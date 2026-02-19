Przybył sędzią meczu z Wisłą

W obecnym sezonie Przybył prowadził tylko jeden mecz Legii - zremisowany 1-1 z Rakowem Częstochowa.

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 22. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Płock. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Maciej Kosarzecki, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Dawid Golis.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Ju(L)ius - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl No to teraz rzeczywiście pograne....!! Nieźle kombo!! Przybył i Frankowski na varze..... ja pier....lęę!!! odpowiedz

Łukasz - 8 minut temu, *.orange.pl Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.. odpowiedz

Wit Żelazko - 21 minut temu, *.supermedia.pl NO TO POGRANE odpowiedz

Grigol - 53 minuty temu, *.134.6 No to zestaw Jaskuła główny Laguna na Varze zagwarantują nam emocje w sobotę. Na 100% to przypadek że wybrany został taki zestaw. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.