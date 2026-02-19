PP: Trefl Sopot 83-80 Legia Warszawa. Puchar nie dla Legii

W meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali z Treflem Sopot 80-83. Tym samym "Zieloni Kanonierzy" odpadli z turnieju, który odbywa się od czwartku do niedzieli w Sosnowcu.
PLK: Trefl Sopot 83-80 Legia Warszawa
REKLAMA
Kwarty: 23-23, 22-21, 18-19, 20-17
Trefl Sopot
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|P. Scruggs
|32:13
|14
|5/11 (45%)
|4/7 (57%)
|1/4 (25%)
|3/3 (100%)
|8
|4
|4
|3
|S. Kiejzik
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|S. Nowicki
|0:42
|0
|0
|0
|0
|11
|K. Suurorg
|27:13
|16
|6/11 (54%)
|4/4 (100%)
|2/7 (28%)
|2/2 (100%)
|4
|3
|1
|12
|M. Witliński
|24:06
|16
|6/8 (75%)
|6/7 (85%)
|0/1 (0%)
|4/7 (57%)
|6
|2
|3
|13
|M. Kacinas
|30:43
|11
|3/9 (33%)
|1/2 (50%)
|2/7 (28%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|3
|21
|S. Zapała
|10:54
|1
|1/4 (25%)
|2
|0
|1
|33
|K. Goins
|26:42
|6
|3/7 (42%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|5
|0
|4
|37
|D. Addae-Wusu
|16:26
|4
|2/5 (40%)
|2/4 (50%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|4
|3
|55
|J. Schenk
|31:02
|15
|6/9 (66%)
|4/6 (66%)
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|2
|7
|5
|Suma
|83
|31/60 (51%)
|24/35 (68%)
|7/25 (28%)
|14/22 (63%)
|34
|21
|24
Trener: Mikko Larkas
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|27:14
|15
|4/10 (40%)
|3/7 (42%)
|1/3 (33%)
|6/7 (85%)
|6
|3
|2
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|34:54
|17
|6/13 (46%)
|1/5 (20%)
|5/8 (62%)
|1
|4
|3
|5
|W. Tomaszewski
|6:35
|0
|0/2 (0%)
|0
|0
|1
|7
|D. Brewton Iii
|16:57
|9
|3/7 (42%)
|3/7 (42%)
|3/4 (75%)
|1
|1
|2
|13
|M. Tass
|15:26
|5
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|1/2 (50%)
|1
|2
|5
|15
|O. Siliņš
|29:44
|2
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|1
|4
|0
|23
|M. Kolenda
|17:58
|4
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|0
|0
|3
|25
|R. Thompson
|25:35
|17
|5/8 (62%)
|4/6 (66%)
|1/2 (50%)
|6/7 (85%)
|9
|4
|2
|32
|M. Wilczek
|1:52
|0
|1
|1
|0
|42
|C. Ponsar
|23:46
|11
|3/8 (37%)
|1/4 (25%)
|2/4 (50%)
|3/4 (75%)
|4
|5
|3
|Suma
|80
|25/54 (46%)
|16/34 (47%)
|9/20 (45%)
|21/28 (75%)
|27
|24
|21
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Krzysztof Puchałka
Sędziowie: Marcin Kowalski, Michał Chrakowiecki, Mateusz Skorek
Centrum informacji o koszykarskiej Legii