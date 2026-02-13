Ce(L)ownik: W Katowicach 2-1 dla Legii

REKLAMA
Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-2 (16,1% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-1 - 15,7%
1-0 - 9,7%
2-0 - 9,6%
0-2 - 8,2%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli GKS Katowice to 1,13 a Legia Warszawa 1,26.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
