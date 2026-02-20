22. kolejka Ekstraklasy

fot. Mishka / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Przed nami 22. kolejka Ekstraklasy. Kilka spotkań zapowiada się bardzo interesująco. Na początek Widzew podejmie Cracovię. Zespół z Łodzi przełamał złą serię, wygrał w poprzedniej kolejce i wyszedł ze strefy spadkowej. Cracovia natomiast plasuje się w czołówce tabeli. 

REKLAMA

W sobotę Górnik zmierzy się z Pogonią, która ostatnio wygrała z Arką i też odbiła się od dna. Bezpośrednio po tym meczu Legia zagra na własnym stadionie z rewelacją rundy jesiennej, Wisłą Płock. Wiosną drużyna Mariusza Misiury prezentuje się słabiej i zanotowała już dwie porażki. W niedzielę zagrają swoje mecze zagrają Jagiellonia i Lech. Na zakończenie kolejki Zagłębie pojedzie do Gdańska. 


 


22. kolejka:


Piątek, 20.02.

godz. 18:00 Piast Gliwice - Motor Lublin   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Widzew Łódź - Cracovia   (C+ Sport 3 / C+ Sport)


Sobota, 21.02.

godz. 15:00 Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza   (C+ Sport 3)
godz. 17:45 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin   (C+ Sport 3 / TVP Sport)
godz. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock   (C+ Sport 3)


Niedziela, 22.02.

godz. 12:15 Arka Gdynia - GKS Katowice   (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom   (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Korona Kielce - Lech Poznań   (C+ Sport 3 / C+)


Poniedziałek, 23.02.

godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Alojzy - 47 minut temu, *.vectranet.pl

Widzę to tak. Legia w końcu zaskoczy i będzie trudna do zatrzymania do końca sezonu. Co więcej, Legia uratuje europuchary w ostatniej kolejce przy super oprawie i 30 tys. kibola na stadionie.

odpowiedz
hehe - 21 minut temu, *.com.pl

@Alojzy: piękny miałeś sen🤣

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.