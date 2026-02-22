Futsal

Legia Warszawa 1-4 Red Dragons Pniewy

W meczu 21. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała we własnej hali z Red Dragons Pniewy 1-4. Wszystkie bramki padły przed przerwą. 

Kolejne spotkanie rozegrają 28 lutego o godzinie 18:00, a ich wyjazdowym przeciwnikiem będzie aktualny wicelider tabeli, Piast Gliwice.


W 5. minucie goście wyszli na prowadzenie po precyzyjnym uderzeniu po długim rogu Piotra Błaszyka. Minutę później jego wyczyn powtórzył Mateusz Kostecki. Zawodnicy z Pniew nie mogli się zbyt długo cieszyć dwubramkowym prowadzeniem, bowiem w 8. minucie strzał na bramkę oddał Hugo Alves, piłka odbiła się jeszcze od jednego z zawodników drużyny gości i wpadła do siatki. W 14. minucie rywale wznawiali grę z rzutu rożnego, wycofali piłkę, a tę kopnął z dystansu były piłkarz Legii, Victor Delgado i podwyższył wynik na 3-1. Minęła minuta, a Delgado znów trafił do bramki po błędzie legionistów w defensywie. 


W 29. minucie bezpośrednią czerwoną kartką za ostry atak na nogi rywala ukarany został Hugo Alves. Chwilę później kontuzję mięśniową bez kontaktu z przeciwnikiem zgłosił Luca Priori. Legionista nie był w stanie o własnych siłach zejść z parkietu. 


 


Legia Warszawa 1-4 (1-4) Red Dragons Pniewy

0-1 - 4:32 Piotr Błaszyk

0-2 - 5:23 Mateusz Kostecki

1-2 - 7:08 Hugo Alves

1-3 - 13:22 Victor Delgado

1-4 - 14:46 Victor Delgado


Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 14. Hugo Alves, 13. Mykyta Możejko, 23. Luca Priori

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 9. Eric Sylla, 10. Rui Pinto, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański, 22. Henri Alamikkotervo, 25. Jarosław Żmijewskij


Red Dragons: 1. Guilherme Gomes, 7. Aleksander Kozak, 23. Piotr Błaszyk, 18. Adrian Ramirez, 88. Victor Delgado

rezerwa: 30. Szymon Jokiel, 8. Hubert Klatkiewicz, 9. Mateusz Kostecki, 11. Jakub Durkiewicz, 14. Christian Rodriguez, 16. Oskar Stankowiak, 21. Bartłomiej Gładyszewski


żółte kartki: Warszawski, Tkaczenko, Alamikkotervo, Sylla - Kozak, Durkiewicz

czerwona kartka: Hugo Alves (w 29. minucie)


