Ce(L)ownik: W Katowicach 2-1 dla Legii

Przed meczem GKS Katowice - Legia Warszawa, który odbędzie się w piątek, 13 lutego o godz. 20:30 w Katowicach, oddaliście 1334 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Legia Warszawa.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo "GieKSy".

Najczęściej typowanym wynikiem jest(16,1% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 15,7%- 9,7%- 9,6%- 8,2%Średnia liczba bramek, jaką strzeli GKS Katowice toa Legia Warszawa



Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!











