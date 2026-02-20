Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. Ważna wygrana Legii

fot. Mishka / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. W piątek Motor wywiózł trzy punkty z Gliwic, a Widzew zremisował u siebie z Cracovią. W sobotę Raków skromnie pokonał ostatnią w tabeli Termalikę.

REKLAMA

Górnik niespodziewanie przegrał u siebie z Pogonią po rzucie karnym w końcówce spotkania. Pierwsze zwycięstwo od końcówki września zanotowała Legia, ale nie pozwoliło to na wyjście ze strefy spadkowej, bo Arka wygrała u siebie z GKS-em, choć przegrywała od 1. minuty. Punkty straciła Jagiellonia, która tylko zremisowała w Białymstoku z Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Zagłębie pojedzie do Gdańska. 


 


22. kolejka:

Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin
Widzew Łódź 0-0 Cracovia

Raków Częstochowa 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin
Legia Warszawa 2-1 Wisła Płock

Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice

Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom
godz. 17:30 Korona Kielce - Lech Poznań   (C+ Sport 3 / C+)


Poniedziałek, 23.02.

godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin   (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)


 Aktualna tabela Ekstraklasy
 Terminarz i wyniki Ekstraklasy
 Klasyfikacja strzelców




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (28)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

DamianChicago - 41 minut temu, *.myvzw.com

Spadnie Płock! Róbcie screeny i pogadamy za miesiąc… teraz na 5 spotkań mają 4 wyjazdy i to raczej ciężkie plus mecz u siebie z walczącą Arką… My musimy wygrać ze zmęczoną babajaga i później gramy z Craxa o … puchary. Do boju Legio! 🙏

odpowiedz
Po(L)lubiony - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

GKS przebiegł w Gdyni 103 km w całym meczu. Grali tak, jakby chcieli przegrać. Żle to wróży.

odpowiedz
.kk - 3 godziny temu, *.orange.pl

Gks przegrał to dobrze więcej ekip powalczy o utrzymanie

odpowiedz
Kopiec - 3 godziny temu, *.plus.pl

I znowu szara strefa

odpowiedz
Wolfik - 21.02.2026 / 16:02, *.play.pl

Dzisiaj raczej się dużo wyjaśni. Jeśli nie wygramy, to w przyszłym sezonie zgramy "derby" z Polonią i Grodziskiem Mazowieckim...

odpowiedz
znawca. - 21.02.2026 / 09:22, *.inetia.pl

wczoraj w gliwicach piast zdobywa taka samą bramkę jak bramka Colaka w Gdyni W Gliwicach jest faul w Gdyni nie ma o co chodzi ????PZPN zaczyna działac

odpowiedz
Wycior - 21.02.2026 / 12:44, *.vectranet.pl

@znawca.: W Lidze + pokazywali zbliżenie i było wyraźnie widać, że w Gdyni to Colak był ciągnięty jako pierwszy i sędzia potraktował tę sytuację jako walkę o piłkę. Swoją drogą ten upadek arkowca też był bardzo teatralny…

odpowiedz
VeroCargo - 20.02.2026 / 18:04, *.centertel.pl

Po 3 minutach w Gliwicach pada gol kolejki.

odpowiedz
Tomek Hajto - 20.02.2026 / 18:02, *.centertel.pl

@Egzekutor: I na koniec truskawka na torcie Duma Podlasie ślubuje poddaństwo Legii. Koalicja przyjmie nazwę UW (Układ Wschodni).

odpowiedz
Soleil - 20.02.2026 / 13:51, *.centertel.pl

PIAST - MOTOR 1
WIDZEW - CRACOVIA 1
RAKÓW - NIECIECZA 1
GÓRNIK - POGOŃ X
LEGIA - WISŁA 2
ARKA - GKS X
JAGIELLONIA - RADOMIAK 1
KORONA - LECH X
LECHIA - ZAGŁĘBIE 1

odpowiedz
KamiL - 20.02.2026 / 18:55, *.centertel.pl

piast-motor 2 widzew -craxa 2 rakow-nieciecza x gornik-pogon 1 Legia - Płock x śledzie-GKS 2 babajaga -Radomiak 2 scyzoryki - amica 2 Gdańsk-zagłębie x

odpowiedz
Egzekutor - 20.02.2026 / 13:50, *.vectranet.pl

Może dogadajmy się z Płockiem. Mogą być taką samą przybudówką Legii na Mazowszu jak Radomiak. Na początek mogliby zmotywować swoich grajków aby w sobotę słabiej zagrali aby Legia mogła wyczesać 3 pointy. Później mogliby być taką naszą tajną szajką atakującą od północy łodź i okolice. W takich Sierpcach, Skierniewicach i Żyrardowach przydałoby się wsparcie naszych FC. Płock mógłby pełnić rolę chłopców na pierwszej linii, a w trudniejszych sprawach wkraczalibyśmy my, a w sprawach wybitnie ekstremalnych wkraczałby sam rdzeń kiboli Legii czyli TB.
To jest dobry plan! 🔥💪

odpowiedz
Marine - 20.02.2026 / 15:00, *.centertel.pl

@Egzekutor: dokładnie, tak jak Elbląg, Radom i Sosnowiec miastami satelickimi powinny zostac Plock i Olsztyn. I tak ludzie stamtąd uderzają drzwiami i oknami w poszukiwaniu lepszego jutra do stolicy, wiec sa z Warszawą "związani". To byłaby niezła sztama, calutkie wojewodztwo mazowieckie + warminsko-mazurskie z wyjątkiem Ełku

odpowiedz
Egzekutor - 20.02.2026 / 16:07, *.vectranet.pl

@Marine: Tak, exsactly. Jeszcze Lublin można byłoby przeciągnąć na nasza stronę jako kolejnego satelitę, bo i tak 80% lubelskiego jest za Legią. A jak opanowalibyśmy lubelskie to i przyłączyłoby się podkarpacie. Tam nic nie ma, to taki polski skansen zacofania. Poszliby za lubelskim, bo to dla podkarpacia jednak wyższe sfery i powiew nowoczesności. Tym sposobem opanowalibyśmy cała Polskę wschodnią a podlasie samo by się poddało osaczone z każdej strony 😎

odpowiedz
Peter - 18 godzin temu, *.play-internet.pl

@Marine: Z tym "lepszym jutrem" to mogą się trochę przejechać. Życie w Warszawie jest coraz droższe a zarobki w sumie Identyczne jak w innych częściach kraju. Wielu moich znajomych ucieka z Warszawy w "tańsze" rejony...

odpowiedz
Jakie znaczenie mają te wszystkie rozkminki - 20.02.2026 / 13:33, *.orange.pl

Najważniejsze jest mistrzostwo Polski.

odpowiedz
to co odwala Papszun to bareizm - 20.02.2026 / 12:24, *.t-mobile.pl

Jeśli z Wisłą u siebie nie zdobędziemy 3 punktów to autostrada do spadku z Ekstraklasy będzie już otwarta. Jutro wieczorem 90 minut prawdy, czy zostajemy w Ekstraklasie, czy nie. Remis lub nie daj Boże porażka oznaczają równię pochyłą do 1 ligi.

odpowiedz
Znawca - 20.02.2026 / 10:24, *.interkam.pl

Wydaje mi się,że z Płockiem możemy wygrać,bo Wisła wiosną rozdaje pkt.Odszedł od nich Edmundsson,filar obrony i ta defensywa się trochę posypała.Płock jest zdecydowanie za wysoko w tabeli w stosunku do potencjału i gry tego zespołu.Wiosną bedą pikować w dół.Liczę na przełamanie LEGII.

odpowiedz
Egon - 20.02.2026 / 11:54, *.waw.pl

@Znawca:

Oby.
W naszej sytuacji, każda wygrana, to jak znalezienie złotej sztaby.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 20.02.2026 / 12:14, *.orange.pl

@Znawca: Pod warunkiem, że nie stracimy głupich bramek. Wczoraj Jagiellonia była lepsza z gry od Fiorentiny, a przegrała po trzech stałych fragmentach. Tu się szykuje podobny mecz, musimy w końcu zacząć bronić, a pierwszy krok ku temu to zmiana bramkarza.

odpowiedz
Znawca - 20.02.2026 / 18:15, *.interkam.pl

@Mateusz z Gór: Na pewno nie obstawiłbym na naszych u buka,bo każdy wynik jest możliwy,a najpewniej może paść remis.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 20.02.2026 / 18:48, *.orange.pl

@Znawca: No Legia jak zawsze faworyt, mimo że najmniej zwycięstw w lidze. 🤣😂

odpowiedz
Kłapouchy - 21.02.2026 / 02:39, *.tpnet.pl

@Mateusz z Gór: bo Fiorentina na tyle im pozwoliła grali spokojnie o od czasu do czasu atakowali. Jagiellonię rozklepali młodzieżowcy z akademii. To jest dopiero wstyd. A dziś pewnie będzie mecz farfocli komu wpadnie ten wygra jeden zero

odpowiedz
Qwerty - 21.02.2026 / 15:16, *.plus.pl

@Kłapouchy: wstyd powiadasz? To co można powiedzieć na temat gry naszych kopaczy? Aby oni zagrali na takim poziomie jak zgaga.

odpowiedz
Alojzy - 20.02.2026 / 09:41, *.vectranet.pl

Widzę to tak. Legia w końcu zaskoczy i będzie trudna do zatrzymania do końca sezonu. Co więcej, Legia uratuje europuchary w ostatniej kolejce przy super oprawie i 30 tys. kibola na stadionie.

odpowiedz
hehe - 20.02.2026 / 10:07, *.com.pl

@Alojzy: piękny miałeś sen🤣

odpowiedz
sennik - 20.02.2026 / 10:15, *.net.pl

@Alojzy: Marek, to Ty??

odpowiedz
Obserwator - 20.02.2026 / 13:23, *.0.26

@hehe: Lepszy taki piękny sen, niż koszmar w którym czarne koszule awansują w miejsce Legii.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.