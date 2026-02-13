Konferencja

Papszun: Stracona bramka nas mentalnie zabolała

Marek Papszun - fot. Maciek Gronau
Woytek
- Po pierwszej połowie mieliśmy mecz pod kontrolą. Zdobyliśmy bramkę, funkcjonowaliśmy w dobrym rytmie i wydawało się, że prowadzimy spotkanie tak, jak chcieliśmy. Strata gola w doliczonym czasie pierwszej części gry była dla nas bardzo bolesna – nie tylko w wymiarze sportowym, ale też mentalnym. To kolejny raz, kiedy tracimy bramkę w takim momencie i to musi niepokoić - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

- W drugiej połowie nie utrzymaliśmy już tej samej intensywności i kontroli. Były fragmenty, w których rywal był groźny. Remis jest efektem naszych błędów i braku konsekwencji. Najbardziej martwi to, że po objęciu prowadzenia nie potrafimy pójść za ciosem i zamknąć meczu.


 

Indywidualne występy i zmiany

- Nie chcę skupiać się na jednostkach, ale były występy poniżej oczekiwań. W przypadku niektórych zawodników było widać brak rytmu meczowego, szczególnie u tych, którzy wracają po przerwach czy problemach zdrowotnych. To naturalne, choć oczywiście wpływa na jakość gry. Są też zawodnicy, od których oczekuję więcej. Oni sami mają wobec siebie większe wymagania i pracują nad tym, żeby pokazać pełnię możliwości. Wierzę, że z czasem ich forma będzie rosła i przełoży się to na konkrety na boisku.

Problemy ze stałymi fragmentami gry

- Faktem jest, że kolejny raz tracimy bramkę po stałym fragmencie lub jego kontynuacji. To nie jest przypadek. Często są to proste błędy, brak koncentracji w kluczowych momentach – jak sytuacja tuż przed końcem pierwszej połowy, gdy powinniśmy zamknąć tę część gry bez zagrożenia.

- Zawodnicy muszą lepiej czuć moment meczu, wykazywać się większą dojrzałością i odpowiedzialnością. Nad tym pracujemy, ale w emocjach meczowych czasem brakuje chłodnej głowy. Musimy uszczelniać defensywę przy stałych fragmentach – konsekwentnie i systematycznie.

- Jeśli chodzi o wykonawców, decyzje są wewnętrzne i zależne od sytuacji boiskowej, strony wykonywania stałego fragmentu czy dyspozycji danego dnia. Mieliśmy też swoją bardzo dobrą okazję po stałym fragmencie i gdybyśmy ją wykorzystali, rozmawialibyśmy w zupełnie innych okolicznościach.


 

Mentalność i zarządzanie prowadzeniem

- Pracujemy nad sferą mentalną, choć efekty nie zawsze są takie, jakich byśmy oczekiwali. Po objęciu prowadzenia musimy być bardziej dojrzali, utrzymać tempo i koncentrację. Zamiast tego w prosty sposób oddajemy inicjatywę i pozwalamy rywalowi wrócić do gry. To proces. Każdy tydzień pracy powinien działać na naszą korzyść. Pierwsza połowa pokazała, że potrafimy grać na odpowiednim poziomie. Teraz wyzwaniem jest utrzymanie tego przez pełne 90 minut.

Sytuacja kadrowa i transfery

- W kwestiach transferowych nie jestem osobą decyzyjną i nie chcę wchodzić w szczegóły. Moim zadaniem jest przygotowanie zespołu i budowanie go w ramach dostępnych możliwości. To długofalowy proces i wymaga czasu.

- Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, liczę, że przy prawidłowym przebiegu rehabilitacji jeden z kluczowych zawodników będzie gotowy na kolejne spotkanie z Wisła Płock. Nie chcemy jednak ryzykować nawrotu urazu. W takich przypadkach trzeba zachować ostrożność. Na dziś szanse są duże, ale stuprocentowej gwarancji nigdy nie ma.

Komentarze (23)

majusL@legionista.com - 19 minut temu, *.174.42

Dopóki z Klubu nie odejda osoby takie jak mioduski bobik papszun chodyna bicza kun krasniqi mineta colak to nie będzie lepiej.

odpowiedz
Syn trenera - 22 minuty temu, *.netfala.pl

Szkoda, że nie wszedł Arreiol jest lepszy niż Kapustka , szkoda, ze Kovacik nie dostal szansy, szkoda, ze Adamski nie dostal szansy. Gosc w rytmie, formie na pewno lepszej niż Rajovic. Szkoda w końcu że jednak Marek okazał się ciepłe kluchy i nie zdjął Tobiasza.... na 7 strazałów w 3 meczach gość puścił 5 bramek dramat... na prawdę, lepiej byłoby postawić manekin, chłop nic nie daje druzynie i te beznadziejne wykopy... Zmiany też kosmos serio obezjajec Chodyna miał nas uratować... Jak Marek nie weźmie się za zmiany zaczynając od bramki ... to spadniemy

odpowiedz
Robert60 - 7 minut temu, *.play.pl

@Syn trenera: 100% racji

odpowiedz
kibic LEGII od 50 lat - 25 minut temu, *.tpnet.pl

Panie Papszun, jak pan nie masz wahadłowych to graj czwórką w obronie, czwórką w pomocy i dwójką w ataku . Krasniqi nie nadaje się na wahadło , Kapuadi - tragedia, Rajovic szkoda słów . Dlaczego nie wpuścił pan Aleroilla ? Fatalne decyzje personalne !👎

odpowiedz
Marek Spadszun - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

Papszun to jest przeciętny trener, a poza tym nigdy nie był w tak fatalnej sytuacji, aby walczyć o utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. To go przerasta i nie ma na co czekać: trzeba podziękować Papszunowi i póki jest okienko transferowe sprowadzać specjalistę od utrzymywania drużyny w Ekstraklasie, czyli Ojrzyńskiego.

odpowiedz
artic - 35 minut temu, *.34.140

Panie Marku czy to nie loczek kazał wpuscic na boisko Rajo i do tego jeszcze Chodyne przecie to jest k...sabotaż!

odpowiedz
Arc - 18 minut temu, *.40.144

@artic: a może właśnie Loczek?

odpowiedz
Po(L)di - 36 minut temu, *.t-mobile.pl

Marunia, nie smuć się. Już niedługo zapiszesz się w historii Legi. W 1lidze też jest życie. 🤣🤣

odpowiedz
77/82 - 41 minut temu, *.play.pl

Wystawiając Rajovica i Chodynę Papszun pokazał, że nie ma pojęcia co robi. Trener może i dobry, ale jak ma czas i przede wszystkim brak jakichkolwiek oczekiwań na starcie. Niestety obawiam się, że spuści nas do pierwszej ligi. Trzeba było brać typowego strażaka zaraz po zwolnieniu Iordanescu. Szkody jakie wyrządził Astiz są w tym momencie nie do naprawy, zwłaszcza przez trenera takiego jak Papszun, który potrzebuje czasu i budowy zespołu pod swoje widzi mi się.

odpowiedz
Rio - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

A ja głupi myślałem i wierzyłem w to, że trener coś zmieni. 💩zmienił

odpowiedz
Kristof - 46 minut temu, *.ziggo.nl

Z tą zgrają nieudaczników dla których liczy się tylko wygląd i fryzura i kasa na koncie nic nie zrobisz niestety.

odpowiedz
(L) - 46 minut temu, *.orange.pl

Nie mówię, źle o Naszej drużynie ( ile można ) .(Mioduski inna sprawa ).. chłopaki grają coś próbują starają się. Nie wiem jakieś fatum nad nimi wisi. Wiadomo, że całej 11 nie zmienisz. Papszun coś próbuje. Fajnie że Kun się odpalił dla mnie grajek z ambicjami. Wiadomo nie przeskoczy swoich umiejętności, ale walecznością i tak jak dziś pomysłem coś zrobi pomoże. Naprawdę nie wiem co się dzieje. W jednym meczu 3 gra super a 3 padake, a w kolejnym odwrotnie grają. Mam nadzieje, ze nie spadniemy i Papek coś tam ściągnie młodych wychowa i za 2 lata. Wrócimy na NASZE MIEJSCE (L)

odpowiedz
Lupus - 47 minut temu, *.centertel.pl

Dlaczego nie wszedł Adamski?
Tyle było o niego szumu i g...o.💩💩💩

odpowiedz
Panie Marku - 47 minut temu, *.play-internet.pl

W porównaniu do Trenera Czerczesowa to mięciutki jesteś. Tam pierwsze mecze to przeciwnicy z własnej połowy nie wychodzili. A ty męczysz na tym swoim drewniakiem w bramce pomocy kapustką czy tym w atakulubieńcem

odpowiedz
L - 47 minut temu, *.play.pl

Jakbys wystawial bramkarza a nie recznik to polowy tych goli bysmy nie stracili. Wystarczylo zeby Tobiasz złamal proste dosrodkowanie z roznego a nie piastkowal pod nogi Wasielewskiego. Krasniqi na wahadle to tez byl blad, bo on strasznie nieodpowiedzialny. Jak sa problemy na wahadlach to wrocmy do 4 obroncow, zaryglujmy to Pankovem na prawej i z glowy a nie bedziemy kombinowac z Kraniqim a potem zdziwienie, ze sie zachouje jak junior skoro on nigdy w obronie nie grał. Srodek pola tez strasznie drewniany. Rozumiem, ze nie ma Elitima, ale Arreiol potrafi wiecej z pilka niz Kapustka i Szymanski, szkoda, ze Kovacik nei dostal szansy, szkoda, ze Adamski nei dostal szansy. Gosc w rytmie, formie, moz eby mu spadla pilka pod nogi, a Rajovicovi wiadomo, ze nie spadnie. Trener nie pomaga swoimi decyzjami. Urbanski tez za szybko sciagany, to jest gracz, ktory potrafi jednym dotknieciem zmienic akcje, warto go trzymac go konca.

Leszczynski debiut w trudnym momencie, zagral kilka minut a wiecej spokoju pokazal, niz Kapuadi przez caly sezon.

odpowiedz
turbo - 49 minut temu, *.t-mobile.pl

W takim razie taki Myśliwiec z Piasta to jakiś cudotwórca.

odpowiedz
Żaden cudotwórca z ciebie - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Chlopie przetrzyj te okulary po co ten drewniak kółeczko kapustyniak po co ten ręcznik na bramce i na co to drewno w ataku wpuszczasz

odpowiedz
R - 53 minuty temu, *.play-internet.pl

Trenerze po co na boisko wchodzi rajovic? Po co chodyna? Dlaczego trener nie widzi że Tobiasz nic nie broni. ? Dlaczego przez te osoby co dostają szansę a nie wnoszą nic do gry po raz kolejny tracimy punkty dlaczego trener powiela błędy innych w poprzedników?

odpowiedz
Legiak83 - 55 minut temu, *.centertel.pl

Czemu nie powie wprost że to kolejna bramka zawalona przez Lobiasza..układy i układziki i nic sie nie zmienia

odpowiedz
Phoenix(L)k - 55 minut temu, *.play.pl

"Nie chcemy jednak ryzykować nawrotu urazu. W takich przypadkach trzeba zachować ostrożność." - czyli to jednak krasnoludki wpuściły Wszołka...

odpowiedz
Sobal 74 - 59 minut temu, *.t-mobile.pl

Panie Marku skoncz pan w końcu wystawiać Tobiasza rajovicia czy chodyne teraz czas na młodych w nich nadzieja ze będą walczyć w pierwszej lidze bo niestety dzięki właścicielowi i dyrektorom niewierze już w tych pilkarzy co niby graja teraz

odpowiedz
księciunio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Dlaczego młodzi którzy uratowali d.... panu trenerowi w maczu z Arką siedzę na ławie a gramy drewnem: Kun CHodyna, Rajowić no i bramka i obrona.............. czy pan trener ma opaskę na oczach????????? czy celowo przyszedł by spuścić Legię z ligi??????/ to jest granda i klapki na oczach !!!!!!!!!!!!1

odpowiedz
paroova - 1 godzinę temu, *.play.pl

Niech dłużej Astiz zajmuje się stałymi fragmentami i niech dłużej Tobiasz gra w bramce, to na pewno będzie lepiej. Może w I lidze przyjdzie otrzeźwienie.

odpowiedz
