Duży Legiomiś odwiedził dzieciaki w trzech szpitalach

W ostatni weekend Dobrzy Ludzie odwiedzili małych pacjentów w trzech szpitalach - w Wyszkowie, Siedlcach oraz Sokołowie Podlaskim. Podczas tych wizyt zadebiutował "dobroludziowy" duży Legiomiś, który rozdał dzieciom ufundowane przez kibiców Legii mniejsze Legiomisie.

REKLAMA

"Ponadto przekazaliśmy na część oddziałów legijne vlepy Dzielnego Pacjenta. Było mnóstwo uśmiechu, nieco zaskoczenia i powstało sporo pamiątkowych zdjęć. Duży Legiomiś spisał się na medal i na pewno jeszcze nie raz będzie nam towarzyszyć" - relacjonują Dobrzy Ludzie.









fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie

fot. Dobrzy Ludzie