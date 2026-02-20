Przed nami 22. kolejka Ekstraklasy. Kilka spotkań zapowiada się bardzo interesująco. Na początek Widzew podejmie Cracovię. Zespół z Łodzi przełamał złą serię, wygrał w poprzedniej kolejce i wyszedł ze strefy spadkowej. Cracovia natomiast plasuje się w czołówce tabeli.

REKLAMA

W sobotę Górnik zmierzy się z Pogonią, która ostatnio wygrała z Arką i też odbiła się od dna. Bezpośrednio po tym meczu Legia zagra na własnym stadionie z rewelacją rundy jesiennej, Wisłą Płock. Wiosną drużyna Mariusza Misiury prezentuje się słabiej i zanotowała już dwie porażki. W niedzielę zagrają swoje mecze zagrają Jagiellonia i Lech. Na zakończenie kolejki Zagłębie pojedzie do Gdańska.









22. kolejka:





Piątek, 20.02.

godz. 18:00 Piast Gliwice - Motor Lublin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Widzew Łódź - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 21.02.

godz. 15:00 Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (C+ Sport 3)

godz. 17:45 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3 / TVP Sport)

godz. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock (C+ Sport 3)





Niedziela, 22.02.

godz. 12:15 Arka Gdynia - GKS Katowice (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Korona Kielce - Lech Poznań (C+ Sport 3 / C+)





Poniedziałek, 23.02.

godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





‌‌ Aktualna tabela Ekstraklasy

‌‌ Terminarz i wyniki Ekstraklasy

‌‌ Klasyfikacja strzelców



