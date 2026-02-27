27.02-1.03: Weekendowy rozkład jazdy

REKLAMA

W sobotę w Sosnowcu odbędzie się gala sztuk walki, w której udział wezmą sportowcy Legii. Juniorzy koszykarskiej Legii rywalizują w Sopocie w turnieju finałowym mistrzostw Polski do lat 19. W piątek nasz zespół zagra trzeci mecz grupowy, na sobotę zaplanowano półfinały, a mecz o brąz i finał będzie miał miejsce w niedzielę (transmisje na YT na kanale PZKosz).





Rozkład jazdy:

27.02 g. 17:30 Profbud Legia Warszawa U-19 - Basket Poznań U-19 [kosz, Sopot hala 100-lecia}

27.02 g. 20:00 FC Den Haag - VVV Venlo

28.02 g. 13:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa

28.02 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Śląsk II Wrocław

28.02 g. 18:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa [futsal]

01.03 g. 12:15 Termalika Nieciecza - Radomiak Radom

01.03 g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

01.03 g. 15:00 Legionistki II - AKS SMS Łódź [LTC]





Młodzież:

28.02 g. 11:00 Legia U12 - Jagiellonia Białystok '14 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 12:00 Legia U17 - Podlasie Biała Podlaska '09 [CLJ U-17][LTC 6]

28.02 g. 12:00 Legia U14 - Znicz Pruszków'12 (sparing)[LTC 7]

28.02 g. 13:00 Legia U11 - Jagiellonia Białystok '15 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 14:00 Legia U15 - Śląsk Wrocław '11 (sparing)[LTC 7]

28.02 g. 14:30 Legia U16 - Śląsk Wrocław '10 (sparing)[LTC 6]

28.02 g. 15:00 Legia U10 - Naprzód Skórzec '16 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 15:00 Legia U8 - Boruta Zgierz '18 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 15:00 Legia U7 - Białe Orły '19 [ul. Łazienkowska 3]

28.02 g. 16:00 Arka Gdynia '13 - Legia U13 (sparing)[Gdańsk]

28.02 g. 17:00 Jaguar Gdańsk '17 - Legia U9 (sparing)[Gdańsk]

01.03 g. 12:00 Miedź Legnica 07/8 - Legia U19 [CLJ U19][Legnica]

01.03 g. 12:00 Lechia Gdańsk '13 - Legia U13 (sparing)[Gdańsk]

01.03 g. 12:00 Lechia Gdańsk '17 - Legia U9 (sparing)[Gdańsk]

01.03 g. 12:30 Legia U11 - KKS Kalisz '15 [ul. Łazienkowska 3]

01.03 g. 14:30 Legia U10 - KKS Kalisz '16 [ul. Łazienkowska 3]















