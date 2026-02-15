Marek Kania: Miałem chrapkę na więcej

Panczenista Legii Warszawa, Marek Kania ma za sobą dwa starty na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Legionista rozpoczął od środowego startu na 1000m, w którym zajął 23. miejsce z wynikiem 1:09.58 min. W sobotę na torze w Mediolanie start legionisty śledziły tysiące kibiców Legii, wierząc, że Marek jako pierwszy sportowiec Legii zdobędzie medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

Legionista startował w dziewiątej parze z Japończykiem i ten wyścig przegrał o dwie setne sekundy. Ostatecznie nasz zawodnik zajął ósme miejsce w biegu na 500m z czasem 34,48s. Do strefy medalowej zabrakło naprawdę niewiele - 0,22 sekundy. Dla Marka to drugie w karierze Igrzyska Olimpijskie (w 2022r. startował tylko na 500m, zajmując 16. miejsce), a także kolejny sezon, w którym zajmuje miejsca w światowej czołówce Pucharu Świata.





- Uważam, że był to całkiem przyzwoity przejazd. Dobry czas, jednak ta nutka niedosytu jest. Trochę mi przykro, że trochę zabrakło do wyższych lokat, na które miałem chrapkę. Ale taki jest sport. Te trzy miejsca do góry były na pewno na wyciągnięcie nogi, mojej długiej. Bardzo szkoda. Z drugiej strony z tyłu głowy przed startem myślałem o medalach. Wiedziałem, że mnie na to stać i z taką myślą tutaj przyjechałem. Żałuję, że tego się nie udało osiągnąć. Jestem dumny i zadowolony, że zająłem ósme miejsce na Igrzyskac Olimpijskich, więc wstydu na pewno nie ma. Chciałoby się więcej, ale taki jest sport. Sport jest nieprzewidywalny. Gdyby był przewidywalny, to nikt by go nie oglądał. Cieszę się, że jestem wysoko, że potwierdziłem, że należę do czołówki światowej, ale niedosyt pozostaje - powiedział po sobotnim wyścigu na 500m zawodnik Legii.





Obecny sezon łyżwiarski Marek Kania zakończy w dniach 5-8 marca, kiedy rozegrane zostaną Mistrzostwa Świata na torze w Heerenveen.











