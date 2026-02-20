Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. Ważna wygrana Legii

Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. W piątek Motor wywiózł trzy punkty z Gliwic, a Widzew zremisował u siebie z Cracovią. W sobotę Raków skromnie pokonał ostatnią w tabeli Termalikę.
Górnik niespodziewanie przegrał u siebie z Pogonią po rzucie karnym w końcówce spotkania. Pierwsze zwycięstwo od końcówki września zanotowała Legia, ale nie pozwoliło to na wyjście ze strefy spadkowej, bo Arka wygrała u siebie z GKS-em, choć przegrywała od 1. minuty. Punkty straciła Jagiellonia, która tylko zremisowała w Białymstoku z Radomiakiem. Na zakończenie kolejki Zagłębie pojedzie do Gdańska.
22. kolejka:
Piast Gliwice 1-2 Motor Lublin
Widzew Łódź 0-0 Cracovia
Raków Częstochowa 1-0 Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Górnik Zabrze 0-1 Pogoń Szczecin
Legia Warszawa 2-1 Wisła Płock
Arka Gdynia 2-1 GKS Katowice
Jagiellonia Białystok 1-1 Radomiak Radom
godz. 17:30 Korona Kielce - Lech Poznań (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 23.02.
godz. 19:00 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
