Przybył sędzią meczu z Wisłą

Jarosław Przybył - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 22. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Płock. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Maciej Kosarzecki, sędzią technicznym będzie  Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Dawid Golis.

REKLAMA

W obecnym sezonie Przybył prowadził tylko jeden mecz Legii - zremisowany 1-1 z Rakowem Częstochowa. 

20.09.2025 Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa - 9. kolejka)


Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 21 lutego o godz. 20:30.


 


Obsada sędziowska 22. kolejki:

Piast Gliwice - Motor Lublin: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Widzew Łódź - Cracovia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Legia Warszawa - Wisła Płock: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Arka Gdynia - GKS Katowice: Paweł Malec (Łódź)
Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Korona Kielce - Lech Poznań: Piotr Lasyk (Bytom)
Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin: Sebastian Krasny (Kraków)






tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Ju(L)ius - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl

No to teraz rzeczywiście pograne....!! Nieźle kombo!! Przybył i Frankowski na varze..... ja pier....lęę!!!

odpowiedz
Łukasz - 8 minut temu, *.orange.pl

Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem..

odpowiedz
Wit Żelazko - 21 minut temu, *.supermedia.pl

NO TO POGRANE

odpowiedz
Grigol - 53 minuty temu, *.134.6

No to zestaw Jaskuła główny Laguna na Varze zagwarantują nam emocje w sobotę. Na 100% to przypadek że wybrany został taki zestaw.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.