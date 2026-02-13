L!VE: GKS 1-1 Legia (przerwa)

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
To się może źle skończyć.
Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans!
tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce
Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek.
Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala
linie dalej maluja bo niepokazali
Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.
Legalna grabież !
Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!
Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...
To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.
BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!
NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!
Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.
Dla mnie to jest koniec.
1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬
Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz.
GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM
Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy....
Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest
1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza
Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach
Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi
Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi
Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze?
Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩
Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz...
Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩
Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny.
Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć
Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić...
Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława
Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa
kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź...
Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza
Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga.
Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną
To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!!
Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci....
Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak?
Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne.
Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz.
Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu.
@wtf: 😁😁😁😁😁
Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami.
Krasniqi to tępa dzida i szkodnik.
ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu
dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik
Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍
Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia.
Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila !
Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe.
Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ???????
No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać.
Szanowni może link do meczu
Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎
Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku.
Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9
Brak słów, chyba jednak bedzie spadek
Dokopiemy Hanysom pie,,lonym
Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯
Tobiasz szansa nr. 312
Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia.
Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie.
Skhurin na bank ukuje po zlosci😇
Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂
Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈
@R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło).
No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?
Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.
Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉
@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣
@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.
@Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜
Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1
@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤
Jest Tobiasz, są bramki⚽️
@Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”.
Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?
........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍
Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!
Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.
Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.