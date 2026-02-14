Piątkowski: Nie wychodzimy na boisko żeby przegrać

Kamil Piątkowski - fot. Maciek Gronau
Mikołaj Ciura
źródło: Kanał Sportowy

- Nie oszukujmy się, każdy chce wygrywać. Tak, jak kibice nas wspierają i chcą żebyśmy wygrywali, tak samo my w szatni dążymy do zwycięstw. To nie jest tak, że wychodzimy na boisko żeby przegrać mecz. Dajemy z siebie bardzo dużo. Chcemy wygrywać i zdobywać punkty dla Legii - powiedział po remisie z GKS-em Katowice obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski.

REKLAMA

- Czy gospodarze mogą czuć niedosyt po tym remisie? Gracze GKS-u w pierwszej połowie wykreowali sobie może 1-2 okazje, w drugiej zagrażali nam tylko po stałych fragmentach. Uważam, że ta pierwsza część poszła zdecydowanie po naszej myśli - kontrolowaliśmy grę, zdobyliśmy bramkę mieliśmy więcej sytuacji. Dostaliśmy jednak bramkę do szatni.


- Druga połowa była już znacznie bardziej wyrównana. Obie drużyny chciały zdobyć bramkę. Było bardzo dużo stałych fragmentów gry, przejść, piłek w przestrzenie. Remis też nas nie satysfakcjonuje. Mamy duży niedosyt, bo chcieliśmy wygrać. Dziś kończy się niestety remisem.


- Pracujemy bardzo dużo na treningach nad obroną stałych fragmentów gry, ale też ofensywnymi rozwiązaniami. Też dziś mieliśmy okazję w drugiej połowie, by strzelić gola z tego elementu. Piłka nożna to też stałe fragmenty i to boli, gdy tracisz po nich bramkę. Zwłaszcza do szatni. Pracujemy jednak nad tym i będziemy robić wszystko, by uniknąć straconych goli w następnych meczach. 


 


- Nie oszukujmy się, każdy chce wygrywać. Tak, jak kibice nas wspierają i chcą żebyśmy wygrywali, tak samo my w szatni dążymy do zwycięstw. To nie jest tak, że wychodzimy na boisko żeby przegrać mecz. Dajemy z siebie bardzo dużo. Chcemy wygrywać i zdobywać punkty dla Legii. Chcemy być również tam, gdzie nasze miejsce. To na pewno nie jest dół tabeli. Robimy wszystko, żeby wyjść z tego dołka. Jesteśmy obecnie w strefie spadkowej i chcemy z niej wyjść jak najszybciej się da. Są do tego kolejne mecze, będziemy się do nich przygotowywać na 120% i robić wszystko żeby zmienić naszą sytuację.


- Kolejne mecze bez przełamania może nas nie blokują, ale na pewno nie powodują łatwej sytuacji. Tak, jak powiedziałem - wychodzimy na boisko żeby wygrywać. Dziś tracimy bramkę, której prawdopodobnie nie powinniśmy stracić. Strzeliliśmy pierwsi, mieliśmy swoje szanse, mecz pod kontrolą, a i tak skończyło się remisem. Będziemy kontynuować naszą pracę, robić wszystko na treningach i poza nimi, by przygotować się do każdego meczu jak najlepiej się da pod każdym względem.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.