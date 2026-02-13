Na żywo

L!VE: GKS 1-1 Legia (przerwa)

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (73)

Traktor - 5 minut temu, *.net.pl

To się może źle skończyć.

Mateusz z Gór - 5 minut temu, *.orange.pl

Ewidentny spalony! Tobiasz bez szans!

pio - 7 minut temu, *.play.pl

tobiasz nie wygral rywalizacji z tym rumunem tylko chcą żeby gral bo chcą go sprzedać a jeśli chcą z nim.przefluzyc kontrakt to znaczy że nie mają pojęcia o piłce
Boże ile już pkt nam zawalil Kacperek.

L - 7 minut temu, *.246.36

Debile, idioci, kretyni i można by tak bez końca o patałachach, którzy sami stwarzajavsytuacje dla rywala

fan - 8 minut temu, *.artcom.pl

linie dalej maluja bo niepokazali

bum - 8 minut temu, *.virginm.net

Mioduski..... Coś ty zrobił z tym klub Inkom są ci ludzie którzy tam grają. To jest ewidentnie działanie na szkodę klubu.
Legalna grabież !
Coś się musi wydarzyć to nie ma prawa trwać ani dnia dłużej!
Kun, Krasniqi, Tobiasz, Kapustka, Reca itd itd...
To nie są piłkarze tylko odpady piłkarskie.
BOŻE PROSZĘ RATUJ NAS!
NIECH SIE WYDARZY COŚ CO ZMIENI LOS MOJEGO KLUBU!
Mioduski gdzieś schowany popija winko z uśmiechem na twarzy bo hajs dla niego się zgadza.
Dla mnie to jest koniec.
1sza liga tuż tuż 🤬🤬🤬

Koczi - 10 minut temu, *.centertel.pl

Ręcznik w bramce i efekty już widać. Czyżby wszyscy w Legii byli ślepi i nie widzieli że to jest miernota a nie bramkarz.

1234 - 10 minut temu, *.t-mobile.pl

GIEKSA STRZELIŁA NA SPALONYM

Aron - 11 minut temu, *.play-internet.pl

Tobiasz w firmie. Jeden celny strzał i jedna brameczka... Dla Gieksy....

Jurant - 11 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl

Ten Tobiasz to chyba komuś płacimy żeby grać...gość przyspawać jak Malarz do linii.Kolejna bramka z jego winy.Z nim w bramce mamy spadek pewny.To dywersant jest

Tobiasz out - 11 minut temu, *.play.pl

1 strzał celny = gol. Bez zmian u peta tobiasza

Korda - 11 minut temu, *.centertel.pl

Znowu stary fragment gry i bramka , czy naprawdę nie widac problemow jakie sprawia Legii Astiz ! Przecież to jest jakis horror ,jeden strzał i bramka , z Arka dwa strzały i dwie bramki. To jest jakis koszmar jak wygląda bronienie przy stałych fragmentach

R - 11 minut temu, *.play-internet.pl

Tobiasz korona arka i dziś wszystko w sieci. Chłopaki zapi...alaja a ten zaprzepaścił całe 45 minut. Jak spadniemy to możemy podziękować Tobiaszowi

Sobal 74 - 11 minut temu, *.t-mobile.pl

Czemu ten patałach ciągle stoi w bramce nic niepomaga drużynie a wręcz jej szkodzi

Mdread - 12 minut temu, *.virginm.net

Przywiazany do linii recznik tragedia. Jak dlugo jeszcze?

Guny - 13 minut temu, *.223.42

Jak tam spalonego nie było???🤬 no i oczywiście 1 celny strzał przeciwnika🤡💩

SNS - 13 minut temu, *.net.pl

Szkoda że kontuzjowany jest Wszołek a nie Tobiasz...

Jano - 13 minut temu, *.orange.pl

Piłkarze Legii jesteście kupą gówna, a największym jest Tobiasz!!!!!!!!!!!!💩💩💩💩💩💩

Pusia - 13 minut temu, *.vectranet.pl

Brawo Papszun! Wystawiaj dalej tę szmatę Tobiasza, spadek pewny.

Ja - 13 minut temu, *.orange.pl

Brawo Kacperek. Na ciebie zawsze można liczyć

Trener Bramkarzy - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Pierwszy celny strzał w światło bramki gol....już lepiej zamiast tego klauna w bramce trzeba było zawodnika w pole wprowadzić...

Tym - 13 minut temu, *.net.pl

Boże ty mój przecież ten jełop Tobiasz znów zawalił bramkę stoi jak słup na linii głaskanie go po głowie bo jest z żylety to jest pomyłka mam nadzieję że w następnym meczu ława

Królewski Kraków - 13 minut temu, *.centertel.pl

Gdzie twoje berło ? Berło korona ? hahaa

Inka - 13 minut temu, *.vectranet.pl

kacper. masz honor? wiesz co to jest? to sam odejdź...

Sobal 74 - 13 minut temu, *.t-mobile.pl

Jak zwykle jeden strzał i jeden gol takiego mamy bramkarza

PLBBOY - 14 minut temu, *.inetia.pl

Kacper. Kacper Tobiasz. Betclic 1 Liga.

Anonim - 14 minut temu, *.play.pl

Znowu Tobiasz otwiera wynik na przegraną

Sylwek do - 14 minut temu, *.orange.pl

To jest kpina ,że ta parówa dalej broni!!!!!!

Ryba - 14 minut temu, *.orange.pl

Tobiasz ... I wszystko jasne ... Co leci....

loco - 14 minut temu, *.play.pl

Ręcznik w bramce - co może pójść nie tak?

Chudy Grubas - 14 minut temu, *.78.243

Znowu bramka z drugiego metra, to już robi się nudne.

Mateusz z Gór - 15 minut temu, *.orange.pl

Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. A w szczególności Inaki Astiz i Kacper Tobiasz.

wtf - 15 minut temu, *.play.pl

Colak wyczerpał swój 2-letni limit bramek tydzień temu.

odpowiedz
inka - 9 minut temu, *.vectranet.pl

@wtf: 😁😁😁😁😁

Mateusz z Gór - 18 minut temu, *.orange.pl

Tak jak już wspominałem, Colak niczym bramkarz w starym stylu nie potrafi grać nogami.

Jerry - 26 minut temu, *.play.pl

Krasniqi to tępa dzida i szkodnik.

ach - 41 minut temu, *.sky.com

ty k... pudlu nie oddasz tego klubu ...moje nic nie znaczy ale sprzedaj pajacu

peru123 - 41 minut temu, *.orange.pl

dobra Tobiasz w bramce, startujemy od 2-0 i gonimy wynik

Mateusz z Gór - 47 minut temu, *.orange.pl

Coraz lepsze zagrania Kapustki i Tobiasza.😍

Mateusz z Gór - 51 minut temu, *.orange.pl

Pierwsza próba głową Patryka Kuna była lepsza niż 2137 ostatnich w wykonaniu Rajovicia.

45540 - 52 minuty temu, *.ynet.pl

Bartek Kapustka i Kamil Piatkowski jakby te cyganskie wasiki zgolili to od razu by forma wrocila !

Mateusz z Gór - 53 minuty temu, *.orange.pl

Legia systematycznie ma problem wykonać nawet pierwsze podanie po przejęciu piłki. Niebywałe.

Mioduski Out !! - 58 minut temu, *.btcentralplus.com

Rajovic na lawce......Dramat !! Jak mamy wygrac ten mecz bez Dunskiego Messiego ???????

Mateusz z Gór - 59 minut temu, *.orange.pl

No te pierwsze 5 minut idealnie obrazuje, w którym zespole znajdują się zawodnicy, który wiedzą jak ze sobą grać.

Pan - 1 godzinę temu, *.play.pl

Szanowni może link do meczu

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl

Reca juz pograł ech oni za duzo trenują trenerze odpuść im trochę haha 👍👎👎👎👎👎

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Dożyliśmy czasów kiedy presja na przeciwniku Legii polega na tym, że wstyd z Legią przegrać, skoro Legia z nikim nie potrafi wygrać. Kto przegra z Legią ten frajer i pośmiewisko. Dziękuję ci Dareczku.

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Sabotaż trwa dalej, wystawić Kacperka i Krasnala czyli gramy na wyjściu w 9

Qwert - 1 godzinę temu, *.com.pl

Brak słów, chyba jednak bedzie spadek

Biała s. - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Dokopiemy Hanysom pie,,lonym

Wawa - 1 godzinę temu, *.play.pl

Czemu Kun tamten juz połamany znowu 🕯🕯🕯

DanieLo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Tobiasz szansa nr. 312

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

Szkuryn w pierwszym składzie Katowic. Mam złe przeczucia.

Xmen - 1 godzinę temu, *.play.pl

Tobiasz.... no to ja już mam pełne gacie.

Rrr - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Skhurin na bank ukuje po zlosci😇

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

@R: Vinagre out, Reca out, Krasniqi potrzebny z prawej bo Wszołek i Stojanovic out. Niespecjalnie łatwo znaleźć alternatywę dla Kuna (nie, Kovacik to nie jest gracz na wahadło).

odpowiedz
Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?

Andre as - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.

LWST - 2 godziny temu, *.plus.pl

Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.

LWST - 1 godzinę temu, *.plus.pl

@Emeryt: Przeczytałem dobrze ,pisało "SKŁADY" a nie potencjalne 😜😜

Syn Trenera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1

Mateusz z G - 2 godziny temu, *.orange.pl

@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤

Daniel - 2 godziny temu, *.plus.pl

Jest Tobiasz, są bramki⚽️

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

@Daniel: Jest szansa, by Tobi nie był najgorszym bramkarzem kolejki, Majchrowicz dzisiaj dał „popis”.

geds - 2 godziny temu, *.play.pl

Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl

........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42

Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.

Matusz z Kór - 3 godziny temu, *.orange.pl

Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.

