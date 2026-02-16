Legia 3. w Młodzieżowym PP U-19

Młodzieżowy zespół koszykarskiej Legii zajął 3. miejsce w turnieju finałowym Młodzieżowego Pucharu Polski do lat 19, który rozegrany został w Sopocie. Podopieczni Michała Spychały w sobotnim półfinale byli bardzo bliscy sprawienia niespodzianki i pokonania WKK Wrocław, ale ostatecznie to ekipa z Dolnego Śląska zwyciężyła 80:76, a następnie bardzo wysoko wygrała w finale z Treflem.

Legioniści mogą przede wszystkim żałować słabej skuteczności za 2 (35,3%). Na 1:49 min. przed końcem spotkania nasz zespół doszedł wrocławian na 1 pkt. różnicy po trafieniu Wojtka Jasieiwcza. Warszawiacy walczyli zaciekle do samego końca - na 8 sekund przed końcem po wsadzie Julka Dąbrowskiego było 79:76 na korzyść WKK. Po szybkim faulu z naszej strony, Jakub Galewski (26 pkt. w całym spotkaniu) trafił jeden z dwóch rzutów wolnych, właściwie zamykając Legii drogę do dogrywki.



Dzień później o godzinie 10:00 w hali 100-lecia Sopotu odbył się mecz o 3. miejsce ze Śląskiem Wrocław. Do przerwy mecz był bardzo wyrównany - prowadziliśmy różnicą jednego punktu. Po przerwie Legia zagrała wręcz koncertowo, wygrywając trzecią kwartę 33:17 właściwie rozstrzygnęła mecz. Dawid Niedziałkowski do 16 zdobytych punktów, dołożył 15 zbiórek. Z kolei Błażej Czapla zdobył 14 punktów i zaliczył 12 asyst. Dwucyfrową zdobycz punktową zaliczyli także Julian Dąbrowski (14), Wojciech Błoch (12) i Wojciech Jasiewicz (11).



Gra Legii daje spore nadzieje przed turniejem finałowym Mistrzostw Polski do lat 19, w którym wystąpią podopieczni Michała Spychały.









14.02.2026, Sopot: WKK Wrocław 80:76 (20:17, 16:20, 23:21, 21:18) Profbud Legia Warszawa

WKK: Jakub Galewski 26 (1), Karol Prochorowicz 20 (2), Daniel Grzejszczyk 12, August Chałupa 10 (1), Oskar Czarnecki 6 (1), Jędrzej Antczak 4, Łukasz Łysek 2, Stanisław Gabory 0, Wojciech Serafinowski 0, Kacper Grochocki 0, Karol Łakis 0, Bruno Chalicki 0.

trener: Sebastian Potoczny, as. Paweł Pietryk



Legia: Wojciech Jasiewicz 20 (4), Julian Dąbrowski 19 (2), Błażej Czapla 10 (1), Igor Jankowski 10 (2), Dawid Niedziałkowski 8, Tytus Antoniuk 7 (1), Wojciech Krzyszczak 2, Wojciech Błoch 0, Krzysztof Antosik 0, Marek Gregorczyk 0, Ignacy Jasiorowski -, Patryk Redłowski -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki



Sędziowie: Szymon Roliński, Aleksandra Olęcka, Sławomir Ciemny ; Komisarz: Piotr Kustosz



15.02.2026, Sopot, mecz o 3. miejsce: Śląsk Wrocław 68:87 (25:20, 13:19, 17:33, 13:15) Profbud Legia Warszawa

Śląsk: Hubert Świrydowicz 17 (4), Patryk Pobuta 15 (3), Maksymilian Leniec 13 (2), Jakub Urbaniak 8, Karol Mazur 6, Maciej Chyliński 5 (1), Adam Wilczek 2, Filip Laskowski 2, Piotr Góralski 0, Szymon Kuźbik 0, Michał Borowik 0, Mateusz Strzymiński 0.

trener: Jacek Krzykała, as. Maciej Muskała, Piotr Portas



Legia: Dawid Niedziałkowski 16, Błażej Czapla 14 (1), Julian Dąbrowski 14 (1), Wojciech Błoch 12 (2), Wojciech Jasiewicz 11 (1), Tytus Antoniuk 8 (2), Igor Jankowski 8 (1), Krzysztof Antosik 2, Wojciech Krzyszczak 2, Marek Gregorczyk 0, Ignacy Jasiorowski 0, Patryk Redłowski -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki



Sędziowie: Szymon Roliński, Natalia Gwizdała, Wojciech Polacki ; Komisarz: Piotr Kustosz



Pozostałe wyniki:

Śląsk Wrocław 65:84 Trefl 1LO Sopot

Finał: Trefl 1LO Sopot 56:76 WKK Wrocław







