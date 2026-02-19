Przybył sędzią meczu z Wisłą

Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 22. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Płock. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Maciej Kosarzecki, sędzią technicznym będzie Aleksander Borowiak, a w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Dawid Golis.
W obecnym sezonie Przybył prowadził tylko jeden mecz Legii - zremisowany 1-1 z Rakowem Częstochowa.
20.09.2025 Raków 1-1 Legia (Ekstraklasa - 9. kolejka)
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 21 lutego o godz. 20:30.
Obsada sędziowska 22. kolejki:
Piast Gliwice - Motor Lublin: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Widzew Łódź - Cracovia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)
Raków Częstochowa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin: Wojciech Myć (Lublin)
Legia Warszawa - Wisła Płock: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Arka Gdynia - GKS Katowice: Paweł Malec (Łódź)
Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom: Damian Sylwestrzak (Wrocław)
Korona Kielce - Lech Poznań: Piotr Lasyk (Bytom)
Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin: Sebastian Krasny (Kraków)