Znowu tylko punkt. Niechlubny rekord pobity...

Kolejna strata punktów stała się faktem. Tym razem legioniści zremisowali 1-1 na wyjeździe z GKS-em Katowice, z którym w ostatnich latach regularnie wygrywali. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli "Wojskowi" za sprawą Wahana Biczachczjana. Do remisu doprowadził pod koniec pierwszej połowy Borja Galan. Dla Legii był to 12 mecz bez wygranej z rzędu w lidze, co jest nowym niechlubnym rekordem klubu.
W 10. minucie dobry atak skrzydłem GKS-u, skąd mocno dośrodkował Marcin Wasielewski. Piłka zmierzała blisko bramki i na linii bezbłędnie zachował się Kacper Tobiasz, który udanie interweniował. Za chwilę odpowiedzieli legioniści. Po wrzutce z prawej strony główkował nieatakowany Patryk Kun, ale bardzo dobrze piłkę do boku zdołał odbić Rafał Strączek. Gospodarze byli nastawieni ofensywnie i nie zamierzali dać sobie narzucić stylu gry przeciwnika. Wkrótce potwierdzili to, przeprowadzając kolejny atak. Tym razem na linii strzału stanął Kamil Piątkowski, dzięki czemu prawdopodobnie zapobiegł utracie gola. Teoretycznie nic tego nie zapowiadało, jednak w 26. minucie to Legia objęła prowadzenie. Wszystko zaczęło się od Kacpra Urbańskiego, który dograł do Patryka Kuna. Obrońca następnie dokładnie zacentrował do Wahana Biczachczjana, a mierzący zaledwie 172cm wzrostu piłkarz głową pokonał bramkarza GKS-u. Podopieczni Rafała Góraka bliscy byli niebawem tego, aby doprowadzić do remisu. Borja Galan z głębi pola dograł do będącego w szesnastce rywala Ilji Szkurina. Białoruski napastnik nieco źle przyjął sobie futbolówkę, lecz i tak wydawało się, że nie będzie miał kłopotów ze skierowaniem jej do siatki. Ostatecznie były piłkarz Legii fatalnie skiksował i zaprzepaścił szansę na remis.
W drużynie GKS-u aktywny na lewej stronie był Galan. Po jednej z jego akcji, kiedy przedarł się przez defensywę Legii, katowiczanie ponownie bliscy byli zdobycia bramki. Tym razem po podaniu od Hiszpana przed znakomitą okazją stanął Sebastian Milewski. Pomocnik nie wytrzymał jeden presji i kopnął piłkę bardzo słabo. Można było nawet zastanawiać się czy leci ona w światło bramki. Obrońcy gości nie ryzykowali i sami zażegnali niebezpieczeństwo. Tuż przed końcem pierwszej połowy prezent od przeciwników otrzymał Antonio Colak. Chorwat skorzystał ze złego wybicia futbolówki przez rywali, ale strzelając z półwoleja nieznacznie chybił.
Ta niewykorzystana okazja zemściła się na legionistach chwilę potem. W bocznej strefie przeciwnika sfaulował Ermal Krasniqi, skończyło się rzutem wolnym dla rywali. Ze stałego fragmentu gry bardzo dobrze dośrodkował Bartosz Nowak, a idealnie głową piłkę trącił Borja Galan i tym samym w Katowicach mieliśmy już remis. Ogromna szkoda, że graczom Marka Papszuna nie udało się utrzymać korzystnego wyniku do przerwy, gdyż dosłownie za moment sędzia dał sygnał do końca pierwszych 45 minut.
W 52. minucie wprowadzony w przerwie za Szkurina Adam Zrelak główkował po rzucie rożnym egzekwowanym przez Nowaka. Szczęśliwie zabrakło mu jednak nieco precyzji. W 55. minucie ponownie zagroził GKS. Tym razem huknął ile sił Alan Czerwiński i piłka przeleciała w nieznacznej odległości nad poprzeczką. Gdyby pomocnik gospodarzy był nieco bardziej dokładny, to Tobiasz miałby olbrzymie kłopoty z uratowaniem swojego zespołu. Potem na murawie było spokojnie. Żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie dogodnej okazji na strzelenie gola.
Kilkanaście minut potem mocno zaryzykował wślizgiem Radovan Pankov i arbiter był o krok od pokazania mu za to czerwonej kartki. Ostatecznie po analizie VAR Serb został ukarany jedynie żółtą kartką. Czas uciekał, a ze strony stołecznego klubu brakowało konkretów w ataku. Upragniona wygrana oddalała się więc coraz dalej z każdą kolejną minutą. Wkrótce wprowadzony na murawę Kacper Chodyna wbiegł w pole karne, gdzie miał bardzo dużo miejsca. Pomocnik zwlekał zdecydowanie zbyt długo i finalnie przegrał pojedynek z jednym z obrońców. Ta szansa mogła zemścić się na legionistach zaraz potem. Po podaniu od Mateusza Kowalczyka główkował Galan. lecz minimalnie się pomylił.
W 87. minucie wprowadzony w drugiej połowie Jakub Żewłakow przechytrzył jednego z defensorów i stanął niemal oko w oko z bramkarzem GKS-u. Niestety, zabrakło mu nieco miejsca i szybkości, aby wygrać z nim pojedynek. W doliczonym czasie gry bardzo dobra sytuacja dla katowiczan. Po zamieszaniu po rzucie wolnym sam na sam z Tobiaszem stanął aktywny piątego wieczoru Galan, jednak Hiszpan przegrał ten pojedynek. Mimo wszystko powtórki pokazały, że nawet gdyby padł gol, to byłoby on nieuznany z powodu pozycji spalonej pomocnika katowickiego klubu.
21. kolejka
#GKSLEG
14279
Arena Katowice
13.02.2026
20:30
Asystent trenera: Dariusz Mrózek
Kierownik drużyny: Jakub Kobyłka
Fizjoterapeuta: Karol Biedrzycki
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Damian Sylwestrzak (Polska)
Asystent: Adam Kupsik (Polska)
Asystent: Marek Arys (Polska)
Techniczny: Kornel Paszkiewicz (Polska)
VAR: Tomasz Musiał (Polska)
AVAR: Paweł Sokolnicki (Polska)
Temperatura: 5°C
Wilgotność: 93%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 25.63 lat
Cała kadra meczowa: 25.38 lat
Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183 cm
Podstawowa + zmiennicy: 183.2 cm
Cała kadra meczowa: 184.4 cm
Komentarze (77)
Wyniki jak za Astiza, więc po co było przepłacać?🙏
Gwiazdeczki juz sie obrazily na dosadna przyspiewke i nie podeszli pod sektor. Oni chyba bez kitu mysla, ze sa zajebisci i sie wszyscy ich czepiają. 110 lat istnienia klubu a oni rekord bez zwyciestwa pobili, maja najmniej wygranych, realna szanse na spadek i jeszcze ryczą, że kibice wkur^&^&. Niesamowite.
Brawo, jakiś sukces jest. Chlopaki świetują rekord. Mareczek też się zapisze, bedzie trenerem który spadł😁
Dziś Legia oficjalnie stała się głównym kandydatem do spadku z ekstraklasy. Legia nie ma żadnej jakości, nie jest w stanie wykreować akcji bramkowych, nie mówiąc już o ich strzelaniu. Do tego traci bramki po stałych fragmentach. Dramatyczne błędy w obronie, Kapuadi to grał dziś z GKSem. Dramat, ja po tym meczu nie mam wątpliwości, że ciułanie 36 punktów, które w ostatnich sezonach dawało utrzymanie, jest na ten moment absolutnie niemozliwe.
Wydaje mi się, że nawet Astiz wygrał jakiś mecz jako trener.... Marek Papszun, Marek Papszun!
Za chwilę będą mecze z czołówką ligi. To dopiero będzie dramat.
A jak spadniemy!
zero walki. bramkarz z okręgówki.
witaj 1sza ligo.
Uff, mamy to 🤣
Najgorsze jest to że łatwe mecze (Korona, Arka, GKS) dały tylko 2 punkty. Trudno w tej sytuacji marzyć o punktach ze znacznie mocniejszymi Płockiem i Jagiellonią… Nadziei nie dają też działacze. Cała jesień na szukanie wzmocnień a oni sprowadzili Adamskiego… Innymi słowy skład który zawodzi większość sezonu nie uległ zmianie. Na co oni liczą?
Kun najlepszy. Stałe fragmenty nas załatwiają.
Brawo Pudel!
Tobiasz, Chodyna,, Kraśniku,, Rajovic w pierwszym składzie to jawny sabotaż. Póki wychodzą w pierwszym składzie moja noga i mojej rodziny nie stanie na stadionie. Wstyd, głupota i sabotaż. Wstyd i hańba! 🤬
@Pit: Rajovic dzisiaj nie wyszedl w 1 skladzie. Wracaj ogladac seriale jak ty nawet nie wiesz kto gra. Chodyna tez nie gra w 1 skladzie.
Legia strzela gola i skaczą, cieszą się, całują, dziękują Bogu jakby to był jakiś wielki moment w ich karierze... Oni żyją w jakieś swojej bańce🤯 Czy ktoś im powie, że nie jest dobrze, a nawet bardzo źle?
Cóż, kolejny krok do spadku, samymi remisami ligi nie uratujemy....
Znowu zawaliliśmy stały fragment gry. Ile razy tak można?
Galeria hańby Legii spadli do I ligi. Mioduski Hera Zieliński Żewłakow Bobic. Piłkarze Tobiasz Kapustka Wszołek Piątkowski Szymański Reca Urbański reprezentanci Polski przyszli do Legii I wykonali zadanie!!!! Rajovic Elitim Stojanovic Gonzalo Vinagre. Trzeba budować zespół do walki o awans z mlodych. Czemu nie grają np Portugalczyk?
#STOP KOLABORACJI Z LOCZKIEM KTÓRY MA LEGIĘ NIE W SERCU TYLKO W KIESZENI ( przekaż dalej!)
szkoda że nie wprowadził tego Adamskiego zamiast Rajovicia. Tu i tak nie było nic do stracenia.
El Papszuno pobił kolejny niechlubny rekord. No trenerski mistrzunio po prostu. A tak na serio: męczenia buły made in Papszun ciąg dalszy.
Kompletnie nie rozumiem Papszuna. Tobiasz w bramce (znowu rozpaczliwie macha rekami), Krasniqi nie dosrodkowuje z różnych(dlaczego?), wprowadza Miletę (po co?), trzyma Adamskiego (dlaczego?)... gdzie jest logika? A Kapuadi za ten mecz powinien przeprosic.
I nadal jesteście słabcy, nie wiem co wy w reprezentacji robiliście Piątkowski, Szymański, Kapustka, Urbański , Kun i nieobecni niedobitki 🤔
Cieszymy się z remisu po beznadziejnej grze. Wstyd 12 mecz z rzędu bez wygranej mioduski won pajacu
Nie ma chyba sensu pisać o naszym bramkarzu bo chyba już wszystko zostało napisane. Nikt nie wie czemu właśnie on stoi na bramce ale chyba musi mieć bardzo mocarne plecy skoro nawet Janek Urban brał udział w jego promocji powołując go w roli 3 czy 4 bramkarza.
Cenny punkt, będziemy tak ciułać i się fartem utrzymamy,trzeba wierzyć
Jak nie możesz wygrać meczu, to chociaż go zremisuj... To będzie długa i ciężka walka o utrzymanie.
Do pierwszej ligi jeden krok
Chyba jednak spadniemy bo to dramat. 21 punktów to jednak dno
Niestety nie da sie ogladac tego dziadostwa które serwuja nam Ci przepłaceni amatorzy 💩
Ciekawe czy zawodnicy w kontraktach mają zapisaną automatyczną obniżkę pensji po spadku do 1 ligi, czy nikt z kierownictwa o tym nie myślał przy podpisywaniu szanownych kopaczy? 🤔
ofermy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Papszun po co wpuszczasz rajovica jak on nie dotyka piłki ? zlituj się nad kibicami i odeślij go do kazachstanu
1 ligo...nadchodzimy...:-(
Trudno jedziemy dalej. Tak jak powiedział Vuković kluczem do utrzymania Legii są zwycięstwa przede wszystkim u siebie. Trzeba liczyć na 3 punkty w Warszawie z Wisłą Płock. Za tydzień już nie może być remisu bo nam wszyscy uciekną.
@Byniu: Święta prawda Kolego.
@Byniu: Ale jak u siebie jak my u siebie przegrywamy z Piastem, Koroną a nawet Termaliką. Latwiejszych rywali juz u nas nie bedzie.
Kun zagrał dobrze. Chyba najlepszy u nas.
Mineta, Chodyna...o co kaman....chyba Papsztun, to nie jest mistrz świata niestety...a, zapomniałem o miszczu krasniqi, no Ronaldo z Messim w jednym u...jowym wydaniu.
O bramkarzu z racji szacunku dla bramki nic nie wspomnę...
@gazik: jak nie ma kim grać
Mamy to!!!Seria 2 meczy bez porażki💪
Kacper nam zawalił mecz i 3 punkty (który to już raz?). Normalny bramkarz wychodzi do takiej piłki i piąstkuje przy okazji kasując obrońcę, w najgorszym razie jest faul na bramkarzu bo to jest w "piątce". Ale Kacper głupieje i ni to zostaje, ni to wychodzi i w efekcie obrońca strzela głową z 3 metra. Kompromitacja bramkarza.
@Ochota (L): wystawianie w pierwszym składzie Tobiasza to jawny sabotaż. Chłopak nadaje się do drugiej, trzeciej ligi. Dlatego tracę wiarę nawet w Papszuna .
@Ochota (L): To samo chciałem napisać, ale mnie ubiegłeś. Ale może w kontrakcie jest napisane, że on musi grać, więc niech gra zamiast Chodyny, a w bramce niech stoi prawdziwy bramkarz.
Czas na nowe oświadczenie/komunikat wszystkich grup kibicowskich!
Przynajmniej dwa!
Nie można tego tak zostawić!
Teraz będzie w ramach protestu tupanie prawym butem i lewym obcasem!
Brawo dla działaczy! Czas na transfery z Aruby, Somalii, czy Grenlandii - oni mają paszport UE!
To już jest prawie koniec 🤷♂️
Brawo. Czy zostały nam jakieś rekordy do pobicia jeszcze??? Bo to specjalność naszego prezesa
Jak nie możesz wygrać meczu, to chociaż zremisuj...To będzie długa i ciężka walka o utrzymanie.
Tego robiącego za obrońcę fajansiarza z Demokratycznej Republiki King-Konga powinno się pożegnać czułym kopem w d... I **uj, że będzie wrzask o polskich rasistach. Satysfakcja się liczy.
W poprzednim meczu Krasniqi trafił Colaka dwa razy w głowę piłką i to by było na tyle, jeżeli chodzi o strzelanie goli przez napastników.
Trzeba jak najszybciej wypróbować Adamskiego.
Jesteśmy tak słabi, że remisy z Arką czy GKS trzeba uznać za spore sukcesy w walce o utrzymanie.
@Egon: Można tak powiedzieć tyle, że te remisy nic nam nie dają. Za chwilę rywale do walki o utrzymanie odjadą ....
Co wiemy nowego?
Chyba nic.
Co się potwierdziło?
Nie mamy bramkarza, znowu bramka z drugiego metra i słaba gra nogami.
Chodyna, przepraszam za słownictwo, ale jest imbecylem piłkarskim.
Rajovic nie jest piłkarzem, on nie czyta gry, ktoś kto go tu sprzedał zrobił deal życia, to tak jak sprzedać worek kartofli w cenie trufli.
Co tam dalej jeszcze, a, Pankov gra szeryfa ale imo on ciągle opóźnia grę i tylko robi tylko nerwowość w obronie, do tego pomarańczowa kartka dzisiaj.
Kapustka słaby jak zawsze.
No i Kapuadi, matko... on powinien gdzieś się wytransferować bo jest słaby jak nigdy.
Ogólnie cała ta drużyna gra piach, nie wiem czy to jest spowodowane kwasem w szatni czy ogólnym napięciem w zaistniałej sytuacji, ale tej piłki nie da się oglądać, masakryczna kopanina bez ładu i składu.
Jeszcze z rok temu taki GKS nawet by przy Legii nie pierdnął nawet jakby mieli dzień konia. Dziś sytuację mamy taką że walczymy z takimi piłkarskimi drwalami jak równy z równym.
A wiec stało sie , rekord wszechczasow pobity ! Gratulacje Darku ,zawsze wierzyłem w Twoj sukces ze Ci sie uda wkoncu cos osiągnąć z Legią. Weź te swoje 200mln euro wsadź nie powiem gdzie za ten klub. Tu trzeba ratować klub a nie próbować jeszcze na tej kupie gruzu zarobić. Jesteś najgorszym rakiem tego klubu który zrobił tyle przerzutów ze każdy organ jest juz zainfekowany , a lekarstwa jak nie bylo tak nie ma. Niech ta Legia juz spadnie z ligi , posiedzi w tej pierwszej lidze to moze wtedy otworzysz Darku oczy na to co żeś nawyprawiał , posprowadzałeś amatorów ktorzy zarządzają tym klubem a Ty idziesz do mediów i pierdzielisz takie głupoty jakbyś miał juz puchary w garści a bronisz klub przed największą porazka w historii. Zadziwia mnie tylko ilość kibiców ktorzy jeżdżą za klubem z wiarą ze wkoncu zobaczą Legie zwycięska, ale na to sobie jeszcze trochę poczekacie. Wielkie brawa jeszcze raz dla Darka
Niechlubny rekord pobity? Chłopaki się dopiero rozkręcają.
Drewniany kołek z ataku znów będzie ostatni w ocenach pomeczowych.
Adamski zapewne się aklimatyzuje i poznaje szatnie. Oby zdążył się zaaklimatyzować do końca sezonu bo za chwilę się okaże ,że nie zdąży zadebiutować w ekstraklasie. I transfer się okaże z pierwszej ligi do klubu z pierwszej ligi.
Czemu K. Urbański jest na siłę ustawiany na lewej stronie? I po kiego ch#ja Rajovic z Chodyna wchodzą? Tak zagrać to i moja teściowa potrafi!
A Kacperek jak zwykle przyspawany 🤬
Za ile kolejek spadamy bo nie będzie teoretycznych szans na utrzymanie?
Papszun jednak jest idiotą wprowadzając Rajovica...nic nam nie dał-i nie da...Adamski w formie niech ostygnie...kur.a tu nic się nie zgadza...
@robochłop: nic
Jesteśmy w głębi du…szy… ale jednak te dwa ostatnie punkty widzę jako ważne punkty zdobyte na wyjeździe.
Przecież ten w tej bramce nie potrafi wyjść z linii , nie potrafi wprowadzić piłki zobaczcie ile mail piłek i wszystko w górę świece i spada po woli i przeciwnik ma piłkę ile on jeszcze będzie bronił czas na zmiany
Spadek💥
Będzie dobrze
Papuszyn miał cały okres przygotowawczy. To był trzeci mecz i już widać jaki to kozak. Granie lagą, seeio?? I to przy takim troglodycie jak Tobiasz? Noż serio? Przecież 100 proc jego lag to parodia. Latem rewolucja, jeszcze mniej czasu na przygotowanie i góra październik adios. Tylko w której to lidze będzie?
znowu bramka bramkarza...ile mozna? 2 strzaly celne na bramke i 1 gol...7 strzalow celnych przeciwnikow w rundzie wiosennej 5 puszczonych bramek....jest ktos gorszy w lidze?
Dziękujemy właścicielowi, dyrektorom sportowym za transfery i trenerowi za taktykę. To co oni robią jest niewyobrażalne, za co ci gracze biorą kasę niektórzy reprezentanci Polski. I zagraniczny szrot strojący fochy Kapaudi, Gonzalo Vinagre, Stojanovic ktoś ich rekomendował I akceptował Czy to była DYWERSJA? SABOTAŻ?
Tobiasz wpuszcza wszystko co leci w światło bramki.
Na 9 pkt mozliwych zdobyte 2 pkt.. Faktycznie Papszun robi robote
chyba trzeba znów zmienić trenera trzy mecze 2 pkt ...
runaijc 3 mecze z czołówka 7 pkt i go zwolnili bo słabe wyniki
Jesteście kupą gówna a nie drużyną, papszun to żaden cudotwórca Legia gra jeszcze gorzej niż poprzednio! mioduski będziesz tym ścierwoprezesem który pierwszy raz po wojnie spuści Legię z Ekstraklasy! ten zlepek to nie jest drużyna, to jest banda nieudaczników z tobiaszem na czele, to nie jest nawet ręcznik to jest dziurawa szmata!!!
Dalej tego Tobiasza wstawiać CO MECZ TO K...WA TO SAMO ZERO WYJSCIA Z BRAMKI ZABETONOWANE BUTY DAC SZANSE NOWEMU NAPEWNO NIE BEDZIE GORSZY OD TOBIASZA.On niema przeglądu pola
Ten wynik to duzy sukces biorac pod uwage fakt, ze caly mecz gralismy bez bramkarza
Jezu, jaki Legia gra piach. Pierwszy raz muszę stwierdzić, że to może się nie udać.
Teraz przyjeżdża Płock - będzie autobus i gra z kontry a tego (jeżeli cokolwiek) Legia nie lubi.
Potem wyjazd do Białegostoku, a tam nie ma co się łudzić, będzie zwyczajnie oklep.
Mioduski, coś ty zrobił z Legią 💩
Już jest lepiej, w końcu to remis. Punkcik do punkcika i utrzymamy się mimo drukowanych bramek.
Powiem tak. 3 mecz po przerwie zimowej,.przeciwnicy oddali 6 celnych strzałów i strzelili 5 goli. Ale ten jeden wyrobiony to dzisiejszy po nieodgwizdanym spalonym. Ogólnie to szmaciarstwo po całości.
@Dariusz:Nie było spalonego,któryś debil zrobił szpagat i zostawił kopyto tak daleko żeby piłkarza Gieksy broń Boże na spalonym nie zostawić.
K.Mać Panie Marku, na uj wchodzi Minetović???!
CieKo wygrać jak się gra połowę meczu w 10 po wejściu rajovica
1 Liga smutne ale prawdziwe
zamiast wpuścić Adamskiego to wpuszcza znów to drewno.🤬🤬🤬🤬
W Końcu Przeszli do Historii Wszechczasów Legii ❗❗❗
