

Anonim - 14 minut temu, *.play.pl Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną odpowiedz

Sylwek do - 14 minut temu, *.orange.pl To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!! odpowiedz

Ryba - 14 minut temu, *.orange.pl Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci.... odpowiedz

loco - 14 minut temu, *.play.pl Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak? odpowiedz

Chudy Grubas - 14 minut temu, *.78.243 Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne. odpowiedz

Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz. odpowiedz

wtf - 15 minut temu, *.play.pl Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu. odpowiedz

inka - 9 minut temu, *.vectranet.pl @wtf: 😁😁😁😁😁 odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 minut temu, *.orange.pl Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami. odpowiedz

Jerry - 26 minut temu, *.play.pl Krasniqi to tępa dzida i szkodnik. odpowiedz

ach - 41 minut temu, *.sky.com ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu odpowiedz

peru123 - 41 minut temu, *.orange.pl dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik odpowiedz

Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍 odpowiedz

Mateusz z Gór - 51 minut temu, *.orange.pl Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia. odpowiedz

45540 - 52 minuty temu, *.ynet.pl Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila ! odpowiedz

Mateusz z Gór - 53 minuty temu, *.orange.pl Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe. odpowiedz

Mioduski Out !! - 58 minut temu, *.btcentralplus.com Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ??????? odpowiedz

Mateusz z Gór - 59 minut temu, *.orange.pl No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać. odpowiedz

Pan - 1 godzinę temu, *.play.pl Szanowni może link do meczu odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎 odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9 odpowiedz

Qwert - 1 godzinę temu, *.com.pl Brak słów, chyba jednak bedzie spadek odpowiedz

Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dokopiemy Hanysom pie,,lonym odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯 odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Tobiasz szansa nr. 312 odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia. odpowiedz

Xmen - 1 godzinę temu, *.play.pl Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie. odpowiedz

Rrr - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skhurin na bank ukuje po zlosci😇 odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.

I Tobiasz przyspawany do linii.

Nie poddawaj się...😂😂😂 odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈 odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło). odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl No nie Kun nas uratuje przed spadkiem? odpowiedz

Andre as - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę. odpowiedz

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣 odpowiedz

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy. odpowiedz

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜 odpowiedz

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1 odpowiedz

Mateusz z G - 2 godziny temu, *.orange.pl @Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤 odpowiedz

Daniel - 2 godziny temu, *.plus.pl Jest Tobiasz, są bramki⚽️ odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl @Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”. odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce? odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ........................ Hindrich ........................

Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi

Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik

......................... Biczachczjan .................

..................... Čolak ... Adamski ...............

😃

❤️🤍💚

💪👍 odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze. odpowiedz

Matusz z Kór - 3 godziny temu, *.orange.pl Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole. odpowiedz

