Rekord Bielsko-Biała 3-4 Legia Warszawa

W meczu 20. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała 4-3. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1.

Kolejne spotkanie stołeczny zespół rozegra w niedzielę, 22 lutego o godzinie 16, a jego rywalem będzie Red Dragons Pniewy.





Niespodziewanie to Legia wyszła na prowadzenie w 4. minucie za sprawą Oskara Szczepańskiego i to legioniści byli stroną przeważającą. W 10. minucie wyrównał Miguel Kenji, ale już minutę później poważny błąd popełnił bramkarz Rekordu, który wyszedł daleko z bramki i tak wybijał piłkę, że przejął ją Szczepański i strzałem głową znów dał swojej drużynie prowadzenie.





Na początku drugiej połowy samobójcze trafienie zanotował Guilherme, ale gospodarze szybko złapali kontakt za sprawą Mikołaja Zastawnika. 4 minuty później prowadzenie podwyższył Rui Pinto, jednak na 3-4 trafił Miguel Kenji.









Rekord Bielsko-Biała 3-4 (1-2) Legia Warszawa

0-1 - 3:52 Oskar Szczepański

1-1 - 9:21 Miguel Kenji

1-2 - 10:35 Oskar Szczepański

1-3 - 20:41 Guilherme Kadu (sam.)

2-3 - 21:43 Mikołaj Zastawnik

2-4 - 25:41 Rui Pinto

3-4 - 29:28 Miguel Kenji





Rekord: 24. Michał Kałuża, 3. Miłosz Krzempek, 13. Martin Dosa, 12. Guilherme Kadu, 19. Franco Spellanzon

rezerwa: 20. Jakub Florek, 4. Jakub Wiertelorz, 7. Mikołaj Zastawnik, 8. Gustavo Henrique, 11. Miguel Kenji, 15. Grzegorz Haraburda, 16. Piotr Wykręt, 21. Michał Marek, 22. Kacper Pawlus





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori





żółte kartki: Możejko





