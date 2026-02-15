1/8 finału PP: SMS II Łódź 1-3 Legionistki

Legionistki pokonały drugi zespół SMS-u Łódź w 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski 3-1 i awansowały do ćwierćfinału PP. To najlepszy wynik w dotychczasowej, krótkiej historii legijnej sekcji.
Młodzieżowy zespół SMS-u wyszedł na prowadzenie za sprawą Laury Urbańczyk. Przed przerwą do remisu doprowadziła Aleksandra Sudyk. Po przerwie bramki dla legionistek zdobyły Natalia Nestorowicz oraz Marta Kazanecka.
1/8 finału PP: UKS SMS II Łódź 1-3 (1-1) Legionistki Warszawa
1-0 6 min. Laura Urbańczyk
1-1 40 min. Aleksandra Sudyk
1-2 55 min. Natalia Nestorowicz
1-3 60 min. Marta Kazanecka