L!VE: GKS - Legia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂
Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈
No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?
Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.
Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉
@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣
@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.
Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1
@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤
Jest Tobiasz, są bramki⚽️
Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?
........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍
Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!
Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.
Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.