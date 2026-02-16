Boks

Marcinek najlepszym pięściarzem IV memoriału G. Skrzecza

W sobotę przy ul. Światowida 56 na warszawskiej Białołęce odbył się IV memoriał bokserski Grzegorza Skrzecza, w którym wzięła udział liczna grupa (9) pięściarzy Legii. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został pięściarz Klubu Bokserskiego Legia, Rafał Marcinek. Wszyscy startujący zawodnicy KB Legia oraz Legia Fight Club wygrali swoje walki. Maciej Kowalczyk rozstrzygnął swoją walkę przed czasem.

Dotychczasowy pięściarz KB Legia, Paweł Sulęcki w kat. -70kg wystąpił jako niestowarzyszony. Paweł pokonał Bartłomieja Głucha (Boxing Team Sulejów).

Wyniki legionistów:
-57kg (juniorzy): Amelia Wałęsa (Champion Włocławek) 0-3 Franciszka Wojcińska (KB Legia Warszawa) 
-46kg (kadeci): Bronisław Wojciński (KB Legia Warszawa) 3-0 Michał Jaworski (Pomorzanin Toruń) 
-66kg (kadeci): Igor Łupiński (Hetman Białystok) 0-3 Jakub Knyziak (KB Legia Warszawa) 
-70kg (kadeci): Zofia Gołota (KB Legia Warszawa) 3-0 Alicja Groblewska (Champion Włocławek) 
-55kg (juniorzy): Jakub Giza (Boxing Team Sulejów) 0-3 Mateusz Piskorz (KB Legia Warszawa) 
-70kg (juniorzy): Maciej Kowalczyk (KB Legia Warszawa) RSC2 - Jakub Sumiła (CKB Ciechanów) RSC2
-65kg (seniorzy): Mikołaj Mazurek (Legia Fight Club) 3-0 Filip Matyka (KB Pięściarz Warszawa) 
-70kg (seniorzy): Antoni Nowak (Legia Fight Club) 3-0 Szymon Kobus (Aligancki Boks) 
-80kg (seniorzy): Rafał Marcinek (KB Legia Warszawa) 3-0 Krzysztof Warzycki (Niestowarzyszony) 


Rafał Marcinek
fot.
Franciszka Wojcińska

Zofia Gołota

Rafał Marcinek



