PP: Trefl Sopot 83-80 Legia Warszawa. Puchar nie dla Legii

Dominic Brewton - fot. Bodziach
Woytek
W meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski koszykarze Legii Warszawa przegrali z Treflem Sopot 80-83. Tym samym "Zieloni Kanonierzy" odpadli z turnieju, który odbywa się od czwartku do niedzieli w Sosnowcu.

PLK: Trefl Sopot 83-80 Legia Warszawa
Kwarty: 23-23, 22-21, 18-19, 20-17

Trefl Sopot
nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0P. Scruggs32:13145/11 (45%)4/7 (57%)1/4 (25%)3/3 (100%)844
3S. Kiejzik0:000000
7S. Nowicki0:420000
11K. Suurorg27:13166/11 (54%)4/4 (100%)2/7 (28%)2/2 (100%)431
12M. Witliński24:06166/8 (75%)6/7 (85%)0/1 (0%)4/7 (57%)623
13M. Kacinas30:43113/9 (33%)1/2 (50%)2/7 (28%)3/4 (75%)313
21S. Zapała10:5411/4 (25%)201
33K. Goins26:4263/7 (42%)3/5 (60%)0/2 (0%)504
37D. Addae-Wusu16:2642/5 (40%)2/4 (50%)0/1 (0%)0/1 (0%)243
55J. Schenk31:02156/9 (66%)4/6 (66%)2/3 (66%)1/1 (100%)275
Suma8331/60 (51%)24/35 (68%)7/25 (28%)14/22 (63%)342124

Trener: Mikko Larkas

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves27:14154/10 (40%)3/7 (42%)1/3 (33%)6/7 (85%)632
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta34:54176/13 (46%)1/5 (20%)5/8 (62%)143
5W. Tomaszewski6:3500/2 (0%)001
7D. Brewton Iii16:5793/7 (42%)3/7 (42%)3/4 (75%)112
13M. Tass15:2652/3 (66%)2/3 (66%)1/2 (50%)125
15O. Siliņš29:4421/3 (33%)1/1 (100%)0/2 (0%)140
23M. Kolenda17:5841/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)2/2 (100%)003
25R. Thompson25:35175/8 (62%)4/6 (66%)1/2 (50%)6/7 (85%)942
32M. Wilczek1:520110
42C. Ponsar23:46113/8 (37%)1/4 (25%)2/4 (50%)3/4 (75%)453
Suma8025/54 (46%)16/34 (47%)9/20 (45%)21/28 (75%)272421

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Krzysztof Puchałka
Sędziowie: Marcin Kowalski, Michał Chrakowiecki, Mateusz Skorek


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


