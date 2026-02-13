Znowu tylko punkt. Niechlubny rekord pobity...

Kolejna strata punktów stała się faktem. Tym razem legioniści zremisowali 1-1 na wyjeździe z GKS-em Katowice, z którym w ostatnich latach regularnie wygrywali. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli "Wojskowi" za sprawą Wahana Biczachczjana. Do remisu doprowadził pod koniec pierwszej połowy Borja Galan. Dla Legii był to 12 mecz bez wygranej z rzędu w lidze, co jest nowym niechlubnym rekordem klubu.

W 10. minucie dobry atak skrzydłem GKS-u, skąd mocno dośrodkował Marcin Wasielewski. Piłka zmierzała blisko bramki i na linii bezbłędnie zachował się Kacper Tobiasz, który udanie interweniował. Za chwilę odpowiedzieli legioniści. Po wrzutce z prawej strony główkował nieatakowany Patryk Kun, ale bardzo dobrze piłkę do boku zdołał odbić Rafał Strączek. Gospodarze byli nastawieni ofensywnie i nie zamierzali dać sobie narzucić stylu gry przeciwnika. Wkrótce potwierdzili to, przeprowadzając kolejny atak. Tym razem na linii strzału stanął Kamil Piątkowski, dzięki czemu prawdopodobnie zapobiegł utracie gola. Teoretycznie nic tego nie zapowiadało, jednak w 26. minucie to Legia objęła prowadzenie. Wszystko zaczęło się od Kacpra Urbańskiego, który dograł do Patryka Kuna. Obrońca następnie dokładnie zacentrował do Wahana Biczachczjana, a mierzący zaledwie 172cm wzrostu piłkarz głową pokonał bramkarza GKS-u. Podopieczni Rafała Góraka bliscy byli niebawem tego, aby doprowadzić do remisu. Borja Galan z głębi pola dograł do będącego w szesnastce rywala Ilji Szkurina. Białoruski napastnik nieco źle przyjął sobie futbolówkę, lecz i tak wydawało się, że nie będzie miał kłopotów ze skierowaniem jej do siatki. Ostatecznie były piłkarz Legii fatalnie skiksował i zaprzepaścił szansę na remis.

W drużynie GKS-u aktywny na lewej stronie był Galan. Po jednej z jego akcji, kiedy przedarł się przez defensywę Legii, katowiczanie ponownie bliscy byli zdobycia bramki. Tym razem po podaniu od Hiszpana przed znakomitą okazją stanął Sebastian Milewski. Pomocnik nie wytrzymał jeden presji i kopnął piłkę bardzo słabo. Można było nawet zastanawiać się czy leci ona w światło bramki. Obrońcy gości nie ryzykowali i sami zażegnali niebezpieczeństwo. Tuż przed końcem pierwszej połowy prezent od przeciwników otrzymał Antonio Colak. Chorwat skorzystał ze złego wybicia futbolówki przez rywali, ale strzelając z półwoleja nieznacznie chybił.

Ta niewykorzystana okazja zemściła się na legionistach chwilę potem. W bocznej strefie przeciwnika sfaulował Ermal Krasniqi, skończyło się rzutem wolnym dla rywali. Ze stałego fragmentu gry bardzo dobrze dośrodkował Bartosz Nowak, a idealnie głową piłkę trącił Borja Galan i tym samym w Katowicach mieliśmy już remis. Ogromna szkoda, że graczom Marka Papszuna nie udało się utrzymać korzystnego wyniku do przerwy, gdyż dosłownie za moment sędzia dał sygnał do końca pierwszych 45 minut.

W 52. minucie wprowadzony w przerwie za Szkurina Adam Zrelak główkował po rzucie rożnym egzekwowanym przez Nowaka. Szczęśliwie zabrakło mu jednak nieco precyzji. W 55. minucie ponownie zagroził GKS. Tym razem huknął ile sił Alan Czerwiński i piłka przeleciała w nieznacznej odległości nad poprzeczką. Gdyby pomocnik gospodarzy był nieco bardziej dokładny, to Tobiasz miałby olbrzymie kłopoty z uratowaniem swojego zespołu. Potem na murawie było spokojnie. Żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie dogodnej okazji na strzelenie gola.

Kilkanaście minut potem mocno zaryzykował wślizgiem Radovan Pankov i arbiter był o krok od pokazania mu za to czerwonej kartki. Ostatecznie po analizie VAR Serb został ukarany jedynie żółtą kartką. Czas uciekał, a ze strony stołecznego klubu brakowało konkretów w ataku. Upragniona wygrana oddalała się więc coraz dalej z każdą kolejną minutą. Wkrótce wprowadzony na murawę Kacper Chodyna wbiegł w pole karne, gdzie miał bardzo dużo miejsca. Pomocnik zwlekał zdecydowanie zbyt długo i finalnie przegrał pojedynek z jednym z obrońców. Ta szansa mogła zemścić się na legionistach zaraz potem. Po podaniu od Mateusza Kowalczyka główkował Galan. lecz minimalnie się pomylił.

W 87. minucie wprowadzony w drugiej połowie Jakub Żewłakow przechytrzył jednego z defensorów i stanął niemal oko w oko z bramkarzem GKS-u. Niestety, zabrakło mu nieco miejsca i szybkości, aby wygrać z nim pojedynek. W doliczonym czasie gry bardzo dobra sytuacja dla katowiczan. Po zamieszaniu po rzucie wolnym sam na sam z Tobiaszem stanął aktywny piątego wieczoru Galan, jednak Hiszpan przegrał ten pojedynek. Mimo wszystko powtórki pokazały, że nawet gdyby padł gol, to byłoby on nieuznany z powodu pozycji spalonej pomocnika katowickiego klubu.

Dramat z tym wszystkim - 4 minuty temu, *.net.pl Wyniki jak za Astiza, więc po co było przepłacać?🙏 odpowiedz

L - 5 minut temu, *.play.pl Gwiazdeczki juz sie obrazily na dosadna przyspiewke i nie podeszli pod sektor. Oni chyba bez kitu mysla, ze sa zajebisci i sie wszyscy ich czepiają. 110 lat istnienia klubu a oni rekord bez zwyciestwa pobili, maja najmniej wygranych, realna szanse na spadek i jeszcze ryczą, że kibice wkur^&^&. Niesamowite. odpowiedz

Po(L)di - 5 minut temu, *.t-mobile.pl Brawo, jakiś sukces jest. Chlopaki świetują rekord. Mareczek też się zapisze, bedzie trenerem który spadł😁 odpowiedz

Kibic(L) - 7 minut temu, *.play-internet.pl Dziś Legia oficjalnie stała się głównym kandydatem do spadku z ekstraklasy. Legia nie ma żadnej jakości, nie jest w stanie wykreować akcji bramkowych, nie mówiąc już o ich strzelaniu. Do tego traci bramki po stałych fragmentach. Dramatyczne błędy w obronie, Kapuadi to grał dziś z GKSem. Dramat, ja po tym meczu nie mam wątpliwości, że ciułanie 36 punktów, które w ostatnich sezonach dawało utrzymanie, jest na ten moment absolutnie niemozliwe. odpowiedz

Sum - 8 minut temu, *.orange.pl Wydaje mi się, że nawet Astiz wygrał jakiś mecz jako trener.... Marek Papszun, Marek Papszun! odpowiedz

Pud Elek - 9 minut temu, *.113.7 Za chwilę będą mecze z czołówką ligi. To dopiero będzie dramat. odpowiedz

eLka - 9 minut temu, *.vectranet.pl A jak spadniemy! odpowiedz

inka - 10 minut temu, *.vectranet.pl zero walki. bramkarz z okręgówki.

witaj 1sza ligo. odpowiedz

Super"L" - 11 minut temu, *.tpnet.pl Uff, mamy to 🤣 odpowiedz

Aqq - 12 minut temu, *.media.pl Najgorsze jest to że łatwe mecze (Korona, Arka, GKS) dały tylko 2 punkty. Trudno w tej sytuacji marzyć o punktach ze znacznie mocniejszymi Płockiem i Jagiellonią… Nadziei nie dają też działacze. Cała jesień na szukanie wzmocnień a oni sprowadzili Adamskiego… Innymi słowy skład który zawodzi większość sezonu nie uległ zmianie. Na co oni liczą? odpowiedz

Tekken (L) - 12 minut temu, *.t-mobile.pl Kun najlepszy. Stałe fragmenty nas załatwiają. odpowiedz

eLka - 14 minut temu, *.vectranet.pl Brawo Pudel! odpowiedz

Pit - 14 minut temu, *.net.pl Tobiasz, Chodyna,, Kraśniku,, Rajovic w pierwszym składzie to jawny sabotaż. Póki wychodzą w pierwszym składzie moja noga i mojej rodziny nie stanie na stadionie. Wstyd, głupota i sabotaż. Wstyd i hańba! 🤬 odpowiedz

L - 2 minuty temu, *.play.pl @Pit: Rajovic dzisiaj nie wyszedl w 1 skladzie. Wracaj ogladac seriale jak ty nawet nie wiesz kto gra. Chodyna tez nie gra w 1 skladzie. odpowiedz

Ryj - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Legia strzela gola i skaczą, cieszą się, całują, dziękują Bogu jakby to był jakiś wielki moment w ich karierze... Oni żyją w jakieś swojej bańce🤯 Czy ktoś im powie, że nie jest dobrze, a nawet bardzo źle? odpowiedz

Wolfik - 15 minut temu, *.play.pl Cóż, kolejny krok do spadku, samymi remisami ligi nie uratujemy....

Znowu zawaliliśmy stały fragment gry. Ile razy tak można? odpowiedz

Sen o - 16 minut temu, *.play-internet.pl Galeria hańby Legii spadli do I ligi. Mioduski Hera Zieliński Żewłakow Bobic. Piłkarze Tobiasz Kapustka Wszołek Piątkowski Szymański Reca Urbański reprezentanci Polski przyszli do Legii I wykonali zadanie!!!! Rajovic Elitim Stojanovic Gonzalo Vinagre. Trzeba budować zespół do walki o awans z mlodych. Czemu nie grają np Portugalczyk? odpowiedz

WL - 17 minut temu, *.106.12 #STOP KOLABORACJI Z LOCZKIEM KTÓRY MA LEGIĘ NIE W SERCU TYLKO W KIESZENI ( przekaż dalej!) odpowiedz

geds - 17 minut temu, *.play.pl szkoda że nie wprowadził tego Adamskiego zamiast Rajovicia. Tu i tak nie było nic do stracenia. odpowiedz

Arceusz ewski - 18 minut temu, *.t-mobile.pl El Papszuno pobił kolejny niechlubny rekord. No trenerski mistrzunio po prostu. A tak na serio: męczenia buły made in Papszun ciąg dalszy. odpowiedz

Kloss - 19 minut temu, *.play.pl Kompletnie nie rozumiem Papszuna. Tobiasz w bramce (znowu rozpaczliwie macha rekami), Krasniqi nie dosrodkowuje z różnych(dlaczego?), wprowadza Miletę (po co?), trzyma Adamskiego (dlaczego?)... gdzie jest logika? A Kapuadi za ten mecz powinien przeprosic. odpowiedz

Żołądź - 19 minut temu, *.plus.pl I nadal jesteście słabcy, nie wiem co wy w reprezentacji robiliście Piątkowski, Szymański, Kapustka, Urbański , Kun i nieobecni niedobitki 🤔 odpowiedz

Mioduski won - 19 minut temu, *.plus.pl Cieszymy się z remisu po beznadziejnej grze. Wstyd 12 mecz z rzędu bez wygranej mioduski won pajacu odpowiedz

Rataj - 19 minut temu, *.centertel.pl Nie ma chyba sensu pisać o naszym bramkarzu bo chyba już wszystko zostało napisane. Nikt nie wie czemu właśnie on stoi na bramce ale chyba musi mieć bardzo mocarne plecy skoro nawet Janek Urban brał udział w jego promocji powołując go w roli 3 czy 4 bramkarza. odpowiedz

Hmm - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Cenny punkt, będziemy tak ciułać i się fartem utrzymamy,trzeba wierzyć odpowiedz

Sirmichu 89 - 23 minuty temu, *.orange.pl Jak nie możesz wygrać meczu, to chociaż go zremisuj... To będzie długa i ciężka walka o utrzymanie. odpowiedz

Tak blisko - 23 minuty temu, *.play.pl Do pierwszej ligi jeden krok odpowiedz

Gaweł - 23 minuty temu, *.play.pl Chyba jednak spadniemy bo to dramat. 21 punktów to jednak dno odpowiedz

Sadiq - 24 minuty temu, *.3s.pl Niestety nie da sie ogladac tego dziadostwa które serwuja nam Ci przepłaceni amatorzy 💩 odpowiedz

Raider - 25 minut temu, *.47.83 Ciekawe czy zawodnicy w kontraktach mają zapisaną automatyczną obniżkę pensji po spadku do 1 ligi, czy nikt z kierownictwa o tym nie myślał przy podpisywaniu szanownych kopaczy? 🤔 odpowiedz

L - 26 minut temu, *.plus.pl ofermy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Papszun po co wpuszczasz rajovica jak on nie dotyka piłki ? zlituj się nad kibicami i odeślij go do kazachstanu odpowiedz

lucho_83 - 26 minut temu, *.play.pl 1 ligo...nadchodzimy...:-( odpowiedz

Byniu - 28 minut temu, *.vectranet.pl Trudno jedziemy dalej. Tak jak powiedział Vuković kluczem do utrzymania Legii są zwycięstwa przede wszystkim u siebie. Trzeba liczyć na 3 punkty w Warszawie z Wisłą Płock. Za tydzień już nie może być remisu bo nam wszyscy uciekną. odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.play.pl @Byniu: Święta prawda Kolego. odpowiedz

L - 3 minuty temu, *.play.pl @Byniu: Ale jak u siebie jak my u siebie przegrywamy z Piastem, Koroną a nawet Termaliką. Latwiejszych rywali juz u nas nie bedzie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 28 minut temu, *.orange.pl Kun zagrał dobrze. Chyba najlepszy u nas. odpowiedz

gazik - 28 minut temu, *.6.169 Mineta, Chodyna...o co kaman....chyba Papsztun, to nie jest mistrz świata niestety...a, zapomniałem o miszczu krasniqi, no Ronaldo z Messim w jednym u...jowym wydaniu.

O bramkarzu z racji szacunku dla bramki nic nie wspomnę... odpowiedz

sylvano82@o - 19 minut temu, *.orange.pl @gazik: jak nie ma kim grać odpowiedz

wtf - 28 minut temu, *.play.pl Mamy to!!!Seria 2 meczy bez porażki💪 odpowiedz

Ochota (L) - 28 minut temu, *.netfala.pl Kacper nam zawalił mecz i 3 punkty (który to już raz?). Normalny bramkarz wychodzi do takiej piłki i piąstkuje przy okazji kasując obrońcę, w najgorszym razie jest faul na bramkarzu bo to jest w "piątce". Ale Kacper głupieje i ni to zostaje, ni to wychodzi i w efekcie obrońca strzela głową z 3 metra. Kompromitacja bramkarza. odpowiedz

Pit - 11 minut temu, *.net.pl @Ochota (L): wystawianie w pierwszym składzie Tobiasza to jawny sabotaż. Chłopak nadaje się do drugiej, trzeciej ligi. Dlatego tracę wiarę nawet w Papszuna . odpowiedz

Tomek 40 lat z Legią. - 9 minut temu, *.play-internet.pl @Ochota (L): To samo chciałem napisać, ale mnie ubiegłeś. Ale może w kontrakcie jest napisane, że on musi grać, więc niech gra zamiast Chodyny, a w bramce niech stoi prawdziwy bramkarz. odpowiedz

SEBO(L) - 29 minut temu, *.play.pl Czas na nowe oświadczenie/komunikat wszystkich grup kibicowskich!



Przynajmniej dwa!



Nie można tego tak zostawić!



Teraz będzie w ramach protestu tupanie prawym butem i lewym obcasem!



Brawo dla działaczy! Czas na transfery z Aruby, Somalii, czy Grenlandii - oni mają paszport UE!



To już jest prawie koniec 🤷‍♂️ odpowiedz

mati177 - 29 minut temu, *.play-internet.pl Brawo. Czy zostały nam jakieś rekordy do pobicia jeszcze??? Bo to specjalność naszego prezesa odpowiedz

Sirmichu89 - 29 minut temu, *.orange.pl Jak nie możesz wygrać meczu, to chociaż zremisuj...To będzie długa i ciężka walka o utrzymanie. odpowiedz

asterix_paranoix - 29 minut temu, *.play.pl Tego robiącego za obrońcę fajansiarza z Demokratycznej Republiki King-Konga powinno się pożegnać czułym kopem w d... I **uj, że będzie wrzask o polskich rasistach. Satysfakcja się liczy. odpowiedz

Egon - 30 minut temu, *.waw.pl W poprzednim meczu Krasniqi trafił Colaka dwa razy w głowę piłką i to by było na tyle, jeżeli chodzi o strzelanie goli przez napastników.

Trzeba jak najszybciej wypróbować Adamskiego.

Jesteśmy tak słabi, że remisy z Arką czy GKS trzeba uznać za spore sukcesy w walce o utrzymanie. odpowiedz

Wolfik - 13 minut temu, *.play.pl @Egon: Można tak powiedzieć tyle, że te remisy nic nam nie dają. Za chwilę rywale do walki o utrzymanie odjadą .... odpowiedz

Chudy Grubas - 30 minut temu, *.78.243 Co wiemy nowego?

Chyba nic.

Co się potwierdziło?

Nie mamy bramkarza, znowu bramka z drugiego metra i słaba gra nogami.

Chodyna, przepraszam za słownictwo, ale jest imbecylem piłkarskim.

Rajovic nie jest piłkarzem, on nie czyta gry, ktoś kto go tu sprzedał zrobił deal życia, to tak jak sprzedać worek kartofli w cenie trufli.

Co tam dalej jeszcze, a, Pankov gra szeryfa ale imo on ciągle opóźnia grę i tylko robi tylko nerwowość w obronie, do tego pomarańczowa kartka dzisiaj.

Kapustka słaby jak zawsze.

No i Kapuadi, matko... on powinien gdzieś się wytransferować bo jest słaby jak nigdy.

Ogólnie cała ta drużyna gra piach, nie wiem czy to jest spowodowane kwasem w szatni czy ogólnym napięciem w zaistniałej sytuacji, ale tej piłki nie da się oglądać, masakryczna kopanina bez ładu i składu.

Jeszcze z rok temu taki GKS nawet by przy Legii nie pierdnął nawet jakby mieli dzień konia. Dziś sytuację mamy taką że walczymy z takimi piłkarskimi drwalami jak równy z równym. odpowiedz

Wiatrak - 30 minut temu, *.centertel.pl A wiec stało sie , rekord wszechczasow pobity ! Gratulacje Darku ,zawsze wierzyłem w Twoj sukces ze Ci sie uda wkoncu cos osiągnąć z Legią. Weź te swoje 200mln euro wsadź nie powiem gdzie za ten klub. Tu trzeba ratować klub a nie próbować jeszcze na tej kupie gruzu zarobić. Jesteś najgorszym rakiem tego klubu który zrobił tyle przerzutów ze każdy organ jest juz zainfekowany , a lekarstwa jak nie bylo tak nie ma. Niech ta Legia juz spadnie z ligi , posiedzi w tej pierwszej lidze to moze wtedy otworzysz Darku oczy na to co żeś nawyprawiał , posprowadzałeś amatorów ktorzy zarządzają tym klubem a Ty idziesz do mediów i pierdzielisz takie głupoty jakbyś miał juz puchary w garści a bronisz klub przed największą porazka w historii. Zadziwia mnie tylko ilość kibiców ktorzy jeżdżą za klubem z wiarą ze wkoncu zobaczą Legie zwycięska, ale na to sobie jeszcze trochę poczekacie. Wielkie brawa jeszcze raz dla Darka odpowiedz

Darek - 30 minut temu, *.play.pl Niechlubny rekord pobity? Chłopaki się dopiero rozkręcają.

Drewniany kołek z ataku znów będzie ostatni w ocenach pomeczowych.

Adamski zapewne się aklimatyzuje i poznaje szatnie. Oby zdążył się zaaklimatyzować do końca sezonu bo za chwilę się okaże ,że nie zdąży zadebiutować w ekstraklasie. I transfer się okaże z pierwszej ligi do klubu z pierwszej ligi. odpowiedz

12 kufli - 31 minut temu, *.centertel.pl Czemu K. Urbański jest na siłę ustawiany na lewej stronie? I po kiego ch#ja Rajovic z Chodyna wchodzą? Tak zagrać to i moja teściowa potrafi!

A Kacperek jak zwykle przyspawany 🤬 odpowiedz

Emeryt - 31 minut temu, *.play-internet.pl Za ile kolejek spadamy bo nie będzie teoretycznych szans na utrzymanie? odpowiedz

robochłop - 31 minut temu, *.orange.pl Papszun jednak jest idiotą wprowadzając Rajovica...nic nam nie dał-i nie da...Adamski w formie niech ostygnie...kur.a tu nic się nie zgadza... odpowiedz

Ryj - 11 minut temu, *.t-mobile.pl @robochłop: nic odpowiedz

Farme(L) - 31 minut temu, *.virginm.net Jesteśmy w głębi du…szy… ale jednak te dwa ostatnie punkty widzę jako ważne punkty zdobyte na wyjeździe. odpowiedz

Tym - 31 minut temu, *.net.pl Przecież ten w tej bramce nie potrafi wyjść z linii , nie potrafi wprowadzić piłki zobaczcie ile mail piłek i wszystko w górę świece i spada po woli i przeciwnik ma piłkę ile on jeszcze będzie bronił czas na zmiany odpowiedz

Kolejorz - 31 minut temu, *.kabel-deutschland.de Spadek💥 odpowiedz

A tam - 32 minuty temu, *.play.pl Będzie dobrze odpowiedz

Sobol - 32 minuty temu, *.orange.pl Papuszyn miał cały okres przygotowawczy. To był trzeci mecz i już widać jaki to kozak. Granie lagą, seeio?? I to przy takim troglodycie jak Tobiasz? Noż serio? Przecież 100 proc jego lag to parodia. Latem rewolucja, jeszcze mniej czasu na przygotowanie i góra październik adios. Tylko w której to lidze będzie? odpowiedz

jax - 32 minuty temu, *.centertel.pl znowu bramka bramkarza...ile mozna? 2 strzaly celne na bramke i 1 gol...7 strzalow celnych przeciwnikow w rundzie wiosennej 5 puszczonych bramek....jest ktos gorszy w lidze? odpowiedz

Sen o - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Dziękujemy właścicielowi, dyrektorom sportowym za transfery i trenerowi za taktykę. To co oni robią jest niewyobrażalne, za co ci gracze biorą kasę niektórzy reprezentanci Polski. I zagraniczny szrot strojący fochy Kapaudi, Gonzalo Vinagre, Stojanovic ktoś ich rekomendował I akceptował Czy to była DYWERSJA? SABOTAŻ? odpowiedz

Dariusz - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Tobiasz wpuszcza wszystko co leci w światło bramki. odpowiedz

Max - 32 minuty temu, *.inetia.pl Na 9 pkt mozliwych zdobyte 2 pkt.. Faktycznie Papszun robi robote odpowiedz

ja - 32 minuty temu, *.play-internet.pl chyba trzeba znów zmienić trenera trzy mecze 2 pkt ...

runaijc 3 mecze z czołówka 7 pkt i go zwolnili bo słabe wyniki odpowiedz

Jano - 33 minuty temu, *.orange.pl Jesteście kupą gówna a nie drużyną, papszun to żaden cudotwórca Legia gra jeszcze gorzej niż poprzednio! mioduski będziesz tym ścierwoprezesem który pierwszy raz po wojnie spuści Legię z Ekstraklasy! ten zlepek to nie jest drużyna, to jest banda nieudaczników z tobiaszem na czele, to nie jest nawet ręcznik to jest dziurawa szmata!!! odpowiedz

Łukasz1916 - 34 minuty temu, *.centertel.pl Dalej tego Tobiasza wstawiać CO MECZ TO K...WA TO SAMO ZERO WYJSCIA Z BRAMKI ZABETONOWANE BUTY DAC SZANSE NOWEMU NAPEWNO NIE BEDZIE GORSZY OD TOBIASZA.On niema przeglądu pola odpowiedz

Bocian - 34 minuty temu, *.223.42 Ten wynik to duzy sukces biorac pod uwage fakt, ze caly mecz gralismy bez bramkarza odpowiedz

Martinez76 - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Jezu, jaki Legia gra piach. Pierwszy raz muszę stwierdzić, że to może się nie udać.

Teraz przyjeżdża Płock - będzie autobus i gra z kontry a tego (jeżeli cokolwiek) Legia nie lubi.

Potem wyjazd do Białegostoku, a tam nie ma co się łudzić, będzie zwyczajnie oklep.

Mioduski, coś ty zrobił z Legią 💩 odpowiedz

Mateusz z Kór - 34 minuty temu, *.orange.pl Już jest lepiej, w końcu to remis. Punkcik do punkcika i utrzymamy się mimo drukowanych bramek. odpowiedz

Dariusz - 34 minuty temu, *.play-internet.pl Powiem tak. 3 mecz po przerwie zimowej,.przeciwnicy oddali 6 celnych strzałów i strzelili 5 goli. Ale ten jeden wyrobiony to dzisiejszy po nieodgwizdanym spalonym. Ogólnie to szmaciarstwo po całości. odpowiedz

wtf - 3 minuty temu, *.play.pl @Dariusz:Nie było spalonego,któryś debil zrobił szpagat i zostawił kopyto tak daleko żeby piłkarza Gieksy broń Boże na spalonym nie zostawić. odpowiedz

TBox - 35 minut temu, *.toneticgroup.pl K.Mać Panie Marku, na uj wchodzi Minetović???! odpowiedz

Pantrener - 35 minut temu, *.play.pl CieKo wygrać jak się gra połowę meczu w 10 po wejściu rajovica odpowiedz

Henio - 35 minut temu, *.play-internet.pl 1 Liga smutne ale prawdziwe odpowiedz

Rajovic pal wroty - 36 minut temu, *.play-internet.pl zamiast wpuścić Adamskiego to wpuszcza znów to drewno.🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

Przeszli Do Historii ❗❗❗ Tylko na Piłkarzy źle teraz nie mówić - 37 minut temu, *.play-internet.pl W Końcu Przeszli do Historii Wszechczasów Legii ❗❗❗ odpowiedz

