Przed nami 22. kolejka Ekstraklasy. Kilka spotkań zapowiada się bardzo interesująco. Na początek Widzew podejmie Cracovię. Zespół z Łodzi przełamał złą serię, wygrał w poprzedniej kolejce i wyszedł ze strefy spadkowej. Cracovia natomiast plasuje się w czołówce tabeli.
W sobotę Górnik zmierzy się z Pogonią, która ostatnio wygrała z Arką i też odbiła się od dna. Bezpośrednio po tym meczu Legia zagra na własnym stadionie z rewelacją rundy jesiennej, Wisłą Płock. Wiosną drużyna Mariusza Misiury prezentuje się słabiej i zanotowała już dwie porażki. W niedzielę zagrają swoje mecze zagrają Jagiellonia i Lech. Na zakończenie kolejki Zagłębie pojedzie do Gdańska.
22. kolejka:
Piątek, 20.02.
godz. 18:00 Piast Gliwice - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
godz. 20:30 Widzew Łódź - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport)
Sobota, 21.02.
godz. 15:00 Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)
godz. 17:45 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / TVP Sport)
godz. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock (C+ Sport 3)
Niedziela, 22.02.
godz. 12:15 Arka Gdynia - GKS Katowice (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Korona Kielce - Lech Poznań (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 23.02.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
