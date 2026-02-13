Na żywo

L!VE: GKS - Legia (składy)

Stadion GKS - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu GKS Katowice - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Początek o godz. 20:30.

REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (15)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Darek - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl

Zamiast grać młodymi to tymi starymi kołkami gramy.
I Tobiasz przyspawany do linii.
Nie poddawaj się...😂😂😂

odpowiedz
R - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

Masakra Tobiasz i kun w pierwszym składzie.🥈

odpowiedz
Emeryt - 33 minuty temu, *.play-internet.pl

No nie Kun nas uratuje przed spadkiem?

odpowiedz
Andre as - 36 minut temu, *.play-internet.pl

Strach się bać? Taki mamy skład. Brawo dyrektorzy sportowi gracze na 1 ligę.

odpowiedz
LWST - 46 minut temu, *.plus.pl

Dobrze ,że jest ta strona ,bo u dziadów z FlashScore jest Rajović w 1 składze zamiast Čolaka 😉😉

odpowiedz
Mateusz z Gór - 42 minuty temu, *.orange.pl

@LWST: Może poszła dyspozycja z góry i jednak Rajović? 🤣

odpowiedz
Emeryt - 35 minut temu, *.play-internet.pl

@LWST: czytaj a nie pisz głupot tam są potencjalne składy.

odpowiedz
Syn Trenera - 53 minuty temu, *.play-internet.pl

Marek coś ty zrobił Tobiasz i kun zaczynamy w 9 co ręcznik musi zrobić żebyś go nie wystawił... Wierzyłem w Ciebie.....Marek ....dziś w plecy 3-1

odpowiedz
Mateusz z Gór - 35 minut temu, *.orange.pl

@Syn Trenera: Mylisz się potwornie.😤

odpowiedz
Daniel - 55 minut temu, *.plus.pl

Jest Tobiasz, są bramki⚽️

odpowiedz
geds - 59 minut temu, *.play.pl

Jak słaby musi być ten nowy nabytek Hindrich że Tobialdo ciągle w bramce?

odpowiedz
MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

........................ Hindrich ........................
Pankov ... Leszczyński ... Kapuadi
Krasniqi ... Arreiol ... Kapustka ... Kováčik
......................... Biczachczjan .................
..................... Čolak ... Adamski ...............
😃
❤️🤍💚
💪👍

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Znów w 8 ma 11. Kun bicza i krasniqi dno dna !!!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Wszelkie analizy wskazują na wygraną Legii. Jeżeli Kapuadi utrzyma koncentrację a Rajović skuteczność, będzie dobrze.

odpowiedz
Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ole, Ole, Ole, Ole, nie damy kurna się, Ole.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.