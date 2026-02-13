Wyniki legionistów w PP

Pod koniec stycznia w Tomaszowie Mazowieckim odbyły się zawody Pucharu Polski w łyżwiarstwie szybkim, w których wzięło udział kilkoro panczenistów Legii. Poniżej wyniki naszych zawodników w poszczególnych konkurencjach:
Wyniki legionistów:
500m: 61. Yaroslaw Verba 56,84s
500m kobiet: 21. Julia Jaroszewicz 43,09s, 45. Maja Szczykutowicz 44.844s, 49. Julia Karczewska 45,06s, 51. Zofia Szombara 45,27s, 62. Urszula Dymkowska 46,30s
1000m: 34. Yaroslaw Verba 1:33.55 min.
1500m kobiet: 8. Julia Jaroszewicz 2:11.51 min., 13. Victoria Szewczyk 2:14.15 min., 29. Zofia Szombara 2:20.90 min., 34. Maja Szczykutowicz 2:23.01 min., 38. Julia Karczewska 2:23.88 min., 46. Urszula Dymkowska 2:27.56 min.
500m kobiet: 2. Victoria Szewczyk 41,37s, 30. Zofia Szombara 44,58s, 34. Julia Karczewska 44,90s, 36. Maja Szczykutowicz 45,02s, 39. Urszula Dymkowska 45,18s
500m: 39. Yaroslaw Verba 44,11s
1000m kobiet: 22. Julia Karczewska 1:30.60 min., 25. Maja Szczykutowicz 1:30.97 min., 29. Zofia Szombara 1:31.61 min., 36. Urszula Dymkowska 1:34.64 min.
1500m: 38. Yaroslaw Verba 2:21.97 min.
3000m kobiet: 5. Victoria Szewczyk 4:48.81 min., 21. Maja Szczykutowicz 5:09.89 min., 31. Julia Karczewska 5:30.36 min.