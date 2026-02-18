Zapowiedź meczu 1/4 finału PP z Treflem

W czwartek w Sosnowcu koszykarze Legii rozpoczną turniej finałowy Pekao S.A. Pucharu Polski. W 1/4 finału nasz zespół czeka rywalizacja z Treflem Sopot - drużyną, z którą w obecnych rozgrywkach mierzyśliśmy się dwukrotnie. I dwukrotnie przegraliśmy. Czas więc na rewanż i awans do sobotniego półfinału, na co liczą nie tylko sami koszykarze, ale i liczna grupa kibiców naszego klubu.

Kenneth Goins - ważny podkoszowy w rotacji sopocian. W Wałbrzychu w ciągu zaledwie 22 minut, Goins zdobył 19 punktów (6/9 z gry), do czego dołożył 7 zbiórek, 3 przechwyty i 2 bloki. Średnio w tym sezonie notuje 9,3 pkt. i 6,4 zb. Bardzo przyzwoicie rzuca z dystansu (39,6% za 3 pkt.). Właśnie powrót do gry Goinsa jako klucz do lepszej gry wskazywał po spotkaniu z Górnikiem Jakub Schenk. "On daje nam świetną energię, bardzo dużo po obu stronach parkietu, to nasz bardzo ważny element układanki i rotacji" - powiedział rozgrywający Trefla.Wspomniany Jakub Schenk jest najlepszym strzelcem ekipy z Trójmiasta. Rozgrywający zdobywa średnio 13,6 pkt. oraz 7,0 as. na mecz, bardzo dobrze rzuca z dystansu (38,7% za 3), ale w tym sezonie popełnia także sporo strat (3,7). Do meczów z Legią podchodzi od paru lat podwójnie zmotywowany i niewątpliwie tak samo będzie w czwartek. Drugim graczem, który ma spory wkład w grę ofensywną Trefla jest Paul Scruggs (śr. 13,3 pkt., 5,3 zb., 5,4 as. i aż 47,1% za 3). Doskonale znany trenerowi Rannuli jest drugi z rozgrywających zespołu z Sopotu - Estończyk, Kasper Suurorg, który z reguły mecze zaczyna na ławce. Wysoki, mierzący 200 cm gracz zdobywa średnio 12,6 pkt. w ciągu 24 min. na parkiecie. Na pozycjach 3-4 bardzo dobrze spisuje się Litwin, Mindaugas Kacinas, który tylko w tym roku mógł się pochwalić czterema kolejnymi meczami OBL z double-double. Średnio zdobywa 11,4 pkt. i 6,9 zb., ponadto grozi niezłym rzutem z dystansu (38,3%).Trener Mikko Larkas ma w kadrze wielu graczy, którzy mają dwucyfrowe zdobycze punktowe. Zaliczyć do nich można także obwodowego Dylana Addae-Wusu, który w pięciu ostatnich spotkaniach zdobywał co najmniej 10 pkt. Dobrze walczący na tablicach, lubujący się w przechwytach, niezwykle atletyczny gracz, zdobywa średnio 9,6 pkt. na mecz. Jedynie słabo wykonuje rzuty wolne (66,7%). W strefie podkoszowej bryluje Mikołaj Witliński, który ma pewnie miejsce w składzie na pozycji środkowego. To jego trzeci kolejny sezon w Treflu i zdecydowanie najlepszy. Mikko Larkas daje mu zdecydowanie więcej minut, a ten odpłaca się średnio 9,6 pkt. na mecz i 4,6 zb. Witliński nie rzuca z dystansu, a skuteczność z linii rzutów wolnych nie stoi na najlepszym poziomie (53,1%), przez co przeciwnicy czasem wolą w ciemno nieprzepisowo zatrzymać tego gracza, by postawić go na linii. Na tej samej pozycji (śr. 17 min.) gra Szymon Zapała, zdobywający 7,3 pkt. oraz 3,4 zb. Rotację uzupełniają Szymon Nowicki (śr. 8,5 min.) oraz Szymon Kiejzik (śr. 3,5 min.). Przeciwko Legii nie zagra kontuzjowany - były zawodnik naszego klubu, Raymond Cowels III (śr. 8,8 pkt., 40,5% za 3).Legia do Sosnowca wyjechała w środę, gdzie odbędzie trening w Arenie Sosnowiec. Legioniści na turniej PP pojechali autokarem z nową grafiką. Sztab Legii ma do dyspozycji wszystkich graczy, ale jeden z nich na pewno przeciwko Treflowi nie zagra. I będzie to zapewne Matthias Tass, który dopiero w tym tygodniu rozpoczął treningi z drużyną i pełnym obciążeniem. Jako, że jeden z obcokrajowców musi pozostać poza kadrą meczową, tym razem powinien być nim Tass, który będzie spokojnie wprowadzany do gry po kontuzji (i operacji). Wierzymy, że pozostali zawodnicy pokażą pełnię swoich możliwości i Legia, jak przed dwoma laty, nie zakończy udziału w turnieju już pierwszego dnia.W obecnym sezonie Legia dwukrotnie mierzyła się z Treflem, przegrywając najpierw w Superpucharze (na Bemowie) różnicą 14 punktów, a następnie przed ponad dwoma miesiącami w spotkaniu ligowym, również w Warszawie (-10). Z Treflem w Pucharze Polski zagramy po raz drugi. Maciej Jamrozik, Maciej JankowskiNajwięcej punktów: Race Thompson 14,3, Jayvon Graves 13,6, Andrzej Pluta 11,1.Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda/Wojciech Tomaszewski, Ojars Silins, Race Thompson.Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82), Stal Ostrów Wlkp. (w, 75:83).Termin meczu: czwartek, 19 lutego 2026 roku, g. 18:00Adres hali: Sosnowiec, ul. Zaruskiego 2 (Arena Sosnowiec)Ceny biletów: 30 i 40 złotychPojemność hali: miejscTransmisja: Polsat Sport 3Autor: Marcin Bodziachowski Obecnie zarówno Legia, jak i Trefl, mogą pochwalić się identycznym bilansem w Orlen Basket Lidze (13 wygranych, 7 porażek). Mniej porażek na koncie ma tylko Śląsk (5) i King (6). Mimo wysokiej lokaty w tabeli, mało kto wskazuje Legię lub Trefla jako ekipę do triumfu w sosnowieckim turnieju o krajowy puchar. Z drugiej strony, przed dwoma laty, kiedy Legia zdobyła po 54 latach to trofeum, też nikt na nią nie stawiał. Niewiele wcześniej tymczasowo pierwszym trenerem drużyny został Marek Popiołek - wcześniej asystent Wojciecha Kamińskiego. Po wygranym Pucharze, władze klubu zdecydowały się powierzyć Popiołkowi prowadzenie drużyny do końca sezonu.Z kolei obecny szkoleniowiec Legii objął zespół po zeszłorocznym, nieudanym występie zespołu w Pucharze Polski. Wtedy po przegranej z Górnikiem Wałbrzych w ćwierćfinale, pracę stracił Ivica Skelin (dziś szkoleniowiec Czarnych Słupsk), a zastąpił go Estończyk - Heiko Rannula. Legia Puchar Polski zdobyła dotychczas tylko dwukrotnie - w 1970 roku oraz właśnie w roku 2024. Trefl krajowy Puchar zdobywał sześć razy. Po raz ostatni w roku 2023 (wcześniej w latach: 2000, 2001, 2006, 2008, 2012 i 2013), kiedy w finale turnieju w Lublinie pokonali miejscowy Start 91:80. Tamto trofeum wywalczyli w barwach Trefla: obecny kapitan Legii, Michał Kolenda (w finale zdobył 4 pkt.), a także Andrzej Pluta (w finałowym meczu bez punktu). Rok później Michał uniósł trofeum grając już z eLką na piersi. Andrzej z kolei Pucharu Polski z Legią jeszcze nie zdobył, ale... wszystko przed nim.Trefl w obecnym sezonie rozgrywki europejskich pucharów zakończył na drugim etapie (drugiej fazie grupowej) FIBA Europe Cup. Wierzymy, że pozostali zawodnicy pokażą pełnię swoich możliwości i Legia, jak przed dwoma laty, nie zakończy udziału w turnieju już pierwszego dnia.W obecnym sezonie Legia dwukrotnie mierzyła się z Treflem, przegrywając najpierw w Superpucharze (na Bemowie) różnicą 14 punktów, a następnie przed ponad dwoma miesiącami w spotkaniu ligowym, również w Warszawie (-10). Z Treflem w Pucharze Polski zagramy po raz drugi. Przed dwoma laty w półfinale podopieczni Marka Popiołka wygrali bardzo pewnie (+15), zaś w roku 2021 w Lublinie, Legia prowadzona przez Wojciecha Kamińskiego zaliczyła fatalny występ, zakończony porażką różnicą 36 punktów.O ostatnich występach koszykarzy Legii w rozgrywkach Pucharu Polski możecie przeczytać TUTAJ .Bilety na mecz kupować można TUTAJ w cenie 30 i 40 zł. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek o godzinie 18:00 w Arenie Sosnowiec, mieszczącej się w Arcelormittal Park, przy ulicy Zaruskiego 2 w Sosnowcu. Serdecznie zapraszamy! 