Jędrych: Graliśmy na swoich zasadach

– Przede wszystkim cieszy mnie to, że przez duże fragmenty meczu graliśmy na swoich warunkach, na swoich zasadach. Realizowaliśmy założenia taktyczne i mieliśmy kontrolę nad wieloma fazami gry. Pierwsza stracona bramka pokrzyżowała nam plany, bo wiadomo – grając na zero z tyłu, łatwiej budować sytuacje z przodu. Mimo to reakcja zespołu była bardzo dobra, szczególnie końcówka pierwszej połowy - powiedział po meczu w Katowicach kapitan GKS-u, Arkadiusz Jędrych.

- Szczerze mówiąc, nie zasługiwaliśmy na to, by schodzić do szatni z wynikiem 0-1. Druga połowa również była w naszym wykonaniu solidna. Szkoda, że w jednym z zamieszań piłka nie wpadła do bramki na 2:1, bo była realna szansa, żeby te punkty zostały w Katowicach. Mieliśmy ku temu możliwości.



- Cieszą też momenty defensywne. Takie interwencje, jak ta z końcówki meczu, budują pewność siebie zawodników grających z tyłu. To są detale, które w dłuższej perspektywie mają znaczenie dla całego zespołu.













- W pierwszej połowie była też dobra sytuacja po stałym fragmencie gry. Byłem daleko od tej akcji, więc trudno mi ją jednoznacznie ocenić. Skoro sędzia podjął taką decyzję, nie będę jej negował. Szkoda jedynie, że piłka nie znalazła drogi do bramki, bo być może wtedy mielibyśmy dziś komplet punktów. W końcówce meczu sędzia tłumaczył jeszcze jedną ze spornych sytuacji – uznał, że rywal ewidentnie próbował zagrać piłkę i przypadkowo zahaczył naszego zawodnika, dlatego podtrzymał swoją decyzję.



- Jeśli chodzi o sytuację w tabeli, to patrzymy przede wszystkim na siebie. Liga jest bardzo wyrównana, tabela płaska i każdy potrzebuje punktów. My również chcemy piąć się w górę, by końcówka sezonu była jak najmniej nerwowa i żeby GKS Katowice jak najdłużej utrzymywał się w Ekstraklasie.











