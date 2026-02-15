Piłka nożna kobiet

1/8 finału PP: SMS II Łódź 1-3 Legionistki

Bodziach
Legionistki pokonały drugi zespół SMS-u Łódź w 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski 3-1 i awansowały do ćwierćfinału PP. To najlepszy wynik w dotychczasowej, krótkiej historii legijnej sekcji.

Młodzieżowy zespół SMS-u wyszedł na prowadzenie za sprawą Laury Urbańczyk. Przed przerwą do remisu doprowadziła Aleksandra Sudyk. Po przerwie bramki dla legionistek zdobyły Natalia Nestorowicz oraz Marta Kazanecka.

1/8 finału PP: UKS SMS II Łódź 1-3 (1-1) Legionistki Warszawa 
1-0 6 min. Laura Urbańczyk
1-1 40 min. Aleksandra Sudyk
1-2 55 min. Natalia Nestorowicz
1-3 60 min. Marta Kazanecka


Ladies


Komentarze (2)

exsa - 2 minuty temu, *.orange.pl

Super !! Gramy dalej ! Powqodzenia "L" !!!

odpowiedz
kibic od 69 - 5 minut temu, *.play.pl

Brawo dziewczyny !!!!.... Przywracacie wiarę .... Tylko Legia .

odpowiedz
