6-8.03: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę we Włocławku koszykarze Legii zagrają z Anwilem (transmisja w Polsacie Sport 2). W niedzielę o 16:00 nasi futsaliści zagrają domowy mecz z Dreman Opole Komprachcice. Po futsalu zapraszamy na Ł3 na mecz piłkarzy z Cracovią, na który chyba nikogo zapraszać nie trzeba.

W Gdańsku rozegrane zostaną indywidualne mistrzostwa Polski Juniorów w squasha, w których wystartuje liczna grupa zawodników Legii. W poniedziałek o 18:00 w Markach odbędzie się mecz ekstraligi badmintona, w którym Legia mierzyć się będzie z Marcovią.





Pierwszy mecz ligowy na wiosnę rozegrają Legionistki Warszawa (piątek). Marek Kania startować będzie w Holandii na Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim - to zawody kończące sezon. Pozostali panczeniści Legii rywalizować będą w Tomaszowie Mazowieckim w finale Pucharu Polski.





Rozkład jazdy:

06.03 g. 15:00 Czarni II Sosnowiec - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]

07.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Bełchatów [LTC]

07.03 g. 13:00 Jagiellonia II Białystok - Olimpia Elbląg

07.03 g. 13:30 Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ

07.03 g. 16:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18]

07.03 g. 16:30 Almere City FC - FC Den Haag

07.03 g. 17:00 Księżak Łowicz - Legia II Warszawa [kosz]

07.03 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz]

08.03 g. 14:45 Radomiak Radom - GKS Katowice

08.03 g. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia

09.03 g. 18:00 WWL Badminton Marcovia Marki - Legia Warszawa [badminton, hala MCER w Markach]



Turniej CLJ w kosza:

06.03 g. 19:00 Profbud Legia Warszawa - Akademia Młodych Dzików Ochota [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

08.03 g. 11:00 Profbud Legia Warszawa - Akademia Koszykówki Komorów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



