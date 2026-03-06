6-8.03: Weekendowy rozkład jazdy

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach i Raffi
Legionisci.com Legionisci.com

W sobotę we Włocławku koszykarze Legii zagrają z Anwilem (transmisja w Polsacie Sport 2). W niedzielę o 16:00 nasi futsaliści zagrają domowy mecz z Dreman Opole Komprachcice. Po futsalu zapraszamy na Ł3 na mecz piłkarzy z Cracovią, na który chyba nikogo zapraszać nie trzeba.

REKLAMA

W Gdańsku rozegrane zostaną indywidualne mistrzostwa Polski Juniorów w squasha, w których wystartuje liczna grupa zawodników Legii. W poniedziałek o 18:00 w Markach odbędzie się mecz ekstraligi badmintona, w którym Legia mierzyć się będzie z Marcovią.


Pierwszy mecz ligowy na wiosnę rozegrają Legionistki Warszawa (piątek). Marek Kania startować będzie w Holandii na Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim - to zawody kończące sezon. Pozostali panczeniści Legii rywalizować będą w Tomaszowie Mazowieckim w finale Pucharu Polski.


Rozkład jazdy:

06.03 g. 15:00 Czarni II Sosnowiec - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet]
07.03 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Bełchatów [LTC]
07.03 g. 13:00 Jagiellonia II Białystok - Olimpia Elbląg
07.03 g. 13:30 Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ
07.03 g. 16:00 Legia Warszawa - Dreman Opole Komprachcice [futsal, ul. Gładka 18]
07.03 g. 16:30 Almere City FC - FC Den Haag
07.03 g. 17:00 Księżak Łowicz - Legia II Warszawa [kosz]
07.03 g. 17:30 Anwil Włocławek - Legia Warszawa [kosz]
08.03 g. 14:45 Radomiak Radom - GKS Katowice
08.03 g. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia
09.03 g. 18:00 WWL Badminton Marcovia Marki - Legia Warszawa [badminton, hala MCER w Markach]

Turniej CLJ w kosza:
06.03 g. 19:00 Profbud Legia Warszawa - Akademia Młodych Dzików Ochota [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
08.03 g. 11:00 Profbud Legia Warszawa - Akademia Koszykówki Komorów [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.