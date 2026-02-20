20-22.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę przy Ł3 Legia podejmować będzie Wisłę Płock. Kibice gości przyjadą na ten mecz autokarami. W niedzielę zachęcamy do wspierania futsalistów Legii, którzy o 16:00 zagrają przy Gładkiej z Red Dragons Pniewy. Bilety do kupienia TUTAJ.
Rozkład jazdy:
20.02 g. 18:00 Unia Skierniewice - Zagłębie Sosnowiec
20.02 g. 20:00 Legia II Warszawa - ŁKS II Politechnika Łódzk [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
20.02 g. 20:00 Helmond Sport - FC Den Haag
21.02 g. 13:00 Legia II Warszawa - Skra Częstochowa (sparing)[LTC 6]
21.02 g. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock
22.02 g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom
22.02 g. 16:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18]
Młodzież:
Pierwszy mecz ligowy w tym roku - juniorzy starsi rozegrają zaległe spotkanie ligowe z Odrą Opole.
21.02 g. 10:30 AS Trencin '10 - Legia U16 [Trenczyn]
21.02 g. 11:00 Legia U19 - Odra Opole 07/8 [CLJ U-19][LTC 6]
21.02 g. 11:00 Legia U12 - Escola Varsovia '14 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]
21.02 g. 13:00 Legia U11 - Białe Orły Warszawa (sparing)[ul. Łazienkowska 3]
21.02 g. 14:00 Legia U14 - Zagłębie Lubin '12 (sparing)[LTC 7]
21.02 g. 15:00 Legia U15 - Zagłębie Lubin '11 (sparing)[LTC 6]
21.02 g. 15:00 Legia U10 - Radomiak Radom '16 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]
21.02 g. 15:00 Legia U9 - Radomiak Radom '17 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]
21.02 g. 16:00 Legia U17 - KS Cracovia '09 (sparing)[LTC 7]
22.02 g. 10:00 Legia U10 - STF Champion Warszawa '16 (sparing)[LTC 7]
22.02 g. 12:00 Legia U13 - Resovia Rzeszów '13 (sparing)[LTC 7]
22.02 g. 12:30 Legia U7 - Korona Góra Kalwaria '19 (sparing)[ul. Łazienkowska 3]
22.02 g. 14:00 Legia U11 - FFK Warszawa '14 (sparing)[LTC 7]
22.02 g. 14:00 Legia U12B - FFK Warszawa '13 (sparing)[LTC 7]
Legia U8 w sobotę w godzinach 10-12:00 bedzie uczestniczyć w festiwalu gier.